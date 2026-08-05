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獻給蒼穹上的探索家 G-SHOCK發表全新GRAVITYMASTER飛行表與天比高
CASIO發表全新G-SHOCK GRAVITYMASTER GWR-B3000飛行表，靈感源自極速馳騁的超音速噴射機。承襲Master of G征服極限環境的基因，將翱翔天際的狂放靈魂，凝練於俐落強悍的手腕線條。
G-SHOCL透過獨家的Topology Optimization電腦模擬重塑結構，雙層中空表殼結合MIM金屬件、樹脂吸震器與碳纖維，打造獨立支點懸浮視覺；搭配Triple G Resist三重防護，強效抵禦衝擊、離心力與強烈振動，也將G-SHOCK引以為傲的避震、抗震表現強勢升級。
手表的動力來源則仰賴著CASIO全新的TOUGH MVT.2太陽能指針機芯，機芯具備了六局電波、藍牙連線，以及新增的防磁抗震自動校正功能。寬闊立體表盤結合了專利的防反光深黑工藝，因此即便在高度移動的狀態下，也能讓配戴者清楚、輕易讀取時間。
雙色雙層聚氨酯表帶兼具柔軟觸感與高穩定度，透過專屬App還能讓表款即時記錄時間與GPS軌跡。GWR-B3000系列表款共推出三款純粹配色，訂價約自23,000元至29,000元不等，獻給每位心懷蒼穹、不甘平庸的探索者。
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