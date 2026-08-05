快訊

零件脫落？台東漢光演習戰車逃生門掉路上 軍方回應

外資狂掃903億！三大法人聯手買超1004億 台股飆逾1250點直逼4.5萬大關

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣最大愛馬仕 高雄漢神專門店煥新開幕

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
居家系列展示區。圖／愛馬仕提供
居家系列展示區。圖／愛馬仕提供

法國精品龍頭愛馬仕（Hermès）位於高雄漢神百貨的專門店重新開幕。1996年進駐高雄時，，愛馬仕的漢神專賣店為全台第二家店面，歷經大規模擴建與改裝，由原本的單層空間躍升為橫跨兩層樓、面積翻倍的嶄新面貌，空間設計由品牌長期合作的巴黎建築事務所RDAI操刀，靈感汲取自高雄獨特的港灣風貌與城市建築語彙，也是目前台灣最大的愛馬仕店鋪。

專賣店一樓外立面與室內牆面大量運用了磚砌元素，入口處絲巾世界的地板鋪設品牌標誌性的Faubourg馬賽克地磚，與時尚飾品區位於入口兩側，溫暖的鏽色調空間，致敬港邊船錨經過時間洗禮後的鏽蝕美感。中央香氛區空間以高雄著名地標打狗英國領事館的紅磚建築為靈感，環繞帶有細膩的冰裂紋的手燒磚塊，每一塊皆獨一無二，透過深淺錯落的排列方式，營造出如海浪波動或鋼琴鍵盤般的節奏感。

往內漫步至挑高的皮件區，天花板與牆面採用流線雕刻的木質設計，勾勒出如同海浪翻湧的輪廓，象徵能量持續向前邁進。珠寶與腕表專區則隱身於側，玻璃面融入了品牌經典的Faubourg圖騰，午後日光灑落時將圖騰透過紗簾掩映，呈現出充滿愛馬仕氣息的鑑賞環境。從一座靈感源自碼頭貨櫃的橡木樓梯緩緩向下，便來到以海洋藍與大地色調為主軸的地下一樓，樓面的地毯色調由海洋藍逐漸過渡至夕陽橘色，精準捕捉了高雄港灣從白晝至暮色的色彩流轉。

女裝區與鞋履空間位於樓梯左側，牆面延續了港口意象，融入靈感來自船錨鐵鍊的鐵鏽紅，傳達南台灣的熱情與溫暖，地毯則將高雄的暖日化作色彩語言，溫潤的色調讓人感受到如陽光灑在肌膚上的柔軟氛圍。擁有三間貴賓空間的女裝區更特別展示了19世紀馬術專家繪製的《騎乘指南》黑白畫作，詳述女性優雅騎乘的細節，呼應愛馬仕女性不被潮流定義、追求舒適自我的力量。

男裝區則轉向清爽的藍色系，牆面利用竹片與織帶交織出細膩工法，地毯則由工匠特別製作出海浪波紋效果，穿插其中的馬車作品象徵著探索未知的動力。接著走進溫暖的大地色系的馬具與家居區空間，設計靈感來自港灣甲板受陽光曝曬後的自然褪色感，旨在營造出一種歡迎回家的平靜氛圍。馬具區展示了19世紀馬具工匠與刺繡工匠合作的工藝傳承，牆面結合台灣在地材料，利用台灣竹子與竹帶手工壓製而成，展現品牌對在地文化的尊重。

●開幕驚喜：Horizon訂製系列與高雄限定工藝表

為慶祝高雄漢神專門店煥新開幕，愛馬仕特地專為高雄店面打造全球限量6枚的Arceau Hermès Flagship琺瑯腕表，並首度展出馬毛鑲嵌的陀飛輪懷表。Arceau Hermès Flagship的圖案來自絲巾，描繪愛馬仕巴黎福寶大道24號總店在星夜中化身成為一艘色彩鮮明的船艦，採用極其繁複的筆法，將琺瑯色彩層層燒製，以精細的筆觸捕捉了大船進港的壯麗瞬間，以極致工藝呈獻對高雄這座海洋城市最誠摯的敬賀。

高雄漢神店也更率先引進了在台灣首度亮相、預計2027年才會全球上市的高爾夫系列，包含球具配件等。同時，店鋪也特別展售平常較為少見的Horizon特殊訂製部門作品，如充滿趣味遊戲感的Gaming系列手球台、黑膠唱片音響及耳機等，這些作品皆能依客戶需求量身打造，將愛馬仕的優雅融入各種面向的生活興趣中。

珠寶鐘表區引進自然光線。圖／愛馬仕提供
珠寶鐘表區引進自然光線。圖／愛馬仕提供

B1女裝區的VIP空間。圖／愛馬仕提供
B1女裝區的VIP空間。圖／愛馬仕提供

高雄漢神店獨家搶先販售尚未全球上市的高爾夫系列。記者／孫曼攝影
高雄漢神店獨家搶先販售尚未全球上市的高爾夫系列。記者／孫曼攝影

一樓以挑高的空間展示包袋皮件。圖／愛馬仕提供
一樓以挑高的空間展示包袋皮件。圖／愛馬仕提供

愛馬仕高雄漢神專門店煥新開幕，為南台灣最大旗艦空間。圖／愛馬仕提供
愛馬仕高雄漢神專門店煥新開幕，為南台灣最大旗艦空間。圖／愛馬仕提供

B1鞋履區。圖／愛馬仕提供
B1鞋履區。圖／愛馬仕提供

比照全球愛馬仕店舖，一入口迎賓的是品牌最具代表性的絲巾區。圖／愛馬仕提供
比照全球愛馬仕店舖，一入口迎賓的是品牌最具代表性的絲巾區。圖／愛馬仕提供

Kelly Sellier Mini Pampilles山羊與小牛皮革包。圖／愛馬仕提供
Kelly Sellier Mini Pampilles山羊與小牛皮革包。圖／愛馬仕提供

配件區的牆面以漆藝營造出彷彿皮革包覆的平滑感。圖／愛馬仕提供
配件區的牆面以漆藝營造出彷彿皮革包覆的平滑感。圖／愛馬仕提供

香氛區的裝牆設計靈感來自打狗英國領事館。圖／愛馬仕提供
香氛區的裝牆設計靈感來自打狗英國領事館。圖／愛馬仕提供

高雄漢神店為開幕特別展售訂製部門推出的手球台。圖／愛馬仕提供
高雄漢神店為開幕特別展售訂製部門推出的手球台。圖／愛馬仕提供

B1男裝區以象徵海洋的藍色為主。圖／愛馬仕提供
B1男裝區以象徵海洋的藍色為主。圖／愛馬仕提供

B1女裝區採用讓人想起航海風情的鏽紅色調。圖／愛馬仕提供
B1女裝區採用讓人想起航海風情的鏽紅色調。圖／愛馬仕提供

高雄漢神店為開幕特別展售訂製部門推出的手球台。
高雄漢神店為開幕特別展售訂製部門推出的手球台。

專為高雄漢神店開幕打造的Arceau Hermès Flagship琺瑯工藝腕表，限量6枚。記者／孫曼攝影
專為高雄漢神店開幕打造的Arceau Hermès Flagship琺瑯工藝腕表，限量6枚。記者／孫曼攝影

樓梯緩步前往B1，樓梯扶手為品牌精湛的皮革包覆金屬工藝。圖／愛馬仕提供
樓梯緩步前往B1，樓梯扶手為品牌精湛的皮革包覆金屬工藝。圖／愛馬仕提供

特殊訂製系列的黑膠唱片機。圖／愛馬仕提供
特殊訂製系列的黑膠唱片機。圖／愛馬仕提供

特殊訂製系列的黑膠唱片機。記者／孫曼攝影
特殊訂製系列的黑膠唱片機。記者／孫曼攝影

高雄 漢神 愛馬仕

延伸閱讀

義大利當代版牛郎織女年度相會 FENDI七夕限定系列重現古羅馬心形雕刻

黃景瑜帥出新高度、張鈞甯神祕黑化！ Ferragamo、McQueen藝術風新形象

鑲嵌上千片珍珠母貝！ LV全新High Trunks至臻硬箱打造奢華收藏巔峰

網友推薦大調查！主題樂園2026十大榜單

相關新聞

獻給蒼穹上的探索家 G-SHOCK發表全新GRAVITYMASTER飛行表與天比高

CASIO發表全新G-SHOCK GRAVITYMASTER GWR-B3000飛行表，靈感源自極速馳騁的超音速噴射機。承襲Master of G征服極限環境的基因，將翱翔天際的狂放靈魂，凝練於俐落強悍的手腕線條。

台灣最大愛馬仕 高雄漢神專門店煥新開幕

法國精品龍頭愛馬仕（Hermès）位於高雄漢神百貨的專門店重新開幕。1996年進駐高雄時，，愛馬仕的漢神專賣店為全台第二家店面，歷經大規模擴建與改裝，由原本的單層空間躍升為橫跨兩層樓、面積翻倍的嶄新面貌，空間設計由品牌長期合作的巴黎建築事務所RDAI操刀，靈感汲取自高雄獨特的港灣風貌與城市建築語彙，也是目前台灣最大的愛馬仕店鋪。

六點認識《蜘蛛人：重生日》 Sadie Sink厭世高冷成Gen Z新女神

《蜘蛛人：重生日》近日正在熱映，大家的目光都緊盯「荷蘭弟」與千黛亞放閃，但片中神秘配角Sadie Sink根本也是超強磁鐵，不搶戲，但透過清新又難以忽視的存在感，默默收割一票流量跟粉絲。

現象級音樂劇「勸世三姊妹」台北場本週末盛大開演

2023、2024連續兩年締造秒殺熱潮，於2025年受邀前進紐約外百老匯演出的現象級臺灣原創音樂劇「勸世三姊妹」在觀眾熱切期待下，2026北中南巡演即將於本週末揭開序幕！這部被觀眾譽為「人生至少要看一次的臺灣音樂劇」的重量級作品，將首度跳進國家兩廳院，從國家兩廳院戲劇院、臺中國家歌劇院，到高雄衛武營歌劇院，巡演場次及規模再創新高，再現最台、最瘋、也最催淚的牽亡舞台。

《維也納美泉宮管弦樂團》 歲末音樂會 經典圓舞曲與莫札特名作 重現維也納宮廷音樂風華

2026歲末，不必飛往歐洲，也能沉浸於維也納最迷人的文化風景 。來自奧地利的Schönbrunn Palace Orchestra Vienna（維也納美泉宮管弦樂團）將於12月6日（日）15:00首度登上國家音樂廳，帶來原汁原味的維也納宮廷音樂會。從世界文化遺產美泉宮橘園延續至今的音樂傳統，結合莫札特、海頓與史特勞斯家族的經典作品，帶領觀眾走進哈布斯堡王朝的優雅歲月，感受專屬於「音樂之都」維也納的浪漫氛圍。 8月3日中午12:00起，udn售票網正式啟售，限時推出早鳥優惠最低85折起。

超人氣韓國喜劇猛男秀《Hunky Show》9月首度登台 票券現正熱賣中

在韓國首爾大學路掀起熱潮、榮獲觀眾滿意度第一名的《Hunky Show》將於9月19日、9月20日首度來台，於台北西門町WESTAR演出！《Hunky Show》除了擁有火熱吸睛的舞台魅力，更巧妙融合喜劇、角色故事等元素，打造出與傳統猛男秀截然不同的全新體驗。目前雙人超值套票於udn 售票網（https://pse.is/97krxs）熱賣中，尚未購票的觀眾千萬不可錯過！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。