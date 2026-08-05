台灣最大愛馬仕 高雄漢神專門店煥新開幕

法國精品龍頭愛馬仕（Hermès）位於高雄漢神百貨的專門店重新開幕。1996年進駐高雄時，，愛馬仕的漢神專賣店為全台第二家店面，歷經大規模擴建與改裝，由原本的單層空間躍升為橫跨兩層樓、面積翻倍的嶄新面貌，空間設計由品牌長期合作的巴黎建築事務所RDAI操刀，靈感汲取自高雄獨特的港灣風貌與城市建築語彙，也是目前台灣最大的愛馬仕店鋪。

專賣店一樓外立面與室內牆面大量運用了磚砌元素，入口處絲巾世界的地板鋪設品牌標誌性的Faubourg馬賽克地磚，與時尚飾品區位於入口兩側，溫暖的鏽色調空間，致敬港邊船錨經過時間洗禮後的鏽蝕美感。中央香氛區空間以高雄著名地標打狗英國領事館的紅磚建築為靈感，環繞帶有細膩的冰裂紋的手燒磚塊，每一塊皆獨一無二，透過深淺錯落的排列方式，營造出如海浪波動或鋼琴鍵盤般的節奏感。

往內漫步至挑高的皮件區，天花板與牆面採用流線雕刻的木質設計，勾勒出如同海浪翻湧的輪廓，象徵能量持續向前邁進。珠寶與腕表專區則隱身於側，玻璃面融入了品牌經典的Faubourg圖騰，午後日光灑落時將圖騰透過紗簾掩映，呈現出充滿愛馬仕氣息的鑑賞環境。從一座靈感源自碼頭貨櫃的橡木樓梯緩緩向下，便來到以海洋藍與大地色調為主軸的地下一樓，樓面的地毯色調由海洋藍逐漸過渡至夕陽橘色，精準捕捉了高雄港灣從白晝至暮色的色彩流轉。

女裝區與鞋履空間位於樓梯左側，牆面延續了港口意象，融入靈感來自船錨鐵鍊的鐵鏽紅，傳達南台灣的熱情與溫暖，地毯則將高雄的暖日化作色彩語言，溫潤的色調讓人感受到如陽光灑在肌膚上的柔軟氛圍。擁有三間貴賓空間的女裝區更特別展示了19世紀馬術專家繪製的《騎乘指南》黑白畫作，詳述女性優雅騎乘的細節，呼應愛馬仕女性不被潮流定義、追求舒適自我的力量。

男裝區則轉向清爽的藍色系，牆面利用竹片與織帶交織出細膩工法，地毯則由工匠特別製作出海浪波紋效果，穿插其中的馬車作品象徵著探索未知的動力。接著走進溫暖的大地色系的馬具與家居區空間，設計靈感來自港灣甲板受陽光曝曬後的自然褪色感，旨在營造出一種歡迎回家的平靜氛圍。馬具區展示了19世紀馬具工匠與刺繡工匠合作的工藝傳承，牆面結合台灣在地材料，利用台灣竹子與竹帶手工壓製而成，展現品牌對在地文化的尊重。

●開幕驚喜：Horizon訂製系列與高雄限定工藝表

為慶祝高雄漢神專門店煥新開幕，愛馬仕特地專為高雄店面打造全球限量6枚的Arceau Hermès Flagship琺瑯腕表，並首度展出馬毛鑲嵌的陀飛輪懷表。Arceau Hermès Flagship的圖案來自絲巾，描繪愛馬仕巴黎福寶大道24號總店在星夜中化身成為一艘色彩鮮明的船艦，採用極其繁複的筆法，將琺瑯色彩層層燒製，以精細的筆觸捕捉了大船進港的壯麗瞬間，以極致工藝呈獻對高雄這座海洋城市最誠摯的敬賀。

高雄漢神店也更率先引進了在台灣首度亮相、預計2027年才會全球上市的高爾夫系列，包含球具配件等。同時，店鋪也特別展售平常較為少見的Horizon特殊訂製部門作品，如充滿趣味遊戲感的Gaming系列手球台、黑膠唱片音響及耳機等，這些作品皆能依客戶需求量身打造，將愛馬仕的優雅融入各種面向的生活興趣中。

珠寶鐘表區引進自然光線。圖／愛馬仕提供

B1女裝區的VIP空間。圖／愛馬仕提供

高雄漢神店獨家搶先販售尚未全球上市的高爾夫系列。記者／孫曼攝影

一樓以挑高的空間展示包袋皮件。圖／愛馬仕提供

愛馬仕高雄漢神專門店煥新開幕，為南台灣最大旗艦空間。圖／愛馬仕提供

B1鞋履區。圖／愛馬仕提供

比照全球愛馬仕店舖，一入口迎賓的是品牌最具代表性的絲巾區。圖／愛馬仕提供

Kelly Sellier Mini Pampilles山羊與小牛皮革包。圖／愛馬仕提供

配件區的牆面以漆藝營造出彷彿皮革包覆的平滑感。圖／愛馬仕提供

香氛區的裝牆設計靈感來自打狗英國領事館。圖／愛馬仕提供

高雄漢神店為開幕特別展售訂製部門推出的手球台。圖／愛馬仕提供

B1男裝區以象徵海洋的藍色為主。圖／愛馬仕提供

B1女裝區採用讓人想起航海風情的鏽紅色調。圖／愛馬仕提供

高雄漢神店為開幕特別展售訂製部門推出的手球台。

專為高雄漢神店開幕打造的Arceau Hermès Flagship琺瑯工藝腕表，限量6枚。記者／孫曼攝影

樓梯緩步前往B1，樓梯扶手為品牌精湛的皮革包覆金屬工藝。圖／愛馬仕提供

特殊訂製系列的黑膠唱片機。圖／愛馬仕提供