快訊

零件脫落？台東漢光演習戰車逃生門掉路上 軍方回應

外資狂掃903億！三大法人聯手買超1004億 台股飆逾1250點直逼4.5萬大關

聽新聞
0:00 / 0:00

六點認識《蜘蛛人：重生日》 Sadie Sink厭世高冷成Gen Z新女神

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Sadie Sink在出席《蜘蛛人：重生日》的洛杉磯首映時，以一身亮眼又氣質的Prada小洋裝造型。圖／Prada提供
Sadie Sink在出席《蜘蛛人：重生日》的洛杉磯首映時，以一身亮眼又氣質的Prada小洋裝造型。圖／Prada提供

蜘蛛人：重生日》近日正在熱映，大家的目光都緊盯「荷蘭弟」與千黛亞放閃，但片中神秘配角Sadie Sink根本也是超強磁鐵，不搶戲，但透過清新又難以忽視的存在感，默默收割一票流量跟粉絲。

美劇迷應該對她不陌生，因為Sadie Sink早在2017就登場《怪奇物語》第二季，以「厭世紅髮少女」Maxine “Max” Mayfield登場，並以第四季面對生死危機的演出更讓她紅透半邊天，不僅入圍美國演員工會獎，也讓全球觀眾被她的情緒張力深深折服。從極具張力的演技到電影與時尚媒體的讚譽，Sadie Sink的魅力可理解為一種奇妙的衝突感：她同時兼容了超齡的老成、冷靜，卻又隨時展現甜美、純真；尤其Max的叛逆、疏離與對自我的掙扎，更貼近青少年心理，成為被共感的對象、因此人氣直線上升。

這位氣場強大的女孩是在2002年4月出生於美國德州，父親是美式足球教練、母親是數學老師，身上同時流有英格蘭、德國與愛爾蘭血統；她從小就在劇場出道，2011年演出舞台劇《白色聖誕節》，隨後更登上百老匯演出《安妮》，加上此後《我的鯨魚老爸》和Brendan Fraser的對手戲，都讓她在戲劇、電影圈擁有厚實演技好口碑，而非單純以甜美外在出線；雖然現年僅24歲，但Sadie Sink的好演技有目共睹，並曾被媒體譽為「下一世代的梅莉史翠普」；加上她獨特氣質，也讓她成為時尚巨頭Prada家族中的甜美金童，無論大銀幕或是時尚伸展台，都被她輕鬆征服。

獨具慧眼的Prada也早在2018年便邀請Sadie Sink走Miu Miu 2019早春大秀，隔年她便開始成為Prada時裝周的固定來賓，並在2025年成為Prada品牌大使，此外包含2025年的Met Gala、2025-2026年《怪奇物語》的第五季首映，都能看到Sadie Sink身穿Prada，展現獨特、洗練又甜美的複合風格。

從百老匯的小安妮到《我的鯨魚老爸》中入圍評論家選擇獎的驚艷演出，Sadie Sink除了現在正上映的《蜘蛛人：重生日》表現出色，更已確定將在《復仇者聯盟：秘密戰爭》（2027）中震撼登場，至於她在《蜘蛛人：重生日》中演出什麼角色？還沒看新片的粉絲們，是不是來訂一下週末的IMAX大場次呢？

Netflix影集《怪奇物語》除了重新帶回1980年代的復古美學，Sadie Sink在系列中的表現更展現不亞於其他角色的高討論度。圖／翻攝自IG@sadiesink_
Netflix影集《怪奇物語》除了重新帶回1980年代的復古美學，Sadie Sink在系列中的表現更展現不亞於其他角色的高討論度。圖／翻攝自IG@sadiesink_

Sadie Sink在2025年出席2026 Prada 女裝大秀時，長褲、紅色包款、黑色上衣與白色翻領的造型，氣質中又有獨特氣質。圖／Prada提供
Sadie Sink在2025年出席2026 Prada 女裝大秀時，長褲、紅色包款、黑色上衣與白色翻領的造型，氣質中又有獨特氣質。圖／Prada提供

Sadie Sink在2023年曾與Brendan Fraser在《我的鯨魚老爸》演出對手戲，除了讓她獲得評論家選擇獎（Critics' Choice Awards）提名，該片也讓Brendan Fraser拿下奧斯卡影帝。圖／翻攝自IG@sadiesink_
Sadie Sink在2023年曾與Brendan Fraser在《我的鯨魚老爸》演出對手戲，除了讓她獲得評論家選擇獎（Critics' Choice Awards）提名，該片也讓Brendan Fraser拿下奧斯卡影帝。圖／翻攝自IG@sadiesink_

從2017年演出《怪奇物語》第二季之後，Sadie Sink在系列影集中的演出，成功建立起高冷、孤獨、疏離與對自我掙扎的印象，成為GenZ的新一代偶像。圖／翻攝自IG圖／翻攝自IG@sadiesink_
從2017年演出《怪奇物語》第二季之後，Sadie Sink在系列影集中的演出，成功建立起高冷、孤獨、疏離與對自我掙扎的印象，成為GenZ的新一代偶像。圖／翻攝自IG圖／翻攝自IG@sadiesink_

蜘蛛人 女神

延伸閱讀

影／兇手是誰？《蜘蛛人》看到一半突飄濃烈屁味 一票觀眾摀鼻急撤離

MLB／準備看《蜘蛛人：重生日》卻變離別日！拉契曼進戲院前遭交易沒心情看了

人生如戲！走過豪門婚姻的花系列女神：蔣黎麗

超人氣韓國喜劇猛男秀《Hunky Show》9月首度登台 票券現正熱賣中

相關新聞

獻給蒼穹上的探索家 G-SHOCK發表全新GRAVITYMASTER飛行表與天比高

CASIO發表全新G-SHOCK GRAVITYMASTER GWR-B3000飛行表，靈感源自極速馳騁的超音速噴射機。承襲Master of G征服極限環境的基因，將翱翔天際的狂放靈魂，凝練於俐落強悍的手腕線條。

台灣最大愛馬仕 高雄漢神專門店煥新開幕

法國精品龍頭愛馬仕（Hermès）位於高雄漢神百貨的專門店重新開幕。1996年進駐高雄時，，愛馬仕的漢神專賣店為全台第二家店面，歷經大規模擴建與改裝，由原本的單層空間躍升為橫跨兩層樓、面積翻倍的嶄新面貌，空間設計由品牌長期合作的巴黎建築事務所RDAI操刀，靈感汲取自高雄獨特的港灣風貌與城市建築語彙，也是目前台灣最大的愛馬仕店鋪。

六點認識《蜘蛛人：重生日》 Sadie Sink厭世高冷成Gen Z新女神

《蜘蛛人：重生日》近日正在熱映，大家的目光都緊盯「荷蘭弟」與千黛亞放閃，但片中神秘配角Sadie Sink根本也是超強磁鐵，不搶戲，但透過清新又難以忽視的存在感，默默收割一票流量跟粉絲。

現象級音樂劇「勸世三姊妹」台北場本週末盛大開演

2023、2024連續兩年締造秒殺熱潮，於2025年受邀前進紐約外百老匯演出的現象級臺灣原創音樂劇「勸世三姊妹」在觀眾熱切期待下，2026北中南巡演即將於本週末揭開序幕！這部被觀眾譽為「人生至少要看一次的臺灣音樂劇」的重量級作品，將首度跳進國家兩廳院，從國家兩廳院戲劇院、臺中國家歌劇院，到高雄衛武營歌劇院，巡演場次及規模再創新高，再現最台、最瘋、也最催淚的牽亡舞台。

《維也納美泉宮管弦樂團》 歲末音樂會 經典圓舞曲與莫札特名作 重現維也納宮廷音樂風華

2026歲末，不必飛往歐洲，也能沉浸於維也納最迷人的文化風景 。來自奧地利的Schönbrunn Palace Orchestra Vienna（維也納美泉宮管弦樂團）將於12月6日（日）15:00首度登上國家音樂廳，帶來原汁原味的維也納宮廷音樂會。從世界文化遺產美泉宮橘園延續至今的音樂傳統，結合莫札特、海頓與史特勞斯家族的經典作品，帶領觀眾走進哈布斯堡王朝的優雅歲月，感受專屬於「音樂之都」維也納的浪漫氛圍。 8月3日中午12:00起，udn售票網正式啟售，限時推出早鳥優惠最低85折起。

超人氣韓國喜劇猛男秀《Hunky Show》9月首度登台 票券現正熱賣中

在韓國首爾大學路掀起熱潮、榮獲觀眾滿意度第一名的《Hunky Show》將於9月19日、9月20日首度來台，於台北西門町WESTAR演出！《Hunky Show》除了擁有火熱吸睛的舞台魅力，更巧妙融合喜劇、角色故事等元素，打造出與傳統猛男秀截然不同的全新體驗。目前雙人超值套票於udn 售票網（https://pse.is/97krxs）熱賣中，尚未購票的觀眾千萬不可錯過！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。