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肯德基×新世紀福音戰士聯名了！ 8款角色卡＋3款周邊還有聯名沾醬

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
肯德基推出一系列《新世紀福音戰士》聯名周邊，消費指定產品並加價199元即可任選一款。圖／肯德基提供
肯德基推出一系列《新世紀福音戰士》聯名周邊，消費指定產品並加價199元即可任選一款。圖／肯德基提供

8月11日至9月7日期間，「肯德基」攜手全球經典動漫《新世紀福音戰士（EVANGELION）》推出期間限定聯名活動，以「爆脆無骨雞腿霸」為主角，推出EVA限定「冷靜白醬」與「熾熱紅醬」兩款全新風味。活動期間，更同步祭出聯名主題包裝、8款限量「新世紀福音戰士角色盲卡」，還有聯名角色留言立牌、聯名馬克杯、聯名多用途墊等多款限量周邊。

本次聯名以「爆脆無骨雞腿霸」為主角，並推出《新世紀福音戰士》兩款限定沾醬。採用零號機立繪包裝設計的「冷靜白醬（香檸優格醬）」，以清新檸檬酸香融合滑順優格，為酥脆炸雞增添清爽層次；「熾熱紅醬（韓式辣醬）」則以2號機的紅色機體立繪呈現，以韓式辣醬為基底，甘甜中帶有微辣尾韻。兩款沾醬各有不同特色，讓消費者依喜好自由搭配。

此外，肯德基也推出EVA盲卡霸氣餐，內含有爆脆雞腿霸x3＋熾熱紅醬＋冷靜白香醬＋原味蛋撻＋百事可樂(中)＋薯餅，每套299元。8月11日起，PK雙饗卡APP會員購買限量「EVA盲卡霸氣餐」，即可隨機獲得《新世紀福音戰士》角色卡1張，共推出5款角色及3款隱藏版，全套共計8款，數量有限，售完為止。

8月25日起，凡於肯德基官網訂購指定餐點並加價199元，即可於指定門市任選《新世紀福音戰士》聯名收藏周邊1款，包括「聯名角色留言立牌」、「聯名馬克杯」及「聯名多用途墊」，兼具收藏與實用性。

慶祝新品登場，8月11日開賣首日，凡穿著紅色或白色服飾至指定活動門市（台北承德、三重重新二、中壢民族、台中公益、彰化中山、高雄站前），即可免費獲得「爆脆無骨雞腿霸」1份及任一限定沾醬1份。

肯德基攜手《新世紀福音戰士》推出期間限定聯名活動，並推出「冷靜白醬」與「熾熱紅醬」 。圖／肯德基提供
肯德基攜手《新世紀福音戰士》推出期間限定聯名活動，並推出「冷靜白醬」與「熾熱紅醬」 。圖／肯德基提供

「聯名角色留言立牌」，加購價199元。圖／肯德基提供
「聯名角色留言立牌」，加購價199元。圖／肯德基提供

《新世紀福音戰士》角色卡共有8款造型，其中包含3款隱藏版。圖／肯德基提供
《新世紀福音戰士》角色卡共有8款造型，其中包含3款隱藏版。圖／肯德基提供

肯德基推出「EVA盲卡霸氣餐」，每套299元，會員並可隨機獲得《新世紀福音戰士》角色卡1張。圖／肯德基提供
肯德基推出「EVA盲卡霸氣餐」，每套299元，會員並可隨機獲得《新世紀福音戰士》角色卡1張。圖／肯德基提供

聯名馬克杯，加購價199元。圖／肯德基提供
聯名馬克杯，加購價199元。圖／肯德基提供

肯德基 動漫

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