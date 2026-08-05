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導演黃朝亮守護9年日式老屋咖啡館將熄燈！ 8月底前邀旅人最後告別

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
黑白照片更能顯出老屋韻味。圖/摘自官方粉絲頁
黑白照片更能顯出老屋韻味。圖/摘自官方粉絲頁

台東子弟、電影導演黃朝亮創立的「太麻里文創咖啡館」，宣布將於2026年8月31日（日）結束營業，因承載近百年的日式老屋建築需要長時間維修重建，考量安全因素，將無限期停止營業。

這間位於台東市區、由日式警察宿舍改造而成的老宅咖啡館，9年來不只是旅人歇腳喝咖啡的場所，更是黃朝亮推廣家鄉咖啡、農產與地方文化的重要基地。消息傳出，不少旅人感嘆：「去台東少了一個好地方。」

「在太麻里文創咖啡館裡的時光，說長不長，說短卻也承載了9年的回憶。」咖啡館在官方粉絲頁寫下告別文字，回顧從第一杯咖啡、第一份餐點開始，到每一次推開木門迎接客人的時光，「這間日式老屋因為有你們的到來，才有了溫度，也有了故事。」

出生於台東太麻里華源村的黃朝亮，曾執導《夏天協奏曲》、《大囍臨門》、《大釣哥》、《寒單》等作品。身為說故事的人，他不只透過電影記錄土地，也希望用咖啡讓更多人認識故鄉。

創立「TAIMALI太麻里」品牌，源自他對家鄉咖啡的驚艷。太麻里因得天獨厚的海風吹拂、雲霧環繞與日照條件，孕育出獨特風味的咖啡豆。黃朝亮曾分享，「每一顆豆子有它的故事，它的旅程。」

因此，咖啡館從選豆、手沖到餐飲設計，都希望呈現在地精神。店內提供太麻里單品咖啡，堅持桌邊手沖服務，讓客人不只是喝咖啡，更能感受咖啡背後的土地故事。

「太麻里文創咖啡館」最大的魅力，是由老建築與自然環境交織出的獨特氛圍。咖啡館坐落於日式老宿舍中，入口旁有一棵百年茄苳樹，黃朝亮曾說，「如果直接從馬路的正門進來，就錯過了這裡的美景。這棵樹和這塊空地是這裡的靈魂。」

室內保留日式木造建築特色，搭配紅檜木桌、老家具與電影元素，曾舉辦藝文活動、展覽與「蚊子電影院」，讓咖啡館成為台東市區少見結合電影、人文與地方創生的空間。

咖啡館於粉絲專頁公開停業消息：由於老木屋建築結構需要長時間維修重建，否則恐有安全疑慮，因此決定暫時停止營業。官方貼文指出，「這不是一句再見，而是為了下一段旅程所做的準備。」黃朝亮也寫下：「我們曾經美好，未來總會再見。」

老屋飄散咖啡香，是許多人旅行台東的浪漫記憶。圖/摘自官方粉絲頁
老屋飄散咖啡香，是許多人旅行台東的浪漫記憶。圖/摘自官方粉絲頁

老屋光影錯落，別有風情。圖/摘自官方粉絲頁
老屋光影錯落，別有風情。圖/摘自官方粉絲頁

「太麻里文創咖啡館」傳出熄燈消息，不少旅人不捨告別。圖/摘自官方粉絲頁
「太麻里文創咖啡館」傳出熄燈消息，不少旅人不捨告別。圖/摘自官方粉絲頁

台東 導演 咖啡館 老屋

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