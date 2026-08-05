華航將「皮卡丘彩繪機 CI2」搬上京成電鐵 陪旅客往返東京成田機場

中華航空攜手日本京成電鐵，將飛航國際航線的「皮卡丘彩繪機 CI2」延伸至東京地面交通。8月起，往返東京市區與成田機場的京成電鐵Skyliner推出「皮卡丘彩繪機 CI2」彩繪列車，將華航A350彩繪機上的13隻寶可夢搬上車身，讓旅客從空中到地面都能沉浸在寶可夢世界。

中華航空表示，京成電鐵Skyliner是成田機場最重要的聯外交通工具，此次彩繪列車以華航「皮卡丘彩繪機 CI2」為設計概念，將飛機窗景、寶可夢角色與航空元素融合於列車外觀，打造宛如飛機降落東京後延續旅程的視覺體驗，為往返機場的旅客增添搭乘樂趣。

除彩繪列車外，京成電鐵日暮里站月台同步設置「皮卡丘彩繪機 CI2」主題大型海報，以旅程啟程為主軸，營造旅客出發前的期待氛圍。由於東京也是華航「皮卡丘彩繪機 CI2」主要飛航航點之一，此次合作串聯飛機、列車與車站月台，打造完整且具一致性的旅行體驗。

華航表示，「皮卡丘彩繪機 CI2」機身結合寶可夢形象與台式花磚工藝美學，此次透過京成Skyliner彩繪列車，將充滿童趣的飛行體驗延伸至東京地面交通，希望旅客無論是剛抵達東京或準備從成田機場出發，都能感受華航與寶可夢共同打造的繽紛旅遊魅力。