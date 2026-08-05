長榮航空12月1日起 開航桃園－印度德里直飛航線

現階段旅客前往印度大多從曼谷或香港轉機著實不便，長榮航空（2618）德里直飛航線開航後，將能大幅提升商務及旅遊往返的便利性，並透過與星空聯盟夥伴印度航空（Air India）的策略合作，旅客可延伸銜接至印度主要城市；印度旅客則可經由桃園機場便捷轉乘長榮航空前往北美10個直飛航點，串連印度、台灣與北美間龐大市場，包括科技研討、學術交流、留學及探親等不同客群。且印度籍旅客赴美加還享有具備條件式免簽入台的便利性，未來也可規劃「台灣半日遊」等配套方案，不但可豐富旅客行程，也能帶動台灣觀光發展。

印度德里不僅是印度經濟、文化及交通的樞紐中心，同時擁有超過3千萬人口的大都會生活圈，也是融合歷史文化與現代發展的國際大城。在旅遊市場方面，印度是許多人一生必訪的文明國度，以世界七大奇景泰姬瑪哈陵為核心，串聯德里、阿格拉、齋浦爾「金三角」三大經典城市，是最受歡迎的印度旅遊行程。長榮航空合作旅行社推出7至10天團體旅遊產品，行程除包含世界文化遺產、歷史古城、在地文化體驗、特色市集、宗教建築、宮殿巡禮、瑜珈體驗及在地美食等，也安排國際五星級飯店、皇宮飯店住宿及專業中文導遊，感受印度獨一無二的魅力，留下難忘的旅行回憶。

長榮航空持續以優質服務及卓越飛航安全屢獲國際肯定，除了榮獲Travel + Leisure頒發的2026全球最佳國際線航空公司第一名，今年也連續11年獲評為SKYTRAX五星級航空公司，同時入選AirlineRatings.com 全球二十五大最佳航空公司第11名，以及全球二十五大最安全航空公司第八名和飛航安全最高評價「7-Star PLUS」榮譽的肯定，持續為全球旅客提供安全、舒適、尊榮且值得信賴的飛行體驗。

印度是許多人一生必訪的文明國度「金三角」三大經典城市，搭配世界文化遺產如古達明納塔。圖／長榮航提供