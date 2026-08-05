新光三越中秋禮盒首度拚億元業績！強化油品揭露 穩食安信心

新光三越今年中秋檔期推出超過255款禮盒，其中逾八成為首次登場、五成為獨家商品，將自7日起於全台16家分店、新光三越APP、SKM Online及超市禮品城四大通路同步開放預購，目標帶動中秋禮品業績年增近兩成，挑戰首度突破億元大關。

因應近期苯駢芘油品事件引發消費者對食安議題的關注，新光三越表示，今年中秋禮盒全面要求供應商揭露油品來源，所有糕餅禮盒皆清楚標示使用油品資訊，強化食品安全透明度，預期不會影響中秋糕餅銷售。

新光三越也指出，受油品風波帶動，消費者對食用油需求明顯增加，今年6月至8月進口食用油銷售較去年同期成長114.7%，其中以橄欖油、芥花油及菜籽油表現最佳，銷售幾乎翻倍，因此後續將加碼推出箱購優惠，滿足家庭採購需求。

商品供應方面，新光三越表示，今年僅日本熊本品牌「吉野犁」因地震影響供貨，確定不接單，其餘商品供應穩定。

新光三越指出，今年中秋禮盒目前仍以型錄及數位通路銷售為主，未來也規劃延伸至更多實體銷售場景，看好送禮商機持續成長。此外，隨著台北南西店及A8館食品、超市區改裝完成，可望進一步挹注食品業績；旗下實體物產通路「好好集」業績也年增六至七成，自有商品需求持續升溫。

營運方面，新光三越表示，今年1至7月全台業績年增逾兩成，暑期檔「夏天卡利HIGH」業績亦成長約三成，其中化妝品表現亮眼，交屋潮也帶動家電、3C新品及相關促銷活動買氣。

中秋檔期方面，新光三越首度攜手創立逾200年的日本和菓子老舖「榮太樓總本鋪」，與台灣茶品牌張家齊合作，推出籌備兩年的「東方美人系列禮盒」，以東方美人茶凍結合黑豆黑糖凍及黑糖黃豆粉蕨餅，融合台灣茶香與日本和菓子工藝。

此外，看準蛋黃酥市場熱潮，今年一次集結超過26款人氣蛋黃酥禮盒，涵蓋星級飯店、米其林推薦品牌及在地老字號糕餅名店。同時，引進4款首次登台的日韓人氣伴手禮，包括日本Mariette、Forecipe，以及韓國Bok hodu、XOCOSILOK等品牌，平均客單價約1,000元，藉由獨家商品吸引中秋送禮商機。