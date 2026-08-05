7-ELEVEN星級饗宴「泰味雙饗」端新菜！酸辣烤魚、泰奶提拉米蘇快嘗鮮

7-ELEVEN「星級饗宴」再推泰式美食新菜單，8月5日起與米其林指南認可的「頌丹樂」、「帕泰家」兩大正宗泰式餐廳主廚攜手打造「泰味雙饗」，開發獨具特色的夏日超商泰式美食，包括沙嗲飯糰、酸辣烤魚、泰奶提拉米蘇等都是必嘗新美味。

7-ELEVEN自有鮮食生產過程嚴格把關，且所有食材來源透明，除餐盒商品全面依法登錄政府平台，更建立自有原物料溯源管理系統，以國家認證的高規格實驗室檢驗及低溫物流全程品質控管，現已陸續與各家供應商簽定油品切結書、自有鮮食商品均未使用政府機關公布有疑慮之原物料，並要求提供相關證明與自主送驗，確保所使用食材、商品來源資訊安心安全。

8月5日起7-ELEVEN全新推出泰式美食新菜單，主廚團隊監製將餐廳暢銷菜單變身微波即食的超商美食，與來自泰國曼谷連續6年榮獲《米其林曼谷指南》必比登推介泰式餐廳「帕泰家」、「頌丹樂」合作，透過兩家餐廳各自不同特色調味，帶來刺激味蕾的獨家創意泰式料理。

本次三方強強聯手不僅使用正宗東南亞調味料，7-ELEVEN也嚴選多元新食材、新調味帶來全新味蕾體驗，例如新品「帕泰家沙嗲烤豬肉新極大飯糰」將風靡東南亞的燒烤滋味變身烤飯糰，還有能吃到兩種主餐的「帕泰家酸辣烤魚打拋雞便當」，以及將義式甜點加入「泰味」元素的「頌丹樂泰式奶茶提拉米蘇」、超商經典人氣品項「帕泰家泰式綠咖哩嫩雞飯」、炎夏必吃酸辣口感的「頌丹樂酸辣烤雞冷麵」等。

泰式經典的打拋料理在超商多年熱賣，7-ELEVEN本次推出新品「頌丹樂泰式打拋豬飯糰」，便利消費者隨時開吃，同步推薦「頌丹樂泰式打拋豬肉飯」、「頌丹樂遇見泰式打拋雞拌麵」，使用泰國道地風味打拋醬，選用泰國蠔油、魚露，並以朝天椒等多種辛香料以黃金比例拌炒收汁，拌飯或拌麵都美味。

7-ELEVEN已於全台超過400家門市設置「東南亞商品專區」，導入上百款東南亞熱門夯品，自8月19日至9月29日推出泰國觀光客必買的相撲手大薄片海苔分享盒（原味、辣味）每盒特價99元、印尼暢銷品牌Gery芝莉捲心酥（巧克力、重起士風味）每盒特價99元。

此外，統一超商好鄰居文教基金會於7-ELEVEN門市舉辦「暑期永續好鄰居同樂會」，提供中、英、越南、印尼及菲律賓等5種語文版本的《廢力小隊回收趣》手掌繪本與DIY素材，以超商廢棄物華麗變身為題材，可於統一超商好鄰居文教基金會官網免費下載，邀請孩子從玩樂中探索超商廢棄物轉廢為寶的永續行動。

●附註：詳細活動內容以門市公告為準。

「帕泰家沙嗲烤豬肉新極大飯糰」將風靡東南亞的燒烤滋味變身烤飯糰，還有能吃到兩種主餐的「帕泰家酸辣烤魚打拋雞便當」。圖／7-ELEVEN提供

超商經典人氣品項「帕泰家泰式綠咖哩嫩雞飯」。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN泰式風味飯糰便利消費者隨時開吃。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN全新推出泰式美食新菜單，與「帕泰家」、「頌丹樂」合作帶來獨家創意泰式料理。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN已於全台超過400家門市設置「東南亞商品專區」，導入上百款東南亞熱門夯品。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN鮮食商品落實從原料、生產到配送皆為優於業界的食品安全標準，每年投入逾億元經費，超前法規推動自主管理。圖／7-ELEVEN提供