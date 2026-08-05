泰星Becky成TOD'S最新品牌大使 9月確定現身米蘭時裝周

義大利精品品牌TOD'S正式宣布泰國女星Rebecca Patricia Armstrong，以藝名Becky出任品牌大使，同時預告將在今年9月米蘭時裝周期間首次以此身分公開亮相。身兼演員、歌手與模特兒的她，透過鮮明風格與國際辨識度，近年已成亞洲時尚與影視圈不容忽視的新世代面孔。

英泰混血的Becky 2002年出生於泰國曼谷，她2020年先以《與愛同居2：七年之愛》踏入演藝圈，之後再以《粉紅理論》一舉打開知名度，並以《Long Live Love!》、《簪定此生》等作品持續累積人氣，戲路也從青春愛情延伸至奇幻、古裝與劇情電影，戲路多元多變。

她之所以受到TOD'S品牌青睞並展開合作，不只因為外型亮眼，更在於她的表演帶有自然感與情緒細節，能將角色的柔軟、獨立與成長感表現得自然生動；尤其在GL作品中，她與角色間的契合度高，讓觀眾容易投入，更讓作品本身自帶話題與情感渲染效果。

TOD'S此次選擇Becky，正相中她兼具現代感、自信氣質與精緻的形象。由於強調義式工藝、實穿與優雅，而Becky也以「舒適、實用、雋永」形容自己對TOD'S的喜愛，這場合作更像一場雙向的交會，一邊為百年工藝，一邊為新世代的嶄新活力，彼此都為對方添上迷人風采、擦出創意火花。

談到成為TOD'S品牌大使，Becky表示她一直非常欣賞TOD'S擁有精湛工藝，更兼具舒適性與日常的實用。圖／TOD'S提供