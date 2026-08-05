現象級音樂劇「勸世三姊妹」台北場本週末盛大開演

2023、2024連續兩年締造秒殺熱潮，於2025年受邀前進紐約外百老匯演出的現象級臺灣原創音樂劇「勸世三姊妹」在觀眾熱切期待下，2026北中南巡演即將於本週末揭開序幕！這部被觀眾譽為「人生至少要看一次的臺灣音樂劇」的重量級作品，將首度跳進國家兩廳院，從國家兩廳院戲劇院、臺中國家歌劇院，到高雄衛武營歌劇院，巡演場次及規模再創新高，再現最台、最瘋、也最催淚的牽亡舞台。

「勸世三姊妹」由大慕可可股份有限公司出品，聯合數位文創、遠樂文創有限合夥聯合出品，躍演及音速媒合股份有限公司共同製作；由躍演劇團金牌導演曾慧誠、新銳作曲家康和祥與金鐘編劇詹傑聯手打造，以西方音樂劇的流行音樂語彙重新詮釋台式幽默，巧妙融合臺灣民間「牽亡歌陣」文化，在荒謬熱鬧與獵奇風景之中，道盡臺灣家庭最深層的情感與遺憾，前面笑得有多開心，後面哭得就有多慘，讓它成為觀眾心中「後勁最強」的音樂劇作品。自2023年首演以來，累積超過43,000名觀眾，創下場場完售、一票難求的現象級熱潮，也被視為近年最具代表性的臺灣原創音樂劇之一，原聲帶募資更創下 24小時突破百萬的紀錄。2025年，「勸世三姊妹」受邀成為首部登上外百老匯演出的臺灣音樂劇，以極具台味的文化語言和舞台魅力，成功打動海外觀眾。