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父親節送禮告別傳統禮品！超有意義男性珠寶成新世代爸爸時尚首選

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
DAMIANI全球形象大使、韓國男團Stray Kids成員I.N演繹Belle Époque Reel系列。圖／DAMIANI提供
DAMIANI全球形象大使、韓國男團Stray Kids成員I.N演繹Belle Époque Reel系列。圖／DAMIANI提供

隨著父親節臨近，節慶送禮風潮正吹起全新趨勢。近年男性對精品珠寶的接受度顯著提升，兼具俐落設計、日常配戴性與深刻情感寓意的頂級珠寶，逐漸躍升為新世代父親節的送禮首選。珠寶品牌紛紛推出結合精湛工藝與現代風格的男士作品，為父親獻上兼具品味與祝福的夢幻清單。

義大利珠寶品牌DAMIANI近年攜手韓國人氣男團Stray Kids成員I.N擔任全球品牌大使，帶動「Belle Époque Reel」系列成為男性市場的熱銷焦點。該系列以18K金與璀璨鑽石打造，中間金環特別加入可旋轉的互動設計，指尖輕轉的巧思不僅呼應影音文化，在華人文化中更蘊含「時來運轉」與事業順遂的吉祥祝願，讓珠寶成為承載真摯情感的質感禮物。

被譽為「陽光珠寶商」的法國現代珠寶品牌FRED，則以經典的運動珠寶「Force 10」系列向父親的沉穩力量與堅韌致敬。承襲蔚藍海岸（Riviera）的率性風範，該系列巧妙將航海纜繩與金屬扣環結合，備有可更換的鍊釦、手鍊與戒指等豐富選擇。無論是黑色鈦金屬搭配黑鑽手鍊，或是Winch鈦金屬精鋼戒指，皆展現出自信不凡的現代優雅風格。

擅長紅藍寶石的台灣品牌珮芮珠寶（PERI LITHON）以「獻給父親的勳章」為主題，藉由象徵忠誠、堅定、智慧與守護的藍寶石，向默默守護家庭的父親致敬。以古典希臘羅馬建築為設計靈感的「Cresté」系列，融合羅馬柱與象徵幸運的馬蹄元素，適合日常配戴的設計兼具建築美學；品牌亦提供高級珠寶客製化服務，透過珍稀天然寶石與專屬設計，將家族記憶化為可世代傳承的珠寶作品。

PERI LITHON「Cresté」系列戒指，藍寶石、白Ｋ金，30萬8,000元。圖／珮芮珠寶提供
PERI LITHON「Cresté」系列戒指，藍寶石、白Ｋ金，30萬8,000元。圖／珮芮珠寶提供

DAMIANI Belle Époque Reel系列18K白金寬版鑲鑽項鍊，鑽石總重0.43克拉，價格店洽。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Belle Époque Reel系列18K白金寬版鑲鑽項鍊，鑽石總重0.43克拉，價格店洽。圖／DAMIANI提供

DAMIANI Belle Époque Reel系列戒指。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Belle Époque Reel系列戒指。圖／DAMIANI提供

FRED Force 10黑色鑽石手鍊與Winch精鋼戒指。圖／FRED提供
FRED Force 10黑色鑽石手鍊與Winch精鋼戒指。圖／FRED提供

FRED Force 10精鋼手鍊。圖／FRED提供
FRED Force 10精鋼手鍊。圖／FRED提供

PERI LITHON「Cresté」系列戒指，藍寶石、白Ｋ金，15萬5,000元。圖／珮芮珠寶提供
PERI LITHON「Cresté」系列戒指，藍寶石、白Ｋ金，15萬5,000元。圖／珮芮珠寶提供

FRED Force 10 18K白金及鑽石項鍊。圖／FRED提供
FRED Force 10 18K白金及鑽石項鍊。圖／FRED提供

DAMIANI Belle Époque Reel系列18K玫瑰金鑽石項鍊，鑽石總重0.43克拉，價格店洽。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Belle Époque Reel系列18K玫瑰金鑽石項鍊，鑽石總重0.43克拉，價格店洽。圖／DAMIANI提供

PERI LITHON天然藍寶石戒指，1.49克拉斯里蘭卡藍寶石，價格店洽。圖／珮芮珠寶提供
PERI LITHON天然藍寶石戒指，1.49克拉斯里蘭卡藍寶石，價格店洽。圖／珮芮珠寶提供

DAMIANI Belle Époque Reel系列戒指。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Belle Époque Reel系列戒指。圖／DAMIANI提供

父親節 珠寶 男性

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