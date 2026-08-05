父親節送禮告別傳統禮品！超有意義男性珠寶成新世代爸爸時尚首選

隨著父親節臨近，節慶送禮風潮正吹起全新趨勢。近年男性對精品珠寶的接受度顯著提升，兼具俐落設計、日常配戴性與深刻情感寓意的頂級珠寶，逐漸躍升為新世代父親節的送禮首選。珠寶品牌紛紛推出結合精湛工藝與現代風格的男士作品，為父親獻上兼具品味與祝福的夢幻清單。

義大利珠寶品牌DAMIANI近年攜手韓國人氣男團Stray Kids成員I.N擔任全球品牌大使，帶動「Belle Époque Reel」系列成為男性市場的熱銷焦點。該系列以18K金與璀璨鑽石打造，中間金環特別加入可旋轉的互動設計，指尖輕轉的巧思不僅呼應影音文化，在華人文化中更蘊含「時來運轉」與事業順遂的吉祥祝願，讓珠寶成為承載真摯情感的質感禮物。

被譽為「陽光珠寶商」的法國現代珠寶品牌FRED，則以經典的運動珠寶「Force 10」系列向父親的沉穩力量與堅韌致敬。承襲蔚藍海岸（Riviera）的率性風範，該系列巧妙將航海纜繩與金屬扣環結合，備有可更換的鍊釦、手鍊與戒指等豐富選擇。無論是黑色鈦金屬搭配黑鑽手鍊，或是Winch鈦金屬精鋼戒指，皆展現出自信不凡的現代優雅風格。

擅長紅藍寶石的台灣品牌珮芮珠寶（PERI LITHON）以「獻給父親的勳章」為主題，藉由象徵忠誠、堅定、智慧與守護的藍寶石，向默默守護家庭的父親致敬。以古典希臘羅馬建築為設計靈感的「Cresté」系列，融合羅馬柱與象徵幸運的馬蹄元素，適合日常配戴的設計兼具建築美學；品牌亦提供高級珠寶客製化服務，透過珍稀天然寶石與專屬設計，將家族記憶化為可世代傳承的珠寶作品。

PERI LITHON「Cresté」系列戒指，藍寶石、白Ｋ金，30萬8,000元。圖／珮芮珠寶提供

DAMIANI Belle Époque Reel系列18K白金寬版鑲鑽項鍊，鑽石總重0.43克拉，價格店洽。圖／DAMIANI提供

DAMIANI Belle Époque Reel系列戒指。圖／DAMIANI提供

FRED Force 10黑色鑽石手鍊與Winch精鋼戒指。圖／FRED提供

FRED Force 10精鋼手鍊。圖／FRED提供

PERI LITHON「Cresté」系列戒指，藍寶石、白Ｋ金，15萬5,000元。圖／珮芮珠寶提供

FRED Force 10 18K白金及鑽石項鍊。圖／FRED提供

DAMIANI Belle Époque Reel系列18K玫瑰金鑽石項鍊，鑽石總重0.43克拉，價格店洽。圖／DAMIANI提供

PERI LITHON天然藍寶石戒指，1.49克拉斯里蘭卡藍寶石，價格店洽。圖／珮芮珠寶提供