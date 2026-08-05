嘉義30年蔬食名店聖善園月底熄燈 經典「素雞肉飯」網友敲碗宅配

嘉義蔬食界30年老字號「聖善園素食餐廳」，31日熄燈店面頂讓。消息曝光，老顧客紛紛湧入餐廳回味最後的美味，大批網友社群留言，希望店家改推冷凍料理、成立線上商城，讓招牌「素積若飯（雞肉飯）」能繼續飄香。不過，創辦人石銘欽坦言，身體狀況無法負荷經營，只能忍痛退休，若有人願意接手，他願意傳授獨門技術，讓這道特色蔬食得以延續。

位於嘉市西區聖善園，醒目歐式宮廷風建築及三角屋頂外觀，成為市民熟悉城市地標。餐廳除供應各式蔬食料理，研發全素版「素雞肉飯」，打響名號，吸引許多外地遊客及返鄉民眾慕名而來，不少葷食者也特地前往品嚐。

石銘欽表示，聖善園1997年2月創立，走過30多年。一路走來歷經吃到飽、自助餐、點心城等不同經營模式，不斷調整，希望讓餐廳永續經營，也讓員工有穩定工作。他原本希望能一路做到退休，未料近年眼睛健康惡化，只能做出歇業決定。

他回憶，2009年前後，看到嘉義雞肉飯聞名全台，卻沒有素食，讓許多茹素民眾來嘉義無法品嚐代表性小吃，萌生研發念頭。他花3年時間，不斷調整配方口感，終於完成全素「素雞肉飯」，採用植物性食材製作，堅持無蛋、無肉，希望讓素食者也能體驗嘉義在地特色。

石銘欽表示，22歲吃素，妻子18歲茹素，希望打造屬於素食族群嘉義代表美食。雖然後來也有其他店家推出類似料理，但不少老顧客仍認為聖善園的風味最具特色，也讓這道料理成為店內最具代表性的招牌。談起即將告別經營30年餐廳，石銘欽最放心不下的是陪伴多年的9名員工，以及耗費心血打造的「素雞肉飯」。

他透露，店內早已建立完整標準化製作流程，不論一天製作一碗或一百碗，都能維持相同品質，因此希望找到有心經營的人接棒，自己也願意完整傳授所有技術，不讓這道嘉義特色美食失傳。

歇業消息曝光後，大批老顧客紛紛湧入店內朝聖，也有不少網友留言表示，「以後去嘉義吃不到最愛的素雞肉飯了」、「拜託改做冷凍宅配，我一定支持」、「希望成立線上商城，讓外縣市也買得到」、「真的不能讓這個味道消失」。不過，面對外界建議推出真空冷凍包或經營電商，石銘欽坦言，目前身體狀況已無法投入新的事業模式，只希望退休後好好休養，因此現階段並無規劃發展線上販售。

除餐點深植人心，聖善園歐式建築也是嘉市知名地標之一。石銘欽說，當初建築規劃歷經多次修改，原本希望打造挑高空間、一樓作停車場，但考量施工成本後，最終交由設計師重新設計，才有如今充滿歐式宮廷風格的外觀，陪伴市民走過30年歲月。

嘉義蔬食界30年老字號「聖善園素食餐廳」，31日熄燈店面頂讓。消息曝光，老顧客紛紛湧入餐廳回味最後的美味，大批網友社群留言，希望店家改推冷凍料理、成立線上商城，讓招牌「素積若飯（雞肉飯）」能繼續飄香。記者魯永明／攝影