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嘉義市古蹟老醫館「津本喫茶部」華麗重生 父親節開幕搶先開箱

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
市定古蹟「黃文醫師故居」完成修復活化，收藏傳統底片相機、黑白電視等老物件，營造濃厚復古氛圍，讓歷史空間兼具文化底蘊與現代美感。
市定古蹟「黃文醫師故居」完成修復活化，收藏傳統底片相機、黑白電視等老物件，營造濃厚復古氛圍，讓歷史空間兼具文化底蘊與現代美感。

嘉義市又添一處文化新地標。歷經近2年修復、克服工程波折及結構危機，市定古蹟「黃文醫師故居」完成修復活化，周末父親節將以日治「津本喫茶部」重新開幕。這棟融合日治與戰後醫療文化古蹟，將結合咖啡、甜點、文化講座與社區交流，讓沉睡近百年老屋重新走入市民生活。

黃文醫師故居位於西區民生北路226號，建於1931年（昭和6年），由日籍醫師酒井寅次郎興建，1935年開設「津本喫茶部食堂」，是當時嘉義市區知名的喫茶店。戰後政權更替，建築由嘉義知名內科醫師黃文購入，1958年遷入作診所兼住家，見證嘉義醫療發展與城市變遷，具重要歷史價值。

走進修復後黃文醫師故居，建築完整保留日治現代主義建築特色，包括罕見大正、昭和初期「結霜玻璃窗」、「編竹夾泥牆」、「玄關櫃」、「太陽紋設計欄杆」等歷史元素，施工團隊「修舊如舊」，恢復近百年前原貌，屋主巧思融入現代設計與燈光配置。昔日診所內藥櫃檯，改造成咖啡吧台；保留下來的舊式牆面、木構件，搭配王俊棠收藏傳統底片相機、黑白電視等老物件，營造濃厚復古氛圍，讓歷史空間兼具文化底蘊與現代美感。

這棟老建築原本面臨改建命運，直到地方文史人士奔走保存，市府文化局啟動文化資產程序，2017年登錄紀念建築，2020年公告市定古蹟，成為重要文化資產。修復工程2023年2月展開，總經費約2753萬元，文化局補助9成、屋主自籌1成。工程歷經3度流標、地下水位過高、設計變更及鄰房安全等挑戰，經11次專家委員會審查，順利完成修復，獲得文化部及市府工程查核甲等評鑑。

然而，5月完工前又遭波折。鄰棟木造建築拆除施工期間，疑似影響共同牆結構，造成古蹟建物出現傾斜、門窗卡死及梁柱變形等狀況，原訂開幕時程被迫延期。經文化局委請結構技師及木構專家緊急補強、安全鑑定後，排除疑慮，讓古蹟迎接新生命。屋主為嘉義知名皮膚科醫師王伯智，購屋規畫改建，因古蹟保存參與活化規畫。由兒子王俊棠與妻子營運，讓老屋不只是展示空間，成為民眾願意停留、交流的生活場域。

屋主巧思融入現代設計與燈光配置。昔日診所內藥櫃檯，改造成咖啡吧台。記者魯永明／攝影
屋主巧思融入現代設計與燈光配置。昔日診所內藥櫃檯，改造成咖啡吧台。記者魯永明／攝影

黃文醫師故居，建築完整保留日治現代主義建築特色，包括罕見大正、昭和初期「結霜玻璃窗」。記者魯永明／攝影
黃文醫師故居，建築完整保留日治現代主義建築特色，包括罕見大正、昭和初期「結霜玻璃窗」。記者魯永明／攝影

嘉義市又添一處文化新地標。歷經近2年修復、克服工程波折及結構危機，市定古蹟「黃文醫師故居」完成修復活化，周末父親節將以日治「津本喫茶部」重新開幕。記者魯永明／攝影
嘉義市又添一處文化新地標。歷經近2年修復、克服工程波折及結構危機，市定古蹟「黃文醫師故居」完成修復活化，周末父親節將以日治「津本喫茶部」重新開幕。記者魯永明／攝影

市定古蹟「黃文醫師故居」完成修復活化，收藏傳統底片相機、黑白電視等老物件，營造濃厚復古氛圍，讓歷史空間兼具文化底蘊與現代美感。記者魯永明／攝影
市定古蹟「黃文醫師故居」完成修復活化，收藏傳統底片相機、黑白電視等老物件，營造濃厚復古氛圍，讓歷史空間兼具文化底蘊與現代美感。記者魯永明／攝影

嘉義市又添一處文化新地標。歷經近2年修復、克服工程波折及結構危機，市定古蹟「黃文醫師故居」完成修復活化，周末父親節將以日治「津本喫茶部」重新開幕（右），與修復前建築外觀形狀（左）對照。記者魯永明／攝影
嘉義市又添一處文化新地標。歷經近2年修復、克服工程波折及結構危機，市定古蹟「黃文醫師故居」完成修復活化，周末父親節將以日治「津本喫茶部」重新開幕（右），與修復前建築外觀形狀（左）對照。記者魯永明／攝影

嘉義市又添一處文化新地標。歷經近2年修復、克服工程波折及結構危機，市定古蹟「黃文醫師故居」完成修復活化，周末父親節將以日治「津本喫茶部」重新開幕。記者魯永明／攝影
嘉義市又添一處文化新地標。歷經近2年修復、克服工程波折及結構危機，市定古蹟「黃文醫師故居」完成修復活化，周末父親節將以日治「津本喫茶部」重新開幕。記者魯永明／攝影

嘉義市又添一處文化新地標。歷經近2年修復、克服工程波折及結構危機，市定古蹟「黃文醫師故居」完成修復活化，周末父親節將以日治「津本喫茶部」重新開幕。記者魯永明／攝影
嘉義市又添一處文化新地標。歷經近2年修復、克服工程波折及結構危機，市定古蹟「黃文醫師故居」完成修復活化，周末父親節將以日治「津本喫茶部」重新開幕。記者魯永明／攝影

黃文醫師故居，建築完整保留日治現代主義建築特色，包括罕見「太陽紋設計欄杆」。記者魯永明／攝影
黃文醫師故居，建築完整保留日治現代主義建築特色，包括罕見「太陽紋設計欄杆」。記者魯永明／攝影

嘉義 父親節 古蹟

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