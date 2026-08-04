聽新聞
0:00 / 0:00
2026新加坡米其林揭曉 在地與高檔料理並列 江振誠餐廳摘二星
「新加坡米其林指南2026」名單今天揭曉，共收錄307家餐飲場所，其中3家摘下米其林三星、9家獲米其林二星、33家獲米其林一星。其中，由名廚江振誠帶領、坐落於新加坡萊佛士酒店餐廳空間的1887 by Andre，獲得米其林二星。
頒獎活動今天晚間在聖淘沙舉行。米其林指南國際總監普勒內克（Gwendal Poullennec）透過新聞資料表示，新加坡獨特之處在於充滿活力的小販中心與高級餐廳能並存，今年很高興迎來更多小販攤位入選指南，同時也表彰為高級餐飲注入更道地風味的廚師。
其中，坐落於新加坡萊佛士酒店餐廳空間的1887 byAndre獲得米其林二星。該餐廳由名廚江振誠帶領團隊，呈現在地特色精緻料理。
江振誠先前在新加坡開設餐廳，消息一出引起當地媒體關注，有媒體以「江振誠回歸本地精緻餐飲，如何再創新局令人期待」為題，聚焦他在新加坡餐飲市場將帶來的影響。
此外，新加坡米其林指南的「必比登推薦」，其中包含知名的海南雞飯、肉骨茶，以及海鮮燒烤、菜頭粿、蝦麵、娘惹餐等餐館。
小販中心或稱熟食中心，是星馬地區特有文化與美食景觀。新加坡在1960年代末到1980年代興建小販中心，讓街邊的流動攤販聚集在乾淨與衛生的環境中營業，當地人多半稱之為Hawker Centre或Food Court。
聯合國教科文組織保護非物質文化遺產政府間委員會於2020年宣布，新加坡「小販文化」被列入世界非物質文化遺產。「小販中心」被稱為新加坡庶民美食聚集地，除了華人中式餐點，還有馬來菜、印度菜，展現當地多元種族的社會風情。新加坡人口主要由華人、馬來人及印度人組成。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。