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2026新加坡米其林揭曉 在地與高檔料理並列 江振誠餐廳摘二星

中央社／ 新加坡4日專電
「新加坡米其林指南2026」名單4日揭曉，由名廚江振誠帶領、位於新加坡萊佛士酒店餐廳空間的1887 by Andre，獲得米其林二星。 中央社
「新加坡米其林指南2026」名單4日揭曉，由名廚江振誠帶領、位於新加坡萊佛士酒店餐廳空間的1887 by Andre，獲得米其林二星。 中央社

新加坡米其林指南2026」名單今天揭曉，共收錄307家餐飲場所，其中3家摘下米其林三星、9家獲米其林二星、33家獲米其林一星。其中，由名廚江振誠帶領、坐落於新加坡萊佛士酒店餐廳空間的1887 by Andre，獲得米其林二星。

頒獎活動今天晚間在聖淘沙舉行。米其林指南國際總監普勒內克（Gwendal Poullennec）透過新聞資料表示，新加坡獨特之處在於充滿活力的小販中心與高級餐廳能並存，今年很高興迎來更多小販攤位入選指南，同時也表彰為高級餐飲注入更道地風味的廚師。

其中，坐落於新加坡萊佛士酒店餐廳空間的1887 byAndre獲得米其林二星。該餐廳由名廚江振誠帶領團隊，呈現在地特色精緻料理

江振誠先前在新加坡開設餐廳，消息一出引起當地媒體關注，有媒體以「江振誠回歸本地精緻餐飲，如何再創新局令人期待」為題，聚焦他在新加坡餐飲市場將帶來的影響。

此外，新加坡米其林指南的「必比登推薦」，其中包含知名的海南雞飯、肉骨茶，以及海鮮燒烤、菜頭粿、蝦麵、娘惹餐等餐館。

小販中心或稱熟食中心，是星馬地區特有文化與美食景觀。新加坡在1960年代末到1980年代興建小販中心，讓街邊的流動攤販聚集在乾淨與衛生的環境中營業，當地人多半稱之為Hawker Centre或Food Court。

聯合國教科文組織保護非物質文化遺產政府間委員會於2020年宣布，新加坡「小販文化」被列入世界非物質文化遺產。「小販中心」被稱為新加坡庶民美食聚集地，除了華人中式餐點，還有馬來菜、印度菜，展現當地多元種族的社會風情。新加坡人口主要由華人、馬來人及印度人組成。

新加坡 米其林 江振誠 料理 餐廳

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