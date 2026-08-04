福岡50年「今屋漢堡」8/10登台！吃得到招牌「法蘭克福起司雞蛋堡」

粉絲們再等等！來自日本福岡，被評選為「全日本第三名」的「今屋漢堡」，繼傳出登台消息後，近日正式公佈，即將於8月10日正式開始試營運，粉絲在台灣也將能吃到「起司雞蛋伴伴」、「雞蛋雙饗堡」等特色餐點。

今屋漢堡於1970年代於福岡西公園以餐車型態起家，最大的特色就是將漢堡排、熱狗等食材，共同夾入日式長麵包中，創造出獨特的外型與風味，並且獲得許多民眾青睞，其中又以「法蘭克福起司雞蛋」、「蛋堡起司」、「綜合蛋」最受歡迎，目前在福岡共有2間分店。過去在日本媒體評選中，今屋漢堡也名列「全日本第三名」。

即將開幕的今屋漢堡台灣首店，鄰近台北捷運中山國中站，店內提供有「起司雞蛋伴伴」、「雞蛋雙饗堡」、「法蘭克起司雞蛋」等招牌口味。根據業者最新資訊，預計將於8月10日正式開始試營運。