台南人氣定食「Okawari」首度北上 吃得到「和牛丼、牛排丼、咖哩」

台南燒肉名店「㕩肉舖Pankoko」旗下的人氣定食「Okawari 㕩の食事処」，首度跨出府城，以店中店的聯名型態，進駐台北和牛肉舖「和牛十図」。店內將提供「招牌豬肉井」、「和牛壽喜燒丼」等招牌餐點，以及升級版的「十図和牛牛肉丼」、「和牛牛排丼」、「和牛麻婆豆腐」等特色餐點。

鄰近台南赤崁樓的「㕩肉舖」，已經連續3年入選《米其林指南》，乃是台南高人氣的燒肉專門店。品牌延伸而出的定食品牌「Okawari 㕩の食事処」，主打價格親民的燒肉丼、咖哩與烏龍麵等餐點，提供不一樣的用餐感受。至於靠近台北捷運信義安和站的「和牛十図」，則是以精品肉舖的型態，提供各種日本和牛肉品與相關餐點。

此次雙品牌聯名合作，將Okawari的招牌餐點從台南帶到台北，同時也加入和牛十図專精的日本和牛元素。其中主打款「十図和牛牛肉丼」，將美國和牛升級為日本和牛，同時保留Okawari的原始調味，每份240元，另有「辛奇KIMCHI和牛牛肉丼」、「起司和牛牛肉丼」可以選擇，各為260、290元。喜愛厚實口感的民眾，店內也提供有「當日特選和牛牛排丼」、「A5特色和牛牛排丼」等品項可供選擇。

除了和牛丼，店內並供應有「招牌豬肉丼」、「起司豬肉丼」，以及名列台南人氣前三名的多款烏龍麵餐點，另也有「月見和牛肉燥飯」、「招牌純咖哩飯」、「和牛漢堡排咖哩飯」等選擇。若想增加餐桌豐富度，也有限量版的「和牛香腸」，或是「和牛麻婆豆腐」、「酥炸牡蠣」、「柑仔蜜燉牛舌」等不同餐點。「Okawari 㕩の食事処」也預告，9月還將持續拓展至其他縣市，服務更多的消費者。

出汁烏冬，130元。記者陳睿中／攝影

和牛漢堡排咖哩飯，520元。記者陳睿中／攝影

月見和牛肉燥飯，200元。記者陳睿中／攝影

招牌豬肉丼，180元。記者陳睿中／攝影

和牛壽喜燒丼，980元。記者陳睿中／攝影