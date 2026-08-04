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friDay購物「夏殺狂歡派對」 父親節精選好禮限時4.4折起、七夕甜寵價

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
friDay購物即日起至8月15日起推出「夏殺狂歡派對」年度促銷檔期，父親節好禮最低4.4折起，並推出「1+1狂歡購」、「揪團多件5折起」、指定銀行信用卡最高回饋2,500元等優惠活動。圖／friDay購物提供
friDay購物即日起至8月15日起推出「夏殺狂歡派對」年度促銷檔期，父親節好禮最低4.4折起，並推出「1+1狂歡購」、「揪團多件5折起」、指定銀行信用卡最高回饋2,500元等優惠活動。圖／friDay購物提供

父親節即將到來，根據friDay購物觀察，兼具實用與健康概念的智慧家電、保健養生及舒壓按摩商品成為今年父親節送禮熱門選擇。看準父親節送禮、七夕情人節及開學換機三波購物需求接續發酵，friDay購物即日起至8月15日推出「夏殺狂歡派對」年度促銷檔期，祭出父親節好禮最低4.4折起，其中飛利浦電鬍刀下殺不到4千元，按摩椅最高現省近6萬元；同步推出「1+1狂歡購」、「揪團多件5折起」、指定銀行信用卡最高回饋2,500元等限時優惠活動。

緊接而來的七夕情人節購禮需求也逐漸升溫，friDay購物推出多款好禮限時優惠，包括Miller Harris午後伯爵淡香精特價2,620元，下殺約4.4折；Dyson二合一吹風直髮器現省3,700元；PS5 Slim雙手把組合特價20,219元；Marshall家庭劇院聲霸特價19,168元；多款男性香氛商品也同步優惠。

近年七夕消費已不再侷限於情侶送禮，不少人選擇把握促銷檔期投資個人興趣、升級工作設備或改善居家娛樂體驗。friDay購物推出DJI Pocket 3全能套裝限時優惠價13,396元，並加贈一年Care服務；FUJIFILM拍立得相機限時特價2,590元；LG 4K移動式觸控智慧螢幕限時優惠價21,351元；ThinkPad商務筆電也有限時優惠。

隨著暑假逐漸進入尾聲，看準開學採購潮，friDay購物同步推出當紅手機限時優惠，搭配指定銀行最高回饋2,500元。以iPhone 17 Pro Max 256GB空機為例，原價44,900元，現到friDay購物入手直降3,100元，透過遠傳心生活App領券再享1%遠傳幣回饋，搭配friDay聯名卡每逢周二、五會員日高額回饋，總計可省下5,227元，獨家再送friDay影音影劇暢看30天、遠傳用戶再送Spotify Premium 3個月免費。

三星最新發表全新摺疊旗艦機Galaxy Fold 8系列，friDay購物即日起至8月13日推出預購優惠，最高現省12,310元，遠傳心生活用戶領券再享256GB容量限時免費升級至512GB，獨家再送極光快充組 （價值3,680元）。

此外，friDay購物活動期間也推出多項高回購率商品限時優惠，其中「1+1狂歡購」集結民生用品、美妝保養及居家商品，包括Livi優活抽取式衛生紙限時買1送1，平均每包只要7.6元；FINDER SUNNY穀維素玄米油限時買1送1、特價不到400元，下殺達4.3折；La Roche-Posay理膚寶水青春潔膚凝膠400ml也祭出買1送1優惠，限時特價不到千元。

●附註：詳細活動內容、限量優惠以官網、App公告為準。

七夕 父親節 購物

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