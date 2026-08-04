Yahoo購物公布「中元供桌熱銷榜」 泡麵、零食TOP 5快加入採購清單

中元普渡採購進入高峰，Yahoo購物公布「2026中元供桌熱銷榜」，其中泡麵榜由熟悉經典美味包辦，「來一客鮮蝦魚板風味」再度蟬聯奪冠，「滿漢大餐蔥燒牛肉麵」緊追在後。零食榜則吹起「討吉利」風，萬事好結果、五拜有保庇、萬事順遂等吉祥話命名，搭配可樂果、旺旺、科學麵等國民零食，讓供桌不只要澎湃，更要討個好兆頭。

Yahoo購物觀察，今年泡麵榜由經典品牌包辦，湯麵、乾麵各有擁護者。其中，「來一客鮮蝦魚板風味」連續兩年霸榜居冠；「滿漢大餐蔥燒牛肉麵」買氣位居第二，顯示經典台味依然是普渡採購的安全牌；第三至第五名依序為「統一麵肉燥風味」、「統一麵巷口乾麵」、「金車漢寶速食杯麵海鮮湯麵」。

零食榜則大玩「討吉利」創意，老字號國民品牌可樂果、旺旺、科學麵等，結合拜拜文化創意命名，更有「香菜貢丸湯」等話題新品強勢闖榜，韓國海苔更成為異國零食中的唯一入榜的黑馬。第一至第五名依序為「可樂果MiNi萬事好結果拜拜箱」、「旺旺五拜有保庇包」、「可樂果香菜貢丸湯口味拜拜箱」、「科學麵萬事順遂箱」、「Orionjako韓國嚴選味付海苔箱」。

受近期食安議題影響，Yahoo購物觀察，進口油品業績年增最高逾7成 ，橄欖油、酪梨油成消費者普渡補貨新寵；「毛孩經濟」也吹進中元檔期，避開問題油的進口寵物肉乾、貓罐頭與餐包等最高年成長近10倍 。此外，Yahoo拍賣紙紮相關搜尋量月增6成 ，除了元寶、冥鈔等傳統品項，特斯拉、空拍機與公路車等科技紙紮人氣攀升。

迎接中元採購旺季，Yahoo購物8月27日前推出「FUN肆買．中元澎湃祭」優惠最低下殺5折起，普渡箱、泡麵、零食、罐頭等好物一站購足，8月31日前購買指定商品還可登記抽飛利浦氣炸鍋。Yahoo拍賣則推出「中元節特輯」集結日韓美食、農會夯品與拜拜供品，於9月6日前消費滿199元即享7-ELEVEN免運，還能抽SPA券，天天開寶箱再賺OPENPOINT點數。

●附註：詳細活動內容以網頁公告為準。

Yahoo購物公布「2026中元供桌熱銷榜」，經典在地品牌穩坐泡麵及零食冠軍，「來一客鮮蝦魚板」連續兩年霸榜居冠。圖／Yahoo購物提供