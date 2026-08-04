統一佳佳BEING sport全台停業 老會員不捨：陪我走過人生高低起伏

統一集團旗下健身品牌「BEING sport、BEING fit」今天無預警宣布，全台館別將營業至今年9月2日晚間11時，之後全面停止服務，消息一出震撼健身圈，不少會員直呼「太突然」，也憂心剩餘會籍、教練課程如何處理；更有陪伴品牌20年的老會員感嘆，「陪伴我人生20年的健身房，就此收攤，真的很不捨。」

根據BEING sport發給會員的通知函指出，因應營運策略調整，全台BEING sport、BEING fit館別將於9月2日晚間11時結束營業，自8月3日至9月2日止，每日上午10時至晚間10時，將由專人協助會員辦理轉換服務及退費事宜。

通知函表示，為降低會員運動中斷影響，已與健身品牌「健身工廠」合作，自8月3日至9日安排人員進駐各館，協助會員轉入健身工廠年約會員，可享免手續費、免入會費及加贈3個月會籍等優惠；未完成的教練課程，也可平轉至健身工廠繼續使用。

消息曝光後，引發會員熱議，不少人收到簡訊後一度以為是假訊息，甚至擔心「統一集團是不是財務出問題？」社群平台湧入大批留言，直呼「真的太突然」、「昨天還在運動，今天就宣布收攤」、「陪伴青春的地方沒了」。

一名擁有20年會籍的林姓會員在臉書發文表示，自己從BEING sport前身位於高雄85大樓時期就開始運動，之後一路跟著搬到漢神巨蛋館，健身房見證了她流汗、紓壓，也陪伴她度過高壓職場與退休後挑戰各國旅行的日子，如今突然宣布結束營業，「真的很不捨，也很難過。」

她回憶，傍晚離開健身房時，櫃檯聚集許多會員詢問狀況，教練紛紛站到門口向陸續進場的會員說明後續安排，現場氣氛凝重，讓人百感交集。

BEING sport宣布退出市場，也為國內健身產業再投下震撼彈，後續會員權益是否能順利銜接、退費及轉館流程是否順暢，仍有待業者進一步說明。