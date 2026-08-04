肯豆也在穿的三葉草訓練＆網球系列 場上場下都是時髦運動女孩

今年夏天，adidas Originals正式推出ORIGINALS SPORT（訓練系列）與ACE BREEZE（網球時尚）全新系列，承襲三葉草經典街頭風格基因並融合運動機能，讓運動穿搭也能很有個性態度。

運動逐漸成為年輕世代日常生活的一部分，因此，運動與時尚之間的界線正逐漸模糊，呼應趨勢，adidas Originals打造更具當代風格的運動生活場景，無論是跑步、健身、網球，或是日常時刻，都鼓勵以更輕鬆、自信的態度穿出屬於自己的風格。

adidas Originals特別邀請adidas品牌代言人宋雨琦、音樂創作人陳華，以及運動能量代表廖晏均，三位來自不同領域的三葉草女孩，共同演繹全新形象。陳華與廖晏均也進一步透過形象影片，演繹三葉草女孩「場上 × 場下」的切換日常。

本季推出的ORIGINALS SPORT（訓練系列），系列承襲adidas Originals經典設計 DNA，結合專業運動機能，推出運動內衣、上衣、緊身褲等多款單品，以更具個性與層次感的剪裁，打破運動服飾既定樣貌。

ACE BREEZE（網球時尚）系列，以網球風格為設計靈感，融合復古質感與現代風格，重新詮釋網球時尚。系列推出針織質感 T-shirt、短褲、短裙、針織提花運動外套等多款單品，展現時髦的網球風格。

Kendall Jenner的ORIGINALS SPORTS（訓練系列）穿搭。圖／adidas Originals提供

宋雨琦的ORIGINALS SPORT（訓練系列）穿搭。圖／adidas Originals提供

廖晏均的ORIGINALS SPORT（訓練系列）穿搭。圖／adidas Originals提供

陳華的ACE BREEZE（網球時尚）系列穿搭。圖／adidas Originals提供

ACE BREEZE系列針織上衣，2,490元。圖／adidas Originals提供

ORIGINALS SPORT系列運動內衣，2,090元。圖／adidas Originals提供