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肯豆也在穿的三葉草訓練＆網球系列 場上場下都是時髦運動女孩

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
今年夏天adidas Originals正式推出ORIGINALS SPORT（訓練系列）與ACE BREEZE（網球時尚）全新系列，分別由宋雨琦（左起）、陳華、廖晏均詮釋。圖／adidas Originals提供
今年夏天adidas Originals正式推出ORIGINALS SPORT（訓練系列）與ACE BREEZE（網球時尚）全新系列，分別由宋雨琦（左起）、陳華、廖晏均詮釋。圖／adidas Originals提供

今年夏天，adidas Originals正式推出ORIGINALS SPORT（訓練系列）與ACE BREEZE（網球時尚）全新系列，承襲三葉草經典街頭風格基因並融合運動機能，讓運動穿搭也能很有個性態度。

運動逐漸成為年輕世代日常生活的一部分，因此，運動與時尚之間的界線正逐漸模糊，呼應趨勢，adidas Originals打造更具當代風格的運動生活場景，無論是跑步、健身、網球，或是日常時刻，都鼓勵以更輕鬆、自信的態度穿出屬於自己的風格。

adidas Originals特別邀請adidas品牌代言人宋雨琦、音樂創作人陳華，以及運動能量代表廖晏均，三位來自不同領域的三葉草女孩，共同演繹全新形象。陳華與廖晏均也進一步透過形象影片，演繹三葉草女孩「場上 × 場下」的切換日常。

本季推出的ORIGINALS SPORT（訓練系列），系列承襲adidas Originals經典設計 DNA，結合專業運動機能，推出運動內衣、上衣、緊身褲等多款單品，以更具個性與層次感的剪裁，打破運動服飾既定樣貌。

ACE BREEZE（網球時尚）系列，以網球風格為設計靈感，融合復古質感與現代風格，重新詮釋網球時尚。系列推出針織質感 T-shirt、短褲、短裙、針織提花運動外套等多款單品，展現時髦的網球風格。

Kendall Jenner的ORIGINALS SPORTS（訓練系列）穿搭。圖／adidas Originals提供
Kendall Jenner的ORIGINALS SPORTS（訓練系列）穿搭。圖／adidas Originals提供

宋雨琦的ORIGINALS SPORT（訓練系列）穿搭。圖／adidas Originals提供
宋雨琦的ORIGINALS SPORT（訓練系列）穿搭。圖／adidas Originals提供

廖晏均的ORIGINALS SPORT（訓練系列）穿搭。圖／adidas Originals提供
廖晏均的ORIGINALS SPORT（訓練系列）穿搭。圖／adidas Originals提供

陳華的ACE BREEZE（網球時尚）系列穿搭。圖／adidas Originals提供
陳華的ACE BREEZE（網球時尚）系列穿搭。圖／adidas Originals提供

ACE BREEZE系列針織上衣，2,490元。圖／adidas Originals提供
ACE BREEZE系列針織上衣，2,490元。圖／adidas Originals提供

ORIGINALS SPORT系列運動內衣，2,090元。圖／adidas Originals提供
ORIGINALS SPORT系列運動內衣，2,090元。圖／adidas Originals提供

ORIGINALS SPORT系列運動上衣，2,090元。圖／adidas Originals提供
ORIGINALS SPORT系列運動上衣，2,090元。圖／adidas Originals提供

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