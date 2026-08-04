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犒賞爸爸、浪漫約會必看！茹絲葵期間限定雙節套餐 奢華海陸饗宴開吃

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
招牌前菜「紐奧良蟹肉糕」道地呈現紐奧良飲食文化的經典風味。圖／茹絲葵提供
招牌前菜「紐奧良蟹肉糕」道地呈現紐奧良飲食文化的經典風味。圖／茹絲葵提供

八月迎來父親節與七夕情人節兩大節日，茹絲葵經典牛排館推出期間限定雙節套餐，以招牌牛排搭配活龍蝦、香煎鴨肝等人氣料理，從前菜、主餐到甜點規劃完整套餐，讓家人聚餐與情人約會都能一次滿足。父親節套餐將於8月7日至9日限時供應，七夕情人節套餐則自8月17日至23日登場。

父親節套餐以義大利氣泡酒揭開序幕，前菜可選擇香煎干貝、甜玉米碎培根酪梨莊園沙拉或龍蝦湯，主菜則主打海陸組合，包括美國菲力搭配半隻新鮮活龍蝦，或經典羅西尼牛排，以美國菲力結合香煎鴨肝呈現濃郁風味；喜愛羊排的消費者也可選擇燒烤羊排。配菜則有蒜香烤菇、烤蘆筍佐荷蘭醬及黑松露絲絨薯泥等選項，最後以迷你草莓起司蛋糕搭配咖啡或茶作為餐點收尾。

七夕情人節套餐則以雙人共享概念設計，除了義大利氣泡酒，前菜提供紐奧良蟹肉糕、甜玉米碎培根酪梨莊園沙拉及龍蝦湯三選一。最大亮點是整隻新鮮活龍蝦，可搭配美國頂級肋眼、紐約牛排或美國菲力；偏好濃郁風味者，也可選擇菲力搭配香煎鴨肝的羅西尼牛排，或單點美國頂級肋眼牛排，打造豐盛的節日饗宴。

甜點部分，七夕套餐選用茹絲葵招牌巧克力蛋糕，濃厚巧克力融合義式濃縮咖啡的微苦餘韻，為晚餐畫下甜蜜句點。配菜同樣可依個人喜好選擇蒜香烤菇、烤蘆筍配荷蘭醬或黑松露絲絨薯泥，讓整體餐點更加完整。

茹絲葵表示，父親節套餐依主菜不同，每套售價3,290元至4,390元，另加一成服務費；七夕情人節套餐售價則依主菜內容介於3,290元至7,690元，皆須另加一成服務費。餐廳希望透過期間限定菜單，陪伴消費者在八月的重要節日，無論是向父親表達感謝，或與另一半共享浪漫時光，都能以一席經典牛排盛宴，留下難忘的聚餐回憶。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「美國菲力搭配香煎鴨肝（羅西尼牛排）」以濃郁滑順的鴨肝襯托菲力的軟嫩口感，展現雋永法式底蘊。圖／茹絲葵提供
「美國菲力搭配香煎鴨肝（羅西尼牛排）」以濃郁滑順的鴨肝襯托菲力的軟嫩口感，展現雋永法式底蘊。圖／茹絲葵提供

茹絲葵七夕情人節套餐精心搭配整隻新鮮活龍蝦、頂級牛排與精緻配菜，為浪漫佳節增添滿滿儀式感。圖／茹絲葵提供
茹絲葵七夕情人節套餐精心搭配整隻新鮮活龍蝦、頂級牛排與精緻配菜，為浪漫佳節增添滿滿儀式感。圖／茹絲葵提供

「香煎干貝」柔嫩鮮甜，搭配氣泡酒，開啟完美用餐序幕。圖／茹絲葵提供
「香煎干貝」柔嫩鮮甜，搭配氣泡酒，開啟完美用餐序幕。圖／茹絲葵提供

經典海陸組合「整隻新鮮活龍蝦搭配牛排選一」鮮甜海味與紮實肉香完美交融，呈現頂級奢華滋味。圖／茹絲葵提供
經典海陸組合「整隻新鮮活龍蝦搭配牛排選一」鮮甜海味與紮實肉香完美交融，呈現頂級奢華滋味。圖／茹絲葵提供

茹絲葵父親節套餐從精緻前菜、招牌主菜到甜點，打造層次豐富的頂級美味饗宴。圖／茹絲葵提供
茹絲葵父親節套餐從精緻前菜、招牌主菜到甜點，打造層次豐富的頂級美味饗宴。圖／茹絲葵提供

茹絲葵經典牛排館推出父親節與七夕情人節套餐，以經典牛排溫暖款待，陪伴家人摯愛共度珍貴時刻。圖／茹絲葵提供
茹絲葵經典牛排館推出父親節與七夕情人節套餐，以經典牛排溫暖款待，陪伴家人摯愛共度珍貴時刻。圖／茹絲葵提供

套餐 爸爸 約會

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