精品漲價、民眾比價！OUTLET 名牌包下殺1.2折起 包車掃貨也划算

一年一度讓愛包族荷包失守的「NG名牌包搶購會」再度登場！日曜天地OUTLET將於8月7日至8月31日，搜羅全台精品、輕奢、平價包款及行李箱，祭出最低1.2折起優惠。開幕首日更推出限定「首購封場會」，讓消費者搶先入場挖寶。

日曜天地表示，超大價差不僅吸引中部民眾，更有消費者揪親友、揪同事，甚至從外縣市包車前來搶購。

今年NG名牌包搶購會，現場集結了GUCCI、BURBERRY、LONGCHAMP、Chloé、Marc Jacobs、Coach、MICHAEL KORS、YSL、BALLY、Tory Burch等國際品牌，館內一樓精品包專櫃也將同步推出限量優惠款，預計再度掀起搶購熱潮，全年唯一場，熱門款式數量有限，售完為止。

近年精品價格持續調漲，加上出國購物還須負擔機票、住宿等成本，消費者購買精品的態度逐漸回歸理性，除了品牌與款式，也更加重視價格與實用性。

日曜天地說，歷年「NG名牌包搶購會」皆吸引消費者從北、中、南各地專程前來尋寶，不少民眾直呼：「揪團搭車、包車來買都划算！」今年活動規模再擴大，超過萬件包款同步釋出，讓消費者有機會以遠低於市場行情的價格入手國際精品。

所謂「NG包」，多為外觀帶有輕微污漬、壓痕、摺痕、展示痕跡，或缺少防塵袋等情況，商品功能與正常使用不受影響，價格卻大幅下修。無論是想入門精品、尋找日常百搭包款，或以有限預算擴充收藏，都是精省入手的好機會。

今年更祭出BAO BAO歷史新低七折優惠，創下過去未曾出現的折扣幅度，預料將成為現場必搶焦點。

除了國際精品之外，今年也首度引進多個人氣品牌。韓國品牌Masmarulez以簡約設計與高實用性受到年輕族群喜愛；BAG TO YOU主打機能護脊書包；Gram&co則以輕量、百搭的日常包款搶攻小資市場。

現場另有多款旅行箱同步優惠，商品範圍從精品肩背包、通勤包、學生書包一路延伸至旅行用品，品項更加完整，滿足不同年齡與使用需求。

為讓消費者優先挑選熱門商品，活動首日8月7日特別規劃「首購封場會」，開放民眾搶先進場。由於熱門品牌與特殊款式往往在開檔前幾日就被搶購一輪，許多熟門熟路的消費者都會選擇第一時間到場購買。

此次檔期最低1.2折起，現在無須等待出國，也不必負擔額外旅遊支出，在台中就有機會以超值價格入手夢幻逸品。

「NG名牌包搶購會」將於8月7日至8月31日限時登場，預計吸引大批精品愛好者與包包控前來朝聖。熱門商品數量有限，建議把握活動前期進場挑選，以免錯失心儀款式。