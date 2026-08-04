快訊

台大五姬「獸醫乃」劉乃潔現況曝光 回母校任教…41歲凍齡美貌驚呆網

偉訓子公司珀韻拚2027年申請上市 力韡聲請破產清償訴訟債務

AI變現疑慮免驚！外資指「多頭才剛開始」 喊買六大半導體廠

聽新聞
0:00 / 0:00

ROSÉ親自搭配Levi’s慵懶美式校園風格 NBA最會穿的男人SGA也來挑戰

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
ROSÉ詮釋Levi’s全新形象企劃「Keep it Loose」的慵懶美式校園風格。圖／Levi’s提供
ROSÉ詮釋Levi’s全新形象企劃「Keep it Loose」的慵懶美式校園風格。圖／Levi’s提供

Levi’s發布全新形象企劃「Keep it Loose」，由ROSÉ與NBA球星Shai Gilgeous-Alexander（SGA）共同演繹。這次企劃聚焦2026秋冬系列關鍵趨勢 「Loose Prep」慵懶美式校園風格，透過更寬鬆的輪廓、隨性自然的層次搭配，以及不受既定穿搭規則拘束的自在態度，重新演繹經典美式校園風格。而ROSÉ上一季穿的Levi’s丹寧褲帶動熱賣潮，這次勢必又將掀起粉絲的討論與關注。

這次「Keep it Loose」企劃中，Levi’s將系列單品交由ROSÉ與SGA親自進行造型搭配。ROSÉ的造型橫跨寬鬆錐形丹寧褲、寬鬆靴型丹寧褲，以及一系列Loose Prep條紋上衣單品，透過層次疊穿、打結與混搭手法，穿出專屬於她個人、具辨識度的風格。

其中，Loose Taper採中高腰設計，搭配一路延伸至腳踝微微收窄的錐形輪廓，褲腳自然堆疊的細節，呈獻隨性而富有層次感的視覺。呼應當下盛行的 「低能量與慵懶感穿搭」 趨勢，Loose Taper以不刻意張揚的設計語彙，詮釋回歸簡單卻依然充滿風格的穿搭哲學。復古輪廓與寬鬆比例，讓褲款成為造型亮點，看似輕鬆的搭配方式，讓視線聚焦於版型與輪廓之美。

SGA以Baggy Barrel圓弧錐形丹寧褲作為造型核心，搭配丹寧工裝夾克與格紋長袖襯衫，以寬鬆輪廓演繹率性不羈的態度。Baggy Barrel透過圓弧外擴、褲腳微收的立體剪裁，勾勒出雕塑感的輪廓線條，在寬鬆舒適與俐落比例之間取得平衡，展現不同於一般寬褲的鮮明份量感與造型張力。再透過襯衫與夾克的層次疊搭，以及內長外短的比例，自在揉合街頭風格與校園元素。

全球形象企劃涵蓋品牌主視覺影片、平面視覺。ROSÉ與Shai分別擁有專屬的30秒與15秒形象影片，並搭配經典嘻哈團體EPMD的代表作〈You Gots to Chill〉作為配樂；這首誕生於1980年代末至1990年代初的經典作品，為整體視覺注入鮮明的文化底蘊與率性態度。

Shai Gilgeous-Alexander詮釋Levi’s全新形象企劃「Keep it Loose」的慵懶美式校園風格。圖／Levi’s提供
Shai Gilgeous-Alexander詮釋Levi’s全新形象企劃「Keep it Loose」的慵懶美式校園風格。圖／Levi’s提供

ROSÉ詮釋Levi’s全新形象企劃「Keep it Loose」的慵懶美式校園風格。圖／Levi’s提供
ROSÉ詮釋Levi’s全新形象企劃「Keep it Loose」的慵懶美式校園風格。圖／Levi’s提供

Shai Gilgeous-Alexander詮釋Levi’s全新形象企劃「Keep it Loose」的慵懶美式校園風格。圖／Levi’s提供
Shai Gilgeous-Alexander詮釋Levi’s全新形象企劃「Keep it Loose」的慵懶美式校園風格。圖／Levi’s提供

ROSÉ詮釋Levi’s全新形象企劃「Keep it Loose」的慵懶美式校園風格。圖／Levi’s提供
ROSÉ詮釋Levi’s全新形象企劃「Keep it Loose」的慵懶美式校園風格。圖／Levi’s提供

NBA 校園 Shai Gilgeous-Alexander

延伸閱讀

甜酷兼具：從ROSÉ腳上的Speedcat Etoile 到勃肯鞋與Repetto共創聯名

黃景瑜帥出新高度、張鈞甯神祕黑化！ Ferragamo、McQueen藝術風新形象

網熱議「GU真的變了！」 前Marni創意總監掌舵首發秋冬系列帶來6大風格

義大利當代版牛郎織女年度相會 FENDI七夕限定系列重現古羅馬心形雕刻

相關新聞

犒賞爸爸、浪漫約會必看！茹絲葵期間限定雙節套餐 奢華海陸饗宴開吃

八月迎來父親節與七夕情人節兩大節日，茹絲葵經典牛排館推出期間限定雙節套餐，以招牌牛排搭配活龍蝦、香煎鴨肝等人氣料理，從前菜、主餐到甜點規劃完整套餐，讓家人聚餐與情人約會都能一次滿足。父親節套餐將於8月7日至9日限時供應，七夕情人節套餐則自8月17日至23日登場。

ROSÉ親自搭配Levi’s慵懶美式校園風格 NBA最會穿的男人SGA也來挑戰

Levi’s發布全新形象企劃「Keep it Loose」，由ROSÉ與NBA球星Shai Gilgeous-Alexander（SGA）共同演繹。這次企劃聚焦2026秋冬系列關鍵趨勢 「Loose Prep」慵懶美式校園風格，透過更寬鬆的輪廓、隨性自然的層次搭配，以及不受既定穿搭規則拘束的自在態度，重新演繹經典美式校園風格。而ROSÉ上一季穿的Levi’s丹寧褲帶動熱賣潮，這次勢必又將掀起粉絲的討論與關注。

日本都會女性愛用包BONAVENTURA首登台 隋棠最愛它可以真正融入生活

源自義大利米蘭，以靜奢感加上多元配件款式的實用性，在日本相當受到都會女性與30至40歲上班族、媽媽界歡迎的皮革品牌BONAVENTURA正式登台，於台北微風信義2樓開設台灣首間快閃店。與家人才剛從日本小豆島度假回來的隋棠出席開幕活動，隋棠指出，「無論是實用性還是低調質感，BONAVENTURA剛好都可以滿足我的需求，在日本它很多熱門款常常缺貨、難買到，所以今天一定要好好逛逛」。

日本人氣母嬰品牌西松屋來了 台北首店落腳微風南京

百貨商場持續強化親子消費布局。微風集團宣布，日本知名嬰幼兒用品品牌西松屋（Nishimatsuya）正式進駐微風南京，開出台北首店，鎖定都會家庭育兒採購需求。微風表示，此次引進西松屋，將進一步完善親子商品版圖，提供從孕期、新生兒到兒童成長各階段所需商品的一站式...

名導諾蘭秒變粉絲！「拜冰」孫鐘元韓食驚豔《奧德賽》劇組

正在為新片《奧德賽》（The Odyssey）展開韓國宣傳行程的名導克里斯多福．諾蘭（Christopher Nolan），與製片艾瑪．湯瑪斯（Emma Thomas）、演員麥特．戴蒙（Matt Damon）及莎莉．賽隆（Charlize Theron）日前現身首爾，由韓國名廚孫鐘元（Son Jong-won）掌勺的米其林一星餐廳「Eatanic Garden」 用餐，品嘗以當季食材打造的韓式套餐。用餐結束後，諾蘭更直呼：「這是我吃過最棒的一餐。」引發外界關注。

湯唯、檀健次演繹De Beers七夕璀璨之美 露珠與蝴蝶珠寶藏浪漫寓意

De Beers London迎接七夕情人節，推出全新形象廣告大片，邀請品牌代言人湯唯、檀健次，以及品牌大使曾舜晞共同演繹珠寶新作。今年將「愛」的主題從戀人之間延伸至自我成長與自我表達，廣告主題「愛在朝夕，照見自我」，藉由珠寶詮釋日常陪伴與內在力量、記錄人生不同階段的重要時刻，也讓配戴者在日常生活中，感受鑽石所象徵的堅定與自信。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。