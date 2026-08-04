ROSÉ親自搭配Levi’s慵懶美式校園風格 NBA最會穿的男人SGA也來挑戰

Levi’s發布全新形象企劃「Keep it Loose」，由ROSÉ與NBA球星Shai Gilgeous-Alexander（SGA）共同演繹。這次企劃聚焦2026秋冬系列關鍵趨勢 「Loose Prep」慵懶美式校園風格，透過更寬鬆的輪廓、隨性自然的層次搭配，以及不受既定穿搭規則拘束的自在態度，重新演繹經典美式校園風格。而ROSÉ上一季穿的Levi’s丹寧褲帶動熱賣潮，這次勢必又將掀起粉絲的討論與關注。

這次「Keep it Loose」企劃中，Levi’s將系列單品交由ROSÉ與SGA親自進行造型搭配。ROSÉ的造型橫跨寬鬆錐形丹寧褲、寬鬆靴型丹寧褲，以及一系列Loose Prep條紋上衣單品，透過層次疊穿、打結與混搭手法，穿出專屬於她個人、具辨識度的風格。

其中，Loose Taper採中高腰設計，搭配一路延伸至腳踝微微收窄的錐形輪廓，褲腳自然堆疊的細節，呈獻隨性而富有層次感的視覺。呼應當下盛行的 「低能量與慵懶感穿搭」 趨勢，Loose Taper以不刻意張揚的設計語彙，詮釋回歸簡單卻依然充滿風格的穿搭哲學。復古輪廓與寬鬆比例，讓褲款成為造型亮點，看似輕鬆的搭配方式，讓視線聚焦於版型與輪廓之美。

SGA以Baggy Barrel圓弧錐形丹寧褲作為造型核心，搭配丹寧工裝夾克與格紋長袖襯衫，以寬鬆輪廓演繹率性不羈的態度。Baggy Barrel透過圓弧外擴、褲腳微收的立體剪裁，勾勒出雕塑感的輪廓線條，在寬鬆舒適與俐落比例之間取得平衡，展現不同於一般寬褲的鮮明份量感與造型張力。再透過襯衫與夾克的層次疊搭，以及內長外短的比例，自在揉合街頭風格與校園元素。

全球形象企劃涵蓋品牌主視覺影片、平面視覺。ROSÉ與Shai分別擁有專屬的30秒與15秒形象影片，並搭配經典嘻哈團體EPMD的代表作〈You Gots to Chill〉作為配樂；這首誕生於1980年代末至1990年代初的經典作品，為整體視覺注入鮮明的文化底蘊與率性態度。

Shai Gilgeous-Alexander詮釋Levi’s全新形象企劃「Keep it Loose」的慵懶美式校園風格。圖／Levi’s提供

ROSÉ詮釋Levi’s全新形象企劃「Keep it Loose」的慵懶美式校園風格。圖／Levi’s提供

Shai Gilgeous-Alexander詮釋Levi’s全新形象企劃「Keep it Loose」的慵懶美式校園風格。圖／Levi’s提供