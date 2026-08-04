快訊

偉訓代子公司力韡 公告辦理停業及向法院聲請破產宣告

幸運兒是你嗎？5-6月統一發票中獎清冊出爐 他花10元外送費爽抱回千萬

苦茶油風波擴大 嘉檢協北檢搜索源春製油廠等17處、7人到案

聽新聞
0:00 / 0:00

威咖看過來！大摩推出珍稀雙年份新作 台灣獨家珍藏木盒尊榮開賣

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
大摩典藏珍稀年份系列迎來全新力作「大摩典藏珍稀年份 Vintage 2010–Bottled 2025」，攜手「大摩典藏珍稀年份Vintage 2006 – Bottled 2024」。圖／尚格酒業提供
大摩典藏珍稀年份系列迎來全新力作「大摩典藏珍稀年份 Vintage 2010–Bottled 2025」，攜手「大摩典藏珍稀年份Vintage 2006 – Bottled 2024」。圖／尚格酒業提供

蘇格蘭單一麥芽威士忌品牌大摩推出全新「大摩典藏珍稀年份（The Dalmore Vintage）」，一次帶來「Vintage 2010 – Bottled 2025」與「Vintage 2006 – Bottled 2024」兩款單一年份作品，以不同蒸餾年份詮釋時間累積的風味，也讓每一瓶酒成為封存時代記憶的載體。

對大摩而言，「Vintage」並非代表酒齡，而是酒液蒸餾、正式進入橡木桶熟成的年份。每一個年份，都記錄著當年的原酒個性、橡木桶工藝與熟成歷程，因此無法複製，也無法重演。品牌表示，唯有首席釀酒師逐桶品評後，確認最能展現該年份特色的酒液，才有資格冠上「Vintage」之名，因此每一款作品都是獨一無二的年份代表。

此次推出的「大摩典藏珍稀年份 Vintage 2010 – Bottled 2025」，先於美國白橡木波本桶熟成，再轉入30年Matusalem與Amoroso雪莉桶培養層次。酒體風格明亮細膩，香氣可感受到糖漬杏仁、布里歐麵包、柑橘與淡雅可可；入口則有焦糖烤布蕾、法式蘋果塔、白巧克力與葡萄乾交織，尾韻伴隨糖漬柑橘、瑪德蓮蛋糕與柔和薑香，呈現甜潤且優雅的風味。

另一款「大摩典藏珍稀年份Vintage 2006 – Bottled 2024」，則展現截然不同的成熟個性。酒液歷經波本桶熟成後，再轉入30年Matusalem Oloroso及30年Amoroso雪莉桶長時間陳放，香氣帶有雪莉酒浸葡萄乾、烘烤無花果、雪松木與蜂蜜氣息，入口可品嘗深色水果、可可、佛手柑及血橙等層次，最後留下悠長且濃郁的雪莉桶餘韻，展現深邃厚實的年份魅力。

大摩表示，兩款作品分別象徵兩個不同年代的風味縮影。「Vintage 2010」代表清新、細膩與優雅，「Vintage 2006」則展現成熟、厚實與深度，透過珍稀雪莉桶工藝完整保留各自的年份性格，也讓收藏者得以品味不同時間所孕育出的風味差異。

品牌同時回顧，2010年曾推出全球僅三瓶的傳奇酒款「The Dalmore Trinitas 64」，成為收藏級威士忌的重要代表；而2006年則是傳奇釀酒師Richard Paterson創作力最旺盛的時期之一，兩個年份皆具有品牌發展的重要意義。巧合的是，這兩個年份也與台灣的重要歷史時刻相互呼應，2006年台灣高鐵正式試運轉，開啟南北一日生活圈；2010年經濟成長率創下21年新高，都讓年份本身更具時代象徵。

為了提升收藏體驗，大摩台灣總代理尚格酒業特別為台灣市場打造專屬深色典藏木盒，其中「大摩典藏珍稀年份Vintage 2006–Bottled 2024」更隨附Riedel水晶威士忌對杯，從開盒、品酩到收藏，都增添完整儀式感。尚格酒業董事長奚大寧表示，希望透過Vintage系列，讓台灣消費者能同步收藏大摩最具代表性的年份作品，也讓每一次開盒，都成為值得珍藏的重要時刻。

「大摩典藏珍稀年份 Vintage 2010–Bottled 2025」建議售價7,200元；「大摩典藏珍稀年份Vintage 2006 – Bottled 2024」建議售價16,800元，後者並附贈Riedel威士忌對杯。兩款皆採非冷凝過濾、自然酒色裝瓶，完整保留酒液最原始的風味特色。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

收藏大摩典藏珍稀年份系列，不只是收藏一瓶威士忌，更是收藏一個值得被記住的年份。圖／尚格酒業提供
收藏大摩典藏珍稀年份系列，不只是收藏一瓶威士忌，更是收藏一個值得被記住的年份。圖／尚格酒業提供

大摩傳奇首席釀酒師Richard Paterson。圖／尚格酒業提供
大摩傳奇首席釀酒師Richard Paterson。圖／尚格酒業提供

大摩 威士忌 蘇格蘭

延伸閱讀

最高級的人參用聞的！愛馬仕新香Ginseng Biloba打造前所未見木質香氣

中秋送禮新趨勢！台北遠東香格里拉首搭無酒精餐酒 多款月餅禮盒早鳥85折

鑲嵌上千片珍珠母貝！ LV全新High Trunks至臻硬箱打造奢華收藏巔峰

全家四季檸檬酷繽球日賣2萬杯！夏日冰飲祭圭賢限定小卡、立牌

相關新聞

威咖看過來！大摩推出珍稀雙年份新作 台灣獨家珍藏木盒尊榮開賣

蘇格蘭單一麥芽威士忌品牌大摩推出全新「大摩典藏珍稀年份（The Dalmore Vintage）」，一次帶來「Vintage 2010 – Bottled 2025」與「Vintage 2006 – Bottled 2024」兩款單一年份作品，以不同蒸餾年份詮釋時間累積的風味，也讓每一瓶酒成為封存時代記憶的載體。

日本都會女性愛用包BONAVENTURA首登台 隋棠最愛它可以真正融入生活

源自義大利米蘭，以靜奢感加上多元配件款式的實用性，在日本相當受到都會女性與30至40歲上班族、媽媽界歡迎的皮革品牌BONAVENTURA正式登台，於台北微風信義2樓開設台灣首間快閃店。與家人才剛從日本小豆島度假回來的隋棠出席開幕活動，隋棠指出，「無論是實用性還是低調質感，BONAVENTURA剛好都可以滿足我的需求，在日本它很多熱門款常常缺貨、難買到，所以今天一定要好好逛逛」。

日本人氣母嬰品牌西松屋來了 台北首店落腳微風南京

百貨商場持續強化親子消費布局。微風集團宣布，日本知名嬰幼兒用品品牌西松屋（Nishimatsuya）正式進駐微風南京，開出台北首店，鎖定都會家庭育兒採購需求。微風表示，此次引進西松屋，將進一步完善親子商品版圖，提供從孕期、新生兒到兒童成長各階段所需商品的一站式...

名導諾蘭秒變粉絲！「拜冰」孫鐘元韓食驚豔《奧德賽》劇組

正在為新片《奧德賽》（The Odyssey）展開韓國宣傳行程的名導克里斯多福．諾蘭（Christopher Nolan），與製片艾瑪．湯瑪斯（Emma Thomas）、演員麥特．戴蒙（Matt Damon）及莎莉．賽隆（Charlize Theron）日前現身首爾，由韓國名廚孫鐘元（Son Jong-won）掌勺的米其林一星餐廳「Eatanic Garden」 用餐，品嘗以當季食材打造的韓式套餐。用餐結束後，諾蘭更直呼：「這是我吃過最棒的一餐。」引發外界關注。

湯唯、檀健次演繹De Beers七夕璀璨之美 露珠與蝴蝶珠寶藏浪漫寓意

De Beers London迎接七夕情人節，推出全新形象廣告大片，邀請品牌代言人湯唯、檀健次，以及品牌大使曾舜晞共同演繹珠寶新作。今年將「愛」的主題從戀人之間延伸至自我成長與自我表達，廣告主題「愛在朝夕，照見自我」，藉由珠寶詮釋日常陪伴與內在力量、記錄人生不同階段的重要時刻，也讓配戴者在日常生活中，感受鑽石所象徵的堅定與自信。

路易威登珠寶再進化！Idylle Blossom全新頂級珠寶Monogram花鑽綻放

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV經典Idylle Blossom珠寶系列迎來全新作品。以品牌最具代表性的Monogram花朵為靈感的這個系列，推出高級珠寶（Fine Jewelry）與頂級珠寶（High Jewelry）兩大系列，全面採用白K金與鑽石打造，不僅延續品牌經典符碼，更透過立體雕塑工藝與獨家LV Monogram Star Cut星形切割鑽石，展現現代珠寶設計的新面貌。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。