威咖看過來！大摩推出珍稀雙年份新作 台灣獨家珍藏木盒尊榮開賣

蘇格蘭單一麥芽威士忌品牌大摩推出全新「大摩典藏珍稀年份（The Dalmore Vintage）」，一次帶來「Vintage 2010 – Bottled 2025」與「Vintage 2006 – Bottled 2024」兩款單一年份作品，以不同蒸餾年份詮釋時間累積的風味，也讓每一瓶酒成為封存時代記憶的載體。

對大摩而言，「Vintage」並非代表酒齡，而是酒液蒸餾、正式進入橡木桶熟成的年份。每一個年份，都記錄著當年的原酒個性、橡木桶工藝與熟成歷程，因此無法複製，也無法重演。品牌表示，唯有首席釀酒師逐桶品評後，確認最能展現該年份特色的酒液，才有資格冠上「Vintage」之名，因此每一款作品都是獨一無二的年份代表。

此次推出的「大摩典藏珍稀年份 Vintage 2010 – Bottled 2025」，先於美國白橡木波本桶熟成，再轉入30年Matusalem與Amoroso雪莉桶培養層次。酒體風格明亮細膩，香氣可感受到糖漬杏仁、布里歐麵包、柑橘與淡雅可可；入口則有焦糖烤布蕾、法式蘋果塔、白巧克力與葡萄乾交織，尾韻伴隨糖漬柑橘、瑪德蓮蛋糕與柔和薑香，呈現甜潤且優雅的風味。

另一款「大摩典藏珍稀年份Vintage 2006 – Bottled 2024」，則展現截然不同的成熟個性。酒液歷經波本桶熟成後，再轉入30年Matusalem Oloroso及30年Amoroso雪莉桶長時間陳放，香氣帶有雪莉酒浸葡萄乾、烘烤無花果、雪松木與蜂蜜氣息，入口可品嘗深色水果、可可、佛手柑及血橙等層次，最後留下悠長且濃郁的雪莉桶餘韻，展現深邃厚實的年份魅力。

大摩表示，兩款作品分別象徵兩個不同年代的風味縮影。「Vintage 2010」代表清新、細膩與優雅，「Vintage 2006」則展現成熟、厚實與深度，透過珍稀雪莉桶工藝完整保留各自的年份性格，也讓收藏者得以品味不同時間所孕育出的風味差異。

品牌同時回顧，2010年曾推出全球僅三瓶的傳奇酒款「The Dalmore Trinitas 64」，成為收藏級威士忌的重要代表；而2006年則是傳奇釀酒師Richard Paterson創作力最旺盛的時期之一，兩個年份皆具有品牌發展的重要意義。巧合的是，這兩個年份也與台灣的重要歷史時刻相互呼應，2006年台灣高鐵正式試運轉，開啟南北一日生活圈；2010年經濟成長率創下21年新高，都讓年份本身更具時代象徵。

為了提升收藏體驗，大摩台灣總代理尚格酒業特別為台灣市場打造專屬深色典藏木盒，其中「大摩典藏珍稀年份Vintage 2006–Bottled 2024」更隨附Riedel水晶威士忌對杯，從開盒、品酩到收藏，都增添完整儀式感。尚格酒業董事長奚大寧表示，希望透過Vintage系列，讓台灣消費者能同步收藏大摩最具代表性的年份作品，也讓每一次開盒，都成為值得珍藏的重要時刻。

「大摩典藏珍稀年份 Vintage 2010–Bottled 2025」建議售價7,200元；「大摩典藏珍稀年份Vintage 2006 – Bottled 2024」建議售價16,800元，後者並附贈Riedel威士忌對杯。兩款皆採非冷凝過濾、自然酒色裝瓶，完整保留酒液最原始的風味特色。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

收藏大摩典藏珍稀年份系列，不只是收藏一瓶威士忌，更是收藏一個值得被記住的年份。圖／尚格酒業提供