日本都會女性愛用包BONAVENTURA首登台 隋棠最愛它可以真正融入生活

源自義大利米蘭，以靜奢感加上多元配件款式的實用性，在日本相當受到都會女性與30至40歲上班族、媽媽界歡迎的皮革品牌BONAVENTURA正式登台，於台北微風信義2樓開設台灣首間快閃店。與家人才剛從日本小豆島度假回來的隋棠出席開幕活動，隋棠指出，「無論是實用性還是低調質感，BONAVENTURA剛好都可以滿足我的需求，在日本它很多熱門款常常缺貨、難買到，所以今天一定要好好逛逛」。

會如何形容BONAVENTURA與其他精品包的不一樣？隋棠表示，「我覺得BONAVENTURA就是非常低調，它甚至沒有顯眼的Logo，所以如果用一個人來形容它的話，它給我的感覺就是一個很安靜、很優雅地按照自己步伐在前進的人。他非常理解自己的價值在哪裡。這其實很像重新定義了「奢華」（Luxury）這個詞。有時候我們覺得奢華就是很昂貴、很奢侈的東西，但我覺得Luxury的價值不一定在於金錢或身份表徵，而是回歸到對自己的理解，比方說對品味的理解，以及回歸內心的自信，這是非常非常難能可貴的。」

隋棠手上拿的Mia Tote Bag，雖然是迷你尺寸，但她說「我非常喜歡這款包，最主要的原因是它非常能裝，你不用害怕小包裝不下東西。此外，它裡面有按扣設計，可以讓你自由變換包型。可以隨著今天的服裝、心情，或是要去的場合來改變形狀；既可以肩背，也可以像我今天這樣手提。我覺得它是一款真正能融入我們日常生活的包款。」

會推薦大家入手BONAVENTURA什麼品項呢？「如果預算有限或初次體驗，我會非常推薦BONAVENTURA的手機殼或是皮夾，因為這是大家每天都一定會用到、摸到的物品，非常好入手」。如果是包包的話，我自己會想要再入手一款它的Vittoria，它也是非常優雅的包包，但在優雅中又帶著一點個性，這是我喜歡它的原因」。

至於會給老公選什麼包呢？隋棠笑說，「我認識他到現在，他就是一個腰包打天下，我會想幫他挑BONAVENTURA的皮夾，因為他真的會帶出門的就是皮夾，使用率非常高」。

BONAVENTURA台灣首間快閃店，集結品牌經典系列作品，從隨身零錢包、名片夾到各種包款、Apple Watch表帶、手機殼、鑰匙圈等多樣皮革製品，雖是快閃店，但店型空間設計舒適，延續品牌低調洗鍊風格，以柔和米杏色調、溫潤大理石元素及俐落展示，營造舒適優雅的氛圍。慶祝開幕，於8月份推出滿額贈優惠。

隋棠讚美BONAVENTURA無論是質感或是實用性，剛好都可以滿足她的需求。記者沈昱嘉／攝影

隋棠與微風集團策略長廖曉喬（左二）與BONAVENTURA日本品牌代表，出席台灣首間快閃店開幕。記者沈昱嘉／攝影

BONAVENTURA Angelica Bucket Bag。圖／BONAVENTURA提供

BONAVENTURA Vittoria Top Handle Bag。圖／BONAVENTURA提供

BONAVENTURA Mia Tote Bag。圖／BONAVENTURA提供

BONAVENTURA造型鑰匙包。圖／BONAVENTURA提供

隋棠與微風集團策略長廖曉喬（左二）與BONAVENTURA日本品牌代表，出席台灣首間快閃店開幕。記者沈昱嘉／攝影

BONAVENTURA正式登台，於台北微風信義2樓開設台灣首間快閃店。圖／BONAVENTURA提供