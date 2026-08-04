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日本人氣母嬰品牌西松屋來了 台北首店落腳微風南京

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

百貨商場持續強化親子消費布局。微風集團宣布，日本知名嬰幼兒用品品牌西松屋（Nishimatsuya）正式進駐微風南京，開出台北首店，鎖定都會家庭育兒採購需求。微風表示，此次引進西松屋，將進一步完善親子商品版圖，提供從孕期、新生兒到兒童成長各階段所需商品的一站式購物體驗。

微風指出，微風南京位於台北市中心，交通便利，近年持續調整品牌組合，擴大生活型消費布局。此次引進西松屋，不僅增加嬰幼兒商品選擇，也希望結合百貨既有餐飲、生活服務等業態，打造更完整的家庭客層消費場域。

西松屋創立至今已有70年，在日本擁有近1,200家門市，以平價、高品質及便利購物為品牌特色，長期深耕嬰幼兒及兒童用品市場。此次台北首店將引進嬰幼兒服飾、育兒用品及生活配件等商品，並依循日本門市規劃，採寬敞明亮、動線清晰的購物空間設計，讓家長能依照孩子不同成長階段選購所需商品。

隨著家庭客層對育兒商品及親子消費需求持續增加，百貨不再只是購物空間，也逐步朝向提供全方位生活服務發展。未來將持續引進更多具特色的國內外品牌，豐富館內商品與服務內容，提升家庭客層的消費體驗。

市場觀察，近年日本生活品牌、餐飲及親子相關品牌加速來台展店，加上消費者對高品質育兒用品需求持續成長，也帶動百貨積極爭取國際品牌進駐。此次西松屋插旗微風南京，不僅是品牌在台北的重要據點，也有望為微風南京增添新的集客效益，進一步強化都會親子消費市場布局。

微風 品牌 台北

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