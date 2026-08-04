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全家推15款獨家冰飲品 指定商品限時買3送1、6件指定飲料送圭賢小卡

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
適逢圭賢出道20週年，全家便利商店將忠孝延吉店化身「滿載而圭」主題店，店內各處藏有圭賢給圭比特們的悄悄話。圖／全家便利商店提供
適逢圭賢出道20週年，全家便利商店將忠孝延吉店化身「滿載而圭」主題店，店內各處藏有圭賢給圭比特們的悄悄話。圖／全家便利商店提供

瞄準盛夏高溫消暑商機，全家便利商店自8月5日至9月1日推出「全家夏初雪—圭賢揪你了！」飲料冰品優惠活動，並一次推出15款獨家冰飲新品，活動期間指定指定20元以上（含）飲品、冰品享任選第2件6折或買3送1優惠。此外，SUPER JUNIOR圭賢再度擔任「全家」活動大使，8月5日至9月1日購買指定飲料或冰品任6件，即可獲得限定小卡或附有10公分圭賢立牌的杯墊（贈品數量有限、送完為止），還有機會抽中親筆簽名海報。

「全家」集結多款全通路獨家冰飲品，並主打趣味「口感系」體驗，首推日本丸永製檸檬蛋糕風味冰棒，以檸檬巧克力脆皮包裹拌入檸檬皮的牛奶冰淇淋，重現經典檸檬蛋糕的清爽層次與懷舊滋味，售價79元；丸永製彈跳氣泡感可樂冰棒主打「吃得到的碳酸」，入口就能感受汽水劈啪彈跳的口感，售價69元；還有加入佐賀縣產糯米麻糬的丸永製御餅黃豆粉麻糬冰棒（售價69元），以及結合酥脆外殼、濃郁冰淇淋與餅乾碎粒的韓國脆球巧克力風味冰淇淋（售價79元），從蛋糕感、酥脆感到氣泡感通通有，為消費者帶來更豐富的夏日吃冰體驗。

除了趣味冰品外，「全家」此次同步推出10款獨家飲品，首推自有品牌FamiCollection蜂蜜水系列，皆採用HPP冷高壓技術萃取食材自然風味，其中桂花蜂蜜水使用100%純蜂蜜與天然桂花瓣，入口散發淡雅花香，售價40元；百香果蜂蜜水則以百香果與蜂蜜調製，呈現酸甜清爽的純粹風味，售價40元。喜愛果茶類的消費者，則不能錯過FamiCollection西瓜烏龍茶，以清甜西瓜果香搭配醇厚茶韻，售價60元；另有日本知名品牌SAKImoto推出柳橙葡萄柚翡翠與水蜜桃青烏龍，售價皆為35元。奶茶控則可選擇全新上市的紅茶牛乳與抹茶牛乳，售價皆為39元。

「全家」再度邀請連續兩年擔任臺灣觀光大使的圭賢擔任「全家夏初雪—圭賢揪你了！」飲料冰品活動大使。8月5日至9月1日活動期間，購買指定飲料任6件，即可免費獲得限定「圭賢小卡」乙張，小卡背面除印有圭賢簽名，更收錄由他親筆寫下的驚喜小語，共3款隨機贈送；購買指定冰品任6件，則可獲得限定「圭賢杯墊」乙個，杯墊附有高達10公分的圭賢立牌，共2款隨機贈送。上述贈品數量有限、送完為止。

同時，活動期間購買20元（含）以上指定飲料或冰品任6件，即可於「全家」APP「抽獎趣」獲得一張抽獎券，有機會將圭賢親筆簽名海報帶回家。

今年適逢圭賢出道20週年，「全家」同步將台發店打造為「你的圭屬」主題店、忠孝延吉店化身「滿載而圭」主題店，店內各處藏有圭賢給圭比特們的悄悄話，這些文字都是圭賢親筆寫下後進行印刷布置，邀請圭比特們一同朝聖打卡，收藏屬於彼此的夏日回憶。

●附註：詳細活動內容以門市、APP、官網公告為準。

適逢圭賢出道20週年，全家便利商店將忠孝延吉店化身「滿載而圭」主題店，店內各處藏有圭賢給圭比特們的悄悄話。圖／全家便利商店提供
適逢圭賢出道20週年，全家便利商店將忠孝延吉店化身「滿載而圭」主題店，店內各處藏有圭賢給圭比特們的悄悄話。圖／全家便利商店提供

全家便利商店新推出10款獨家飲品，首推自有品牌FamiCollection系列，包含熱銷的蜂蜜水以及西瓜烏龍茶。圖／全家便利商店提供
全家便利商店新推出10款獨家飲品，首推自有品牌FamiCollection系列，包含熱銷的蜂蜜水以及西瓜烏龍茶。圖／全家便利商店提供

檸檬蛋糕、可樂變冰棒！全家便利商店4款獨家消暑冰品新上市，8月5日至9月1日再享指定商品買3送1。圖／全家便利商店提供
檸檬蛋糕、可樂變冰棒！全家便利商店4款獨家消暑冰品新上市，8月5日至9月1日再享指定商品買3送1。圖／全家便利商店提供

全家便利商店自8月5日至9月1日推出「全家夏初雪—圭賢揪你了！」飲料冰品優惠活動，購買指定飲料或冰品任6件，即可獲得限定小卡或附有10公分圭賢立牌的杯墊，贈品數量有限、送完為止。圖／全家便利商店提供
全家便利商店自8月5日至9月1日推出「全家夏初雪—圭賢揪你了！」飲料冰品優惠活動，購買指定飲料或冰品任6件，即可獲得限定小卡或附有10公分圭賢立牌的杯墊，贈品數量有限、送完為止。圖／全家便利商店提供

全家便利商店15款獨家消暑冰飲品齊發。圖／全家便利商店提供
全家便利商店15款獨家消暑冰飲品齊發。圖／全家便利商店提供

全家便利商店自8月5日至9月1日推出「全家夏初雪—圭賢揪你了！」飲料冰品優惠活動，購買指定飲料任6件即可獲得限定小卡，數量有限、送完為止。圖／全家便利商店提供
全家便利商店自8月5日至9月1日推出「全家夏初雪—圭賢揪你了！」飲料冰品優惠活動，購買指定飲料任6件即可獲得限定小卡，數量有限、送完為止。圖／全家便利商店提供

瞄準盛夏高溫消暑商機，全家便利商店推出10款獨家飲品。圖／全家便利商店提供
瞄準盛夏高溫消暑商機，全家便利商店推出10款獨家飲品。圖／全家便利商店提供

圭賢 飲料 全家

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