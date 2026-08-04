名導諾蘭秒變粉絲！「拜冰」孫鐘元韓食驚豔《奧德賽》劇組

正在為新片《奧德賽》（The Odyssey）展開韓國宣傳行程的名導克里斯多福．諾蘭（Christopher Nolan），與製片艾瑪．湯瑪斯（Emma Thomas）、演員麥特．戴蒙（Matt Damon）及莎莉．賽隆（Charlize Theron）日前現身首爾，由韓國名廚孫鐘元（Son Jong-won）掌勺的米其林一星餐廳「Eatanic Garden」 用餐，品嘗以當季食材打造的韓式套餐。用餐結束後，諾蘭更直呼：「這是我吃過最棒的一餐。」引發外界關注。

一行人在觀賞韓國職棒賽事後，前往「Eatanic Garden 」體驗韓國精緻料理。餐廳以韓國四季食材為核心，透過現代料理手法重新演繹傳統風味，是近年韓國高端餐飲的代表之一。這次招待諾蘭一行人的套餐，也結合當令食材與主廚創作巧思，讓訪韓團隊留下深刻印象。

為迎接電影《奧德賽》宣傳團隊到訪，餐廳還特別設計一款以電影經典意象「特洛伊木馬」為靈感的甜點，為這場餐會增添諾蘭導演的生日驚喜與紀念意義。諾蘭在用餐後不僅盛讚料理表現，更親自向團隊表達感謝，直言這是自己品嚐過最棒的一餐。

隨後，孫鐘元主廚也與克里斯多福．諾蘭、艾瑪．湯瑪斯、麥特．戴蒙及莎莉．賽隆留下難得合影。照片曝光後，迅速在韓國社群媒體掀起討論，不少影迷與美食愛好者直呼，能同時接待國際電影巨星與世界級導演，也再次展現韓國精緻餐飲的國際吸引力。

名導克里斯多福．諾蘭（左）與孫鐘元主廚合影。圖／摘自IG（@jw.sson）

麥特．戴蒙（左起）、克里斯多福．諾蘭、孫鐘元、艾瑪．湯瑪斯、莎莉．賽隆留下難得合影。圖／摘自IG（@jw.sson）

麥特．戴蒙（左）與孫鐘元主廚合影。圖／摘自IG（@jw.sson）