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湯唯、檀健次演繹De Beers七夕璀璨之美 露珠與蝴蝶珠寶藏浪漫寓意
De Beers London迎接七夕情人節，推出全新形象廣告大片，邀請品牌代言人湯唯、檀健次，以及品牌大使曾舜晞共同演繹珠寶新作。今年將「愛」的主題從戀人之間延伸至自我成長與自我表達，廣告主題「愛在朝夕，照見自我」，藉由珠寶詮釋日常陪伴與內在力量、記錄人生不同階段的重要時刻，也讓配戴者在日常生活中，感受鑽石所象徵的堅定與自信。
湯唯與檀健次配戴的Dewdrop露珠系列，以清晨凝結於花瓣與植物上的露珠為設計靈感，珠寶以密鑲鑽石鋪陳柔和曲線，再搭配包鑲圓形明亮式切割鑽石，重現晨間露珠閃耀流動的光影效果，整體設計輕巧細緻，適合日常配戴，象徵忠於自我、勇於表達內心的生活態度，也呼應品牌鼓勵將珠寶作為獻給自己的珍貴禮物。
品牌大使曾舜晞詮釋的Portraits of Nature蝴蝶系列，以白鑽勾勒蝶翼輪廓，並運用不同切割工藝，讓鑽石隨光線折射出層次豐富的光澤，展現蝴蝶振翅飛舞的動態美感，也藉此象徵歷經時光淬鍊後的蛻變與成長。
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