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湯唯、檀健次演繹De Beers七夕璀璨之美 露珠與蝴蝶珠寶藏浪漫寓意

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
De Beers London Portraits of Nature蝴蝶系列項鍊。圖／De Beers London提供
De Beers London Portraits of Nature蝴蝶系列項鍊。圖／De Beers London提供

De Beers London迎接七夕情人節，推出全新形象廣告大片，邀請品牌代言人湯唯、檀健次，以及品牌大使曾舜晞共同演繹珠寶新作。今年將「愛」的主題從戀人之間延伸至自我成長與自我表達，廣告主題「愛在朝夕，照見自我」，藉由珠寶詮釋日常陪伴與內在力量、記錄人生不同階段的重要時刻，也讓配戴者在日常生活中，感受鑽石所象徵的堅定與自信。

湯唯與檀健次配戴的Dewdrop露珠系列，以清晨凝結於花瓣與植物上的露珠為設計靈感，珠寶以密鑲鑽石鋪陳柔和曲線，再搭配包鑲圓形明亮式切割鑽石，重現晨間露珠閃耀流動的光影效果，整體設計輕巧細緻，適合日常配戴，象徵忠於自我、勇於表達內心的生活態度，也呼應品牌鼓勵將珠寶作為獻給自己的珍貴禮物。

品牌大使曾舜晞詮釋的Portraits of Nature蝴蝶系列，以白鑽勾勒蝶翼輪廓，並運用不同切割工藝，讓鑽石隨光線折射出層次豐富的光澤，展現蝴蝶振翅飛舞的動態美感，也藉此象徵歷經時光淬鍊後的蛻變與成長。

De Beers London Dewdrop露珠系列珠寶。圖／De Beers London提供
De Beers London Dewdrop露珠系列珠寶。圖／De Beers London提供

De Beers London Dewdrop露珠系列手環。圖／De Beers London提供
De Beers London Dewdrop露珠系列手環。圖／De Beers London提供

De Beers London品牌大使曾舜晞詮釋Portraits of Nature蝴蝶系列。圖／De Beers London提供
De Beers London品牌大使曾舜晞詮釋Portraits of Nature蝴蝶系列。圖／De Beers London提供

De Beers London Dewdrop露珠系列珠寶。圖／De Beers London提供
De Beers London Dewdrop露珠系列珠寶。圖／De Beers London提供

De Beers London Portraits of Nature蝴蝶系列戒指。圖／De Beers London提供
De Beers London Portraits of Nature蝴蝶系列戒指。圖／De Beers London提供

De Beers London品牌代言人湯唯詮釋Dewdrop露珠系列。圖／De Beers London提供
De Beers London品牌代言人湯唯詮釋Dewdrop露珠系列。圖／De Beers London提供

De Beers London Dewdrop露珠系列戒指。圖／De Beers London提供
De Beers London Dewdrop露珠系列戒指。圖／De Beers London提供

De Beers London品牌代言人檀健次詮釋Dewdrop露珠系列。圖／De Beers London提供
De Beers London品牌代言人檀健次詮釋Dewdrop露珠系列。圖／De Beers London提供

七夕 湯唯 珠寶

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