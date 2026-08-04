路易威登珠寶再進化！Idylle Blossom全新頂級珠寶Monogram花鑽綻放
路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV經典Idylle Blossom珠寶系列迎來全新作品。以品牌最具代表性的Monogram花朵為靈感的這個系列，推出高級珠寶（Fine Jewelry）與頂級珠寶（High Jewelry）兩大系列，全面採用白K金與鑽石打造，不僅延續品牌經典符碼，更透過立體雕塑工藝與獨家LV Monogram Star Cut星形切割鑽石，展現現代珠寶設計的新面貌。
Idylle Blossom系列最早於2012年問世，其設計源自Georges Vuitton於1896年創作的Monogram花朵圖案，將品牌百年經典符碼轉化為珠寶語彙。此次新作延續標誌性的錐形花瓣輪廓，以白K金細膩雕塑出層次分明的立體花朵，再搭配鋪鑲鑽石與中央主鑽，使經典圖騰兼具建築感與當代美學，呈現精緻卻鮮明的視覺效果。
其中，高級珠寶系列以日常配戴為主要設計訴求，共推出戒指、耳環及墜鍊三件作品。設計維持簡潔俐落，戒指採用鋪鑲鑽石戒環，耳環則以小巧花朵修飾臉部線條，搭配白K金鑽石墜鍊，可單獨配戴，也能成套搭配，兼顧實戴性與珠寶的精緻質感，重新詮釋鑽石珠寶的日常風格。
頂級珠寶系列則進一步展現品牌珠寶工藝，以項鍊、耳環及戒指組成完整套組，最大亮點是導入路易威登獨家的LV Monogram Star Cut星形切割鑽石。這種切割方式呼應Monogram花朵輪廓，使鑽石在光線折射下呈現更具層次的璀璨光芒，也讓品牌經典圖騰與珍稀寶石相互呼應。短項鍊以貼合頸部曲線的設計，中央結合鋪鑲Monogram花朵與星形切割鑽石；耳環採用更具份量感的垂墜設計，而戒指則重新演繹經典Toi & Moi雙主石概念，讓Monogram花朵與LV Monogram Star Cut鑽石彼此對望，同時融入隱藏式扣環、鋪鑲戒環等細節，展現品牌在珠寶工藝上的精湛技術。
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