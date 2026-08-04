路易威登珠寶再進化！Idylle Blossom全新頂級珠寶Monogram花鑽綻放

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV經典Idylle Blossom珠寶系列迎來全新作品。以品牌最具代表性的Monogram花朵為靈感的這個系列，推出高級珠寶（Fine Jewelry）與頂級珠寶（High Jewelry）兩大系列，全面採用白K金與鑽石打造，不僅延續品牌經典符碼，更透過立體雕塑工藝與獨家LV Monogram Star Cut星形切割鑽石，展現現代珠寶設計的新面貌。

Idylle Blossom系列最早於2012年問世，其設計源自Georges Vuitton於1896年創作的Monogram花朵圖案，將品牌百年經典符碼轉化為珠寶語彙。此次新作延續標誌性的錐形花瓣輪廓，以白K金細膩雕塑出層次分明的立體花朵，再搭配鋪鑲鑽石與中央主鑽，使經典圖騰兼具建築感與當代美學，呈現精緻卻鮮明的視覺效果。

其中，高級珠寶系列以日常配戴為主要設計訴求，共推出戒指、耳環及墜鍊三件作品。設計維持簡潔俐落，戒指採用鋪鑲鑽石戒環，耳環則以小巧花朵修飾臉部線條，搭配白K金鑽石墜鍊，可單獨配戴，也能成套搭配，兼顧實戴性與珠寶的精緻質感，重新詮釋鑽石珠寶的日常風格。

頂級珠寶系列則進一步展現品牌珠寶工藝，以項鍊、耳環及戒指組成完整套組，最大亮點是導入路易威登獨家的LV Monogram Star Cut星形切割鑽石。這種切割方式呼應Monogram花朵輪廓，使鑽石在光線折射下呈現更具層次的璀璨光芒，也讓品牌經典圖騰與珍稀寶石相互呼應。短項鍊以貼合頸部曲線的設計，中央結合鋪鑲Monogram花朵與星形切割鑽石；耳環採用更具份量感的垂墜設計，而戒指則重新演繹經典Toi & Moi雙主石概念，讓Monogram花朵與LV Monogram Star Cut鑽石彼此對望，同時融入隱藏式扣環、鋪鑲戒環等細節，展現品牌在珠寶工藝上的精湛技術。

Louis Vuitton高級珠寶系列Idylle Blossom耳環，白K金鑲嵌鑽石。圖／路易威登提供

模特兒配戴Louis Vuitton頂級珠寶系列Idylle Blossom耳環與項鍊。圖／路易威登提供

Louis Vuitton高級珠寶系列Idylle Blossom吊墜，白K金鑲嵌鑽石。圖／路易威登提供

Louis Vuitton頂級珠寶系列Idylle Blossom耳環，白K金鑲嵌鑽石。圖／路易威登提供

Louis Vuitton高級珠寶系列Idylle Blossom吊墜，白K金鑲嵌鑽石。圖／路易威登提供

模特兒配戴Louis Vuitton高級珠寶系列Idylle Blossom戒指與吊墜。圖／路易威登提供

模特兒配戴Louis Vuitton頂級珠寶系列Idylle Blossom耳環與項鍊。圖／路易威登提供

Louis Vuitton頂級珠寶系列Idylle Blossom戒指，白K金鑲嵌鑽石。圖／路易威登提供

Louis Vuitton頂級珠寶系列Idylle Blossom戒指，白K金鑲嵌鑽石。圖／路易威登提供