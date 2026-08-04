爭鮮「鮭魚扇」獵奇還能合體 還有「整顆鮭魚頭、鮭魚卵霜淇淋」上桌

一年一度的爭鮮鮭魚季回歸！今年爭鮮完整運用鮭魚頭、背、卵等各個部位，打造9道創意料理，挑戰「從頭吃到尾」。同時爭鮮還推出限量「鮭魚扇」，將鮭魚頭、鮭魚肚、鮭魚尾化身為擬真造型扇子，讓鮭魚愛好者隨身帶著走。

爭鮮鮭魚季以「整條鮭魚」為設計概念，其中「物以稀為鮭」選用鮭魚頭搭配照燒醬烘烤，視覺效果十足，每份100元；「鮭魚の腹肌」則是使用油脂豐富的鮭魚肚為主角，每份150元。另外還有鋪上5大片三角背肉的「鮭魚の背肌」，每份150元。「玩鮭之麵」則是將鮭魚切成條狀、結合紫蘇和風醬打造夏日限定的滋味，每份100元。另外還有「可可夜總鮭」、「炙命百香鮭」、「鮭寶愛蛋堡」等品項同步登場。

除此之外，「卵驚甜霜淇淋」是將霜淇淋淋上黑糖醬再搭配鮭魚卵，營造鹹甜交錯的層次口感，限於plus店供應，每份100元；另一款「犯鮭千層」則大膽將千層蛋糕結合煙燻鮭魚，每份80元。

針對鮭魚控，爭鮮同步推出超吸睛「鮭魚扇」，將鮭魚頭、鮭魚肚、鮭魚尾變身3款限量造型扇，8月4日至9月21日期間，爭鮮APP會員至全台爭鮮迴轉壽司及爭鮮PLUS實體門市，單筆消費滿350元，即可隨機獲得一把扇子（可累積贈送，數量有限、送完為止），每把扇子背面更提供優惠碼彩蛋，集滿就享專屬優惠，增添收藏樂趣。