柯南迷衝了！海外獨家授權主題房在台灣 劍湖山打造沉浸式推理假期

「真相永遠只有一個！」日本經典動漫《名偵探柯南》首度以日本海外官方授權主題房形式登台，劍湖山渡假大飯店宣布攜手《名偵探柯南》，推出全台首見、日本海外獨家授權的「名偵探柯南主題房」，不僅打造五大角色沉浸式房型，更同步推出角色聯名下午茶、主題拍照場景、限定周邊商品及粉絲互動活動，邀請全台柯南迷展開一場充滿推理氛圍的動漫假期。

此次主題房共規劃五大角色房型，包括「少年偵探團」、「怪盜基德」、「關東高中生名偵探」、「關西高中生名偵探」，以及擁有三種身分的神祕男子「安室透」，共20間客房，透過角色故事場景、房內設計與細節布置，營造彷彿走進《名偵探柯南》世界的住宿體驗。

凡入住主題房，即可獲得期間限定收藏特典，包括隨機角色透卡、主視覺房卡套及隨機角色場景房卡等限量紀念品；此外，8月底前完成訂房者，入住時還可加贈聯名限定版柯南毛氈提袋，增添收藏價值。主題房即日起開放預訂。

除了住宿體驗外，飯店一樓中庭酒吧也推出期間限定角色下午茶，以人氣角色打造專屬餐點組合，例如柯南主題的藍橘莓糖氣泡飲搭配檸檬塔、小蘭主題可可歐蕾搭配草莓蛋糕，以及安室透伯爵冰茶搭配三明治等，共五款套餐，每套售價350元。

每份下午茶皆附贈限定午茶特典，包括人物立卡、收藏卡及角色杯墊，讓粉絲用餐之餘，也能將專屬紀念品帶回家。

活動期間，飯店大廳也將化身《名偵探柯南》主題空間，規劃角色見面會、握手會及拍照活動，讓粉絲近距離與喜愛角色互動。飯店二樓JR小鋪同步設立柯南商品專區，販售多款人氣周邊，消費滿399元還可獲得限量隨機角色海報，打造從入住、拍照、美食到購物的一站式動漫朝聖行程。

「柯南主題房住宿專案」採兩人成行、一泊二食，每房5,000元起，包含自助早餐及限定柯南下午茶，第三人起可加價入住。更多活動及訂房資訊，可至劍湖山渡假大飯店官網或Facebook粉絲團查詢。

飯店一樓中庭酒吧推出期間限定角色下午茶。圖／劍湖山提供