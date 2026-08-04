從三星名廚到高級製表 Blancpain以職人信念詮釋父愛與推薦時計

哲學經典《道德經》中曾有「治大國若烹小鮮」的名言，意味了政治治理和烹飪之間的哲學性關聯；而在家庭中，父親的角色同樣猶如一位名廚，肩負起養育與培育家庭的重要責任。瑞士高級製表品牌Blancpain曾邀請品牌好友、大阪米其林三星名廚松尾英明分享關於家庭與烹飪的心得，今年正好是品牌所倡導的Art de Vivre生活藝術精神40周年，Blancpain亦推薦了多款父親節推薦時計、向天下父親致意。

由松尾英明所負責的柏屋自2011年起獲得米其林三星認證並持續至2026今年，柏屋並在2022年起獲得米其林綠星認證，不僅如此，松尾英明也積極宣導日本海洋保育，其所選用的食材多帶有ASC（Aquaculture Stewardship Council）或MSC（Marine Stewardship Council）認證的永續水產；松尾英明曾在訪談中提及，正是父親對料的堅持與信念形塑其職人靈魂，而Blancpain自1735年創立至今也是以相同的價值觀，秉持對堅持、傳承、藝術與生活風格的追求，進而將跨越世代的心緊密相連。

時值父親節前夕，Blancpain台北101限時專賣店也獨家呈現新款Villeret Ultraplate超薄表，以開心果綠色皮表帶、美麗而古典的柳葉形指針與立體時標，展現一種內省的從容，並提醒忙碌的現代人放慢腳步、擁抱生活與當下；誕生於1953年的Fifty Fathoms五十噚潛水自動表則承襲了探索精神，長期陪伴無數潛水員、海洋攝影師與科學家深入未知，Blancpain並透過「心繫海洋Ocean Commitment」計畫，持續投身海洋科學與水下攝影，將對自然的敬畏轉化為永續守護。最新系列的Fifty Fathoms五十噚潛水自動表並擁有300公尺防水性能、弧形的藍寶石水晶鏡面表圈，面盤則選用漸層的灰色珍珠母貝，呈現一如海平面下的水光漸層變幻。

Blancpain並推薦了Villeret全日曆月相表，表款齊備了時間、日期、星期、月份以及人臉月相顯示，像是父親對於生命與家庭、也像一位大廚對於一場高級晚宴的全面性掌握，歷經時間與節奏的洗禮、進退有度。表款皆已到貨台灣，可洽Blancpain台北101限時專賣店（3樓鄰近松智路環）、預約鑑賞。

Blancpain Villeret Ultraplate超薄表38毫米，台北101限時專賣店獨賣款，精鋼、蛋白石色面盤、時間與日期顯示、1150自動上鍊機芯，33萬6,000元。圖／Blancpain提供

Blancpain Fifty Fathoms五十噚潛水表，38.2毫米、紅金、時間顯示，1153自動上鍊機芯、100小時動力儲存、300公尺防水，108萬7,000元。圖／Blancpain提供

五十噚Fifty-Fathoms系列專門為潛水運動而生，突破極限、追求挑戰的精神，展現了對父親形象的致敬。圖／Blancpain提供