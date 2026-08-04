Lisa最愛！寶格麗頂級珠寶展 全球唯一祖母綠項鍊、超薄三問腕表登台

寶格麗（BVLGARI）將於8月13日至16日在台北經國七海文化園區舉辦「ECLETTICA頂級珠寶暨複雜腕表展」，採預約制，集結年度頂級珠寶系列與多款複雜功能時計，透過彩色寶石、羅馬藝術與高級製表工藝，展現品牌源自義大利羅馬的美學底蘊，也提前為今年下半年珠寶盛事揭開序幕。

今年頂級珠寶系列以「ECLETTICA」為主題，意指兼容並蓄、多元融合，延續寶格麗擅長的大膽配色與創意設計，從自然景觀、羅馬建築、歷史藝術到義式花園擷取靈感，將祖母綠、粉紅碧璽、橄欖石、坦桑石等珍稀彩寶，化為一件件兼具藝術性與收藏價值的珠寶作品。

展覽焦點之一是一套全球獨一無二的祖母綠珠寶作品，其中項鍊以一顆重達10.88克拉的哥倫比亞枕形切割祖母綠為主石，搭配60顆弧圓形切割祖母綠及鑽石構築幾何線條；另一枚戒指則鑲嵌7.81克拉哥倫比亞祖母綠，透過簡潔結構襯托主石色澤，充分展現寶格麗向來擅長運用彩色寶石的設計語彙。

除了祖母綠作品外，品牌也將展出多件融合羅馬文化與自然意象的新作。例如靈感來自中世紀羅馬馬賽克藝術的Cosmati Kaleidoscope胸針，以孔雀石、綠松石、縞瑪瑙及黃水晶、紫水晶交織鮮明色彩；Divas' Dream系列則延續經典扇形輪廓，運用孔雀石、珍珠母貝、粉紅碧璽等彩寶，營造猶如羅馬花園般繽紛燦爛的視覺效果，也再次彰顯寶格麗最具代表性的撞色美學。

腕表部分薈萃精湛珠寶工藝與頂尖製表技術。Serpenti Misteriosi Pallini神秘腕表以祖母綠與鑽石打造靈蛇造型，搭載品牌自製超小Piccolissimo超微型機芯；Il Giardino Diva花園綺境頂級珠寶腕錶則將義式花園濃縮於腕間，運用顫動式鑲嵌工藝，使花瓣隨配戴者動作微微擺動。全新37毫米Octo Finissimo Minute Repeater超薄三問腕表，不僅延續系列極簡俐落的建築線條，更搭載厚度僅3.12毫米的自製BVL 362三問機芯，展現寶格麗近年在超薄複雜功能腕錶領域持續突破的技術實力，也為此次頂級珠寶暨複雜腕表展增添一大亮點。

BVLGARI頂級黃金彩寶與鑽石手環。圖／寶格麗提供

BVLGARI頂級玫瑰金彩寶與鑽石耳環。圖／寶格麗提供

BVLGARI II GIARDINO DIVA花園綺境頂級珠寶腕表。圖／寶格麗提供

BVLGARI SERPENTI MISTERIOSI PALLINI頂級珠寶神秘腕表。圖／寶格麗提供

BVLGARI OCTO FINISSIMO MINUTE REPEATER超薄噴砂鈦金屬三問腕表。圖／寶格麗提供