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Lisa最愛！寶格麗頂級珠寶展 全球唯一祖母綠項鍊、超薄三問腕表登台

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
BVLGARI頂級鉑金祖母綠與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI頂級鉑金祖母綠與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供

寶格麗（BVLGARI）將於8月13日至16日在台北經國七海文化園區舉辦「ECLETTICA頂級珠寶暨複雜腕表展」，採預約制，集結年度頂級珠寶系列與多款複雜功能時計，透過彩色寶石、羅馬藝術與高級製表工藝，展現品牌源自義大利羅馬的美學底蘊，也提前為今年下半年珠寶盛事揭開序幕。

今年頂級珠寶系列以「ECLETTICA」為主題，意指兼容並蓄、多元融合，延續寶格麗擅長的大膽配色與創意設計，從自然景觀、羅馬建築、歷史藝術到義式花園擷取靈感，將祖母綠、粉紅碧璽、橄欖石、坦桑石等珍稀彩寶，化為一件件兼具藝術性與收藏價值的珠寶作品。

展覽焦點之一是一套全球獨一無二的祖母綠珠寶作品，其中項鍊以一顆重達10.88克拉的哥倫比亞枕形切割祖母綠為主石，搭配60顆弧圓形切割祖母綠及鑽石構築幾何線條；另一枚戒指則鑲嵌7.81克拉哥倫比亞祖母綠，透過簡潔結構襯托主石色澤，充分展現寶格麗向來擅長運用彩色寶石的設計語彙。

除了祖母綠作品外，品牌也將展出多件融合羅馬文化與自然意象的新作。例如靈感來自中世紀羅馬馬賽克藝術的Cosmati Kaleidoscope胸針，以孔雀石、綠松石、縞瑪瑙及黃水晶、紫水晶交織鮮明色彩；Divas' Dream系列則延續經典扇形輪廓，運用孔雀石、珍珠母貝、粉紅碧璽等彩寶，營造猶如羅馬花園般繽紛燦爛的視覺效果，也再次彰顯寶格麗最具代表性的撞色美學。

腕表部分薈萃精湛珠寶工藝與頂尖製表技術。Serpenti Misteriosi Pallini神秘腕表以祖母綠與鑽石打造靈蛇造型，搭載品牌自製超小Piccolissimo超微型機芯；Il Giardino Diva花園綺境頂級珠寶腕錶則將義式花園濃縮於腕間，運用顫動式鑲嵌工藝，使花瓣隨配戴者動作微微擺動。全新37毫米Octo Finissimo Minute Repeater超薄三問腕表，不僅延續系列極簡俐落的建築線條，更搭載厚度僅3.12毫米的自製BVL 362三問機芯，展現寶格麗近年在超薄複雜功能腕錶領域持續突破的技術實力，也為此次頂級珠寶暨複雜腕表展增添一大亮點。

BVLGARI頂級黃金彩寶與鑽石手環。圖／寶格麗提供
BVLGARI頂級黃金彩寶與鑽石手環。圖／寶格麗提供

BVLGARI頂級玫瑰金彩寶與鑽石耳環。圖／寶格麗提供
BVLGARI頂級玫瑰金彩寶與鑽石耳環。圖／寶格麗提供

BVLGARI II GIARDINO DIVA花園綺境頂級珠寶腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI II GIARDINO DIVA花園綺境頂級珠寶腕表。圖／寶格麗提供

BVLGARI SERPENTI MISTERIOSI PALLINI頂級珠寶神秘腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI MISTERIOSI PALLINI頂級珠寶神秘腕表。圖／寶格麗提供

BVLGARI OCTO FINISSIMO MINUTE REPEATER超薄噴砂鈦金屬三問腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI OCTO FINISSIMO MINUTE REPEATER超薄噴砂鈦金屬三問腕表。圖／寶格麗提供

BVLGARI Eclettica系列Cosmati Kaleidoscope頂級玫瑰金彩寶與鑽石胸針。圖／寶格麗提供
BVLGARI Eclettica系列Cosmati Kaleidoscope頂級玫瑰金彩寶與鑽石胸針。圖／寶格麗提供

寶格麗 珠寶 腕表

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