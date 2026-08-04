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王一博、宋江時髦的秘密！LOEWE獻Amazona 180包 一咖陪爸爸用好多年

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
本次父親節禮品推薦的主打包款Amazona 180。圖／LOEWE提供
本次父親節禮品推薦的主打包款Amazona 180。圖／LOEWE提供

父親節將至，LOEWE重新詮釋經典設計的Amazona 180包款，延續品牌引以為傲的皮革工藝，同時加入更符合現代生活需求的設計，不僅兼具收納機能與多元背法，也因簡潔俐落的外型，成為許多時髦男士的最愛。全球品牌代言人王一博以極簡休閒造型搭配包款，展現俐落率性；泰星Tay Tawan以鮮明色調的服裝對比出包款皮革質感，品牌好友、韓國演員宋江也不忘於搭機出行時手提登機，也讓這款經典包成為今年父親節兼具品味與實用性的首選禮物。

Amazona自1970年代誕生以來，便是LOEWE最具代表性的包款之一，象徵品牌自由、旅行與現代生活的設計精神。Amazona 180重新詮釋經典輪廓，更放鬆自然的包身比例取代過去較為硬挺的線條，讓整體造型更顯輕盈。Amazona 180大膽採用單一頂部提把，搭配俐落包身比例，保留高度辨識度；開放式主隔層則結合隱藏式扣件，在方便拿取物品的同時，也維持整體外觀的簡潔感。可拆卸肩帶與斜背帶提供手提、肩背及斜背等不同使用方式，從平日通勤、商務行程到週末旅行，都能依照不同情境自由轉換。大型及超大型款式皆採用柔軟粒面小牛皮結合麂皮打造，皮革自然貼合身形，隨著使用時間累積，更能展現LOEWE皮革工坊獨有的細膩質感與層次，也讓包款兼具精品工藝與實用機能。

除了主打的Amazona 180，LOEWE，一系列小皮件以品牌招牌Puzzle幾何拼接線條為基礎，運用輕盈納帕小羊皮重新演繹，兼顧輕量化與柔軟手感；Grip運動鞋則以復古跑鞋為靈感，採低筒流線輪廓，搭配尼龍與麂皮小牛皮拼接，兼具舒適度與都會時尚感；Puzzle系列雙摺零錢皮夾、零錢卡夾及素面卡夾，也延續標誌性幾何切割設計，成為兼具辨識度與實用性的送禮選擇。

LOEWE品牌代言人王一博提揹Amazona 180包。圖／LOEWE提供
LOEWE品牌代言人王一博提揹Amazona 180包。圖／LOEWE提供

LOEWE品牌好友Tay Tawan使用Amazona 180包。圖／LOEWE提供
LOEWE品牌好友Tay Tawan使用Amazona 180包。圖／LOEWE提供

LOEWE品牌好友蔣奇明提Amazona 180包。圖／LOEWE提供
LOEWE品牌好友蔣奇明提Amazona 180包。圖／LOEWE提供

LOEWE品牌好友宋江提Amazona 180包。圖／LOEWE提供
LOEWE品牌好友宋江提Amazona 180包。圖／LOEWE提供

LOEWE品牌代言人王一博提揹Amazona 180包。圖／LOEWE提供
LOEWE品牌代言人王一博提揹Amazona 180包。圖／LOEWE提供

LOEWE品牌好友Tay Tawan使用Amazona 180包。圖／LOEWE提供
LOEWE品牌好友Tay Tawan使用Amazona 180包。圖／LOEWE提供

王一博 爸爸 父親節

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