王一博、宋江時髦的秘密！LOEWE獻Amazona 180包 一咖陪爸爸用好多年

父親節將至，LOEWE重新詮釋經典設計的Amazona 180包款，延續品牌引以為傲的皮革工藝，同時加入更符合現代生活需求的設計，不僅兼具收納機能與多元背法，也因簡潔俐落的外型，成為許多時髦男士的最愛。全球品牌代言人王一博以極簡休閒造型搭配包款，展現俐落率性；泰星Tay Tawan以鮮明色調的服裝對比出包款皮革質感，品牌好友、韓國演員宋江也不忘於搭機出行時手提登機，也讓這款經典包成為今年父親節兼具品味與實用性的首選禮物。

Amazona自1970年代誕生以來，便是LOEWE最具代表性的包款之一，象徵品牌自由、旅行與現代生活的設計精神。Amazona 180重新詮釋經典輪廓，更放鬆自然的包身比例取代過去較為硬挺的線條，讓整體造型更顯輕盈。Amazona 180大膽採用單一頂部提把，搭配俐落包身比例，保留高度辨識度；開放式主隔層則結合隱藏式扣件，在方便拿取物品的同時，也維持整體外觀的簡潔感。可拆卸肩帶與斜背帶提供手提、肩背及斜背等不同使用方式，從平日通勤、商務行程到週末旅行，都能依照不同情境自由轉換。大型及超大型款式皆採用柔軟粒面小牛皮結合麂皮打造，皮革自然貼合身形，隨著使用時間累積，更能展現LOEWE皮革工坊獨有的細膩質感與層次，也讓包款兼具精品工藝與實用機能。

除了主打的Amazona 180，LOEWE，一系列小皮件以品牌招牌Puzzle幾何拼接線條為基礎，運用輕盈納帕小羊皮重新演繹，兼顧輕量化與柔軟手感；Grip運動鞋則以復古跑鞋為靈感，採低筒流線輪廓，搭配尼龍與麂皮小牛皮拼接，兼具舒適度與都會時尚感；Puzzle系列雙摺零錢皮夾、零錢卡夾及素面卡夾，也延續標誌性幾何切割設計，成為兼具辨識度與實用性的送禮選擇。

LOEWE品牌代言人王一博提揹Amazona 180包。圖／LOEWE提供

LOEWE品牌好友Tay Tawan使用Amazona 180包。圖／LOEWE提供

LOEWE品牌好友蔣奇明提Amazona 180包。圖／LOEWE提供

LOEWE品牌好友宋江提Amazona 180包。圖／LOEWE提供

LOEWE品牌代言人王一博提揹Amazona 180包。圖／LOEWE提供