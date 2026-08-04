降噪耳機再進化！soundcore旗艦AI耳機竟還內建錄音、AI會議摘要功能

soundcore推出全新旗艦AI降噪真無線藍牙耳機「Liberty 5 Pro」與「Liberty 5 Pro Max」，首度搭載品牌自研Anker Thus AI晶片，結合Adaptive ANC 4.0自適應降噪技術，帶來歷代最強降噪與通話體驗。其中，Liberty 5 Pro Max更配備1.78吋AMOLED智慧觸控螢幕充電盒，整合AI會議摘要、錄音及翻譯功能，讓耳機不只是影音配件，更成為提升工作效率的AI智慧助理。

2款新機皆採用全球首創存算一體Anker Thus AI晶片，將CPU與記憶體整合，運算效能較傳統架構提升約150倍，搭配8組麥克風與2組骨傳導感測器，可即時分離人聲與環境噪音，即使輕聲通話，也能維持清晰收音。

降噪方面，全新Adaptive ANC 4.0可透過AI即時分析外部環境與耳內聲音，自動調整最佳降噪強度，官方表示，相較前代Liberty 4 Pro降噪效能提升約2倍。耳機外型同步優化，機身縮小約38%，提升長時間配戴舒適度。

音質方面，Liberty 5 Pro系列通過Hi-Res Wireless認證，支援LDAC高解析音訊與Dolby Atmos杜比全景聲，搭載9.2mm動圈驅動單體，提供更細膩且具臨場感的沉浸式聆聽體驗。

AI功能也是此次升級重點，2款耳機皆支援AI面對面翻譯，可透過soundcore App提供超過150種語言翻譯，最高翻譯準確率達97%，幫助海外旅遊與跨國商務溝通更順暢。

Liberty 5 Pro Max最大亮點則是充電盒搭載1.78吋AMOLED智慧觸控螢幕，可直接操作耳機功能、調整音效與查看資訊，並內建AI錄音筆記功能，只要按下充電盒上的錄音按鈕，一鍵即可錄製最長10小時會議內容，系統可自動辨識不同發言者，同步生成逐字稿與重點摘要，大幅提升會議紀錄效率。

2款耳機關閉主動降噪時單次最長可使用12小時，搭配充電盒最高可達50小時；開啟ANC後單次可使用6.5小時，總續航約28小時，並支援快充5分鐘即可使用約4小時。同時支援Bluetooth 6.1、3裝置多點連線、Apple Find My、Google Fast Pair快速配對，以及IP55防塵防水。

Liberty 5 Pro推出深空黑、星雲白、極光藍及玫瑰金4色，建議售價5,990元；Liberty 5 Pro Max提供深空黑與鈦金屬2色，建議售價7,490元。官方同步推出舊換新活動，持任一品牌真無線藍牙耳機完成申請並通過審核，即可獲得購買指定新品500元折價券。

soundcore Liberty 5 Pro旗艦系列結合全新Adaptive ANC 4.0自適應降噪技術及Anker Thus AI晶片，打造歷代最強降噪耳機。圖／soundcore提供

soundcore推出全新旗艦AI降噪真無線藍牙耳機Liberty 5 Pro與Liberty 5 Pro Max。圖／soundcore提供

Liberty 5 Pro Max提供深空黑與鈦金屬2色，建議售價7,490元。圖／soundcore提供