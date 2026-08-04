阿里山前5月逾50萬人次 流星雨接棒搶夏末觀星潮

2026年1至5月阿里山國家森林遊樂區累計吸引逾50萬人次造訪，隨著8月英仙座流星雨等天象接連登場，觀星也成為夏末遊阿里山另一賣點。阿里山賓館看好避暑、觀星旅遊商機，串聯鄒族文化、森林步道及小笠原觀星，搶攻暑假最後一波旅遊人潮。

阿里山賓館表示，根據交通部觀光署統計，今年1至5月阿里山國家森林遊樂區累計遊客已突破50萬人次。業者觀察，除了森林鐵路、日出、雲海及巨木群等傳統景點，旅客對部落文化、深度體驗及夜間觀星的需求也逐漸增加，因此將遊程向山下及夜間延伸。

業者推出「獵人出巡，森林同行」遊程，串聯上山入口的鄒族逐鹿文創園區，安排傳統射箭、梅花鹿復育體驗及獵人風味餐，再前往隙頂二延平步道欣賞茶園景觀，並提供嘉義高鐵站接駁，希望讓遊客不必自行安排交通及各段行程。

夏末也是阿里山觀星旺季。台北市立天文科學教育館資料顯示，英仙座流星雨將於8月12日深夜至13日清晨迎來極大期，今年受月光干擾較少；15日金星迎來今年唯一一次「東大距」，16日清晨還有機會觀察水星與木星接近的天象。

海拔逾2000公尺的阿里山高山地區光害較少，小笠原山觀景平台、對高岳及沼平一帶視野開闊，向來吸引追星族。阿里山賓館也將夜間觀星納入住宿遊程，由導覽人員帶領旅客前往小笠原山賞星，相關活動延續至12月底，並鎖定情侶、新婚夫妻推出星空遊程。

業者表示，暑假尾聲主打鄒族文化及森林體驗，進入秋冬後則可銜接觀星旅遊，包括歲末雙子座流星雨等天象，希望藉由部落、森林與星空不同旅遊元素，延長遊客停留時間。

鄒族逐鹿文創園區推動梅花鹿復育，遊客可近距離觀察、互動。圖／阿里山賓館提供

阿里山國家森林遊樂區以森林鐵路、日出、雲海等景觀聞名，今年1至5月累計吸引逾50萬人次造訪。圖／阿里山賓館提供

阿里山賓館位於海拔逾2000公尺的阿里山國家森林遊樂區內，可眺望高山森林景觀。圖／阿里山賓館提供