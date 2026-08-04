Bottega Veneta發表2026七夕情人節系列 以天地星辰為經緯任情意蔓延

Bottega Veneta於七夕佳節發表了《愛意有跡 A Thread of Love》形象廣告與文化計畫，以雙篇章細膩刻畫美好的浪漫邂逅。由創意總監Louise Trotter親自指導、攝影師李思浩操刀掌鏡，鏡頭聚焦於交錯步伐與光影流轉，體現品牌對極致工藝的承諾。

整體色彩以向日葵黃與天藍色為主調，溫暖空靈，巧妙襯托出品牌的俐落剪裁。影像並搭配一首短詩，透過星光、雲塵與時空為意象，深情訴說經緯交織成面料的過程，隱喻跨越距離的愛，這份詩意不僅強化Bottega Veneta對材質的重視，更讓服裝化為傳遞情感的絕佳載體。

影像視覺中，男女模特兒身著俐落的大地色系服飾，展現現代感的優雅；細緻的皮革編織工藝融入了外套與配件，將經典轉換為極簡的時尚語彙。俯瞰與低角度等特殊鏡頭捕捉了手部牽繫的溫柔與布料紋理；影像色彩也從沉穩灰黑到明亮的米白色，靈活呈現單品在光影下的豐富層次、情意綿綿。

本季推薦單品包含了迷你款的Andiamo肩背包帶來奶茶色、深咖啡色與白色三款，另有穿脫方便、後跟為鬆緊帶設計的Dawson皮革樂福鞋，白色款使用絲滑皮革，灰藍色與黃褐色款則選用優雅麂皮；男士則不容錯過一款使用Intrecciato編織皮革的1975黑色後背包，具寬闊的收納容量與極簡輪廓，可適用於上班、短期旅行。此外延續tenniscore的風潮本季Bottega Veneta並推出一款Intrecciato編織皮革網球掛飾，以開心果綠和奶油白雙色皮革，將夏日的熱情與活力隨身勾掛。

而本次除發表了《愛意有跡A Thread of Love》形象廣告，身為饒富藝術氣息的Bottega Veneta並將文化計畫延伸至公共裝置藝術共創，邀請中國藝術家鄭雪特別打造，深入探索織物與人際情感的深刻連結。該作品預計於上海藝術週期間盛大亮相，將時尚工藝轉化為深具共鳴的公共藝術體驗，進而讓愛的軌跡在城市中延伸、沉澱。

簡約但具有張力的輪廓、細緻的Intrecciato皮革工藝，形塑了Bottega Veneta的品牌風格DNA。圖／Bottega Veneta提供

Intrecciato編織皮革網球造型掛飾，26,900元。圖／Bottega Veneta提供

Orbit Flash復古休閒鞋，34,000元。圖／Bottega Veneta提供

Andiamo編織皮革迷你肩背包米深咖啡色款，13萬6,100元。圖／Bottega Veneta提供

Intrecciato 1975編織皮革後背包，16萬3,400元。圖／Bottega Veneta提供