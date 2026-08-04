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全家四季檸檬酷繽球日賣2萬杯！夏日冰飲祭圭賢限定小卡、立牌

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
全家推出「全家夏初雪-圭賢揪你了!」飲料冰品優惠活動，購買指定冰品任6件，即可獲得附有10公分圭賢立牌的杯墊。圖／全家提供
全家推出「全家夏初雪-圭賢揪你了!」飲料冰品優惠活動，購買指定冰品任6件，即可獲得附有10公分圭賢立牌的杯墊。圖／全家提供

瞄準盛夏高溫消暑商機，全家自8月5日起推出「全家夏初雪-圭賢揪你了！」飲料冰品優惠活動，並一次推出15款獨家冰飲新品。此次，冰品主打「口感系」體驗，集結檸檬蛋糕、Q彈麻糬等豐富口感；飲品則涵蓋自有品牌FamiCollection 100%無添加蜂蜜水、酸甜清爽的水果茶，以及牛乳成分達50%以上的紅茶牛乳，滿足消費者不同消暑喜好，活動期間指定飲品、冰品享任選第2件6折或買3送1優惠。

此外，連續兩年擔任臺灣觀光大使的韓流暖聲代表圭賢再度擔任活動大使，8月5日~9月1日購買指定飲料或冰品任6件，即可獲得限定小卡或附有10公分圭賢立牌的杯墊，還有機會抽中親筆簽名海報；適逢圭賢出道20周年，全家更打造「你的圭屬」及「滿載而圭」兩間主題店，邀請粉絲一同朝聖打卡。

夏日氣溫不斷攀升，全家便利商店就是消費者的消暑勝地，全家一次集結多款全通路獨家冰飲品，並主打趣味「口感系」體驗，首推日本丸永製檸檬蛋糕風味冰棒，以檸檬巧克力脆皮包裹拌入檸檬皮的牛奶冰淇淋，重現經典檸檬蛋糕的清爽層次與懷舊滋味（售價79元）；丸永製彈跳氣泡感可樂冰棒主打「吃得到的碳酸」，入口就能感受汽水劈啪彈跳的口感（售價69元）。

此外，還有加入佐賀縣產糯米麻糬的丸永製御餅黃豆粉麻糬冰棒（售價69元），以及結合酥脆外殼、濃郁冰淇淋與餅乾碎粒的韓國脆球巧克力風味冰淇淋（售價79元），從蛋糕感、酥脆感到氣泡感通通有，為消費者帶來更豐富的夏日吃冰體驗。此外，全家於8月5日起推出飲料冰品聯促活動，指定20元以上（含）飲料及冰品享任選第2件6折或買3送1優惠。

除了趣味冰品外，全家此次同步推出10款獨家飲品，首推自有品牌FamiCollection蜂蜜水系列，皆採用HPP冷高壓技術萃取食材自然風味，其中桂花蜂蜜水使用100%純蜂蜜與天然桂花瓣，入口散發淡雅花香（售價40元）；百香果蜂蜜水則以百香果與蜂蜜調製，呈現酸甜清爽的純粹風味（售價40元）。喜愛果茶類的消費者，則不能錯過FamiCollection西瓜烏龍茶，以清甜西瓜果香搭配醇厚茶韻（售價60元）；日本知名品牌SAKImoto則推出柳橙葡萄柚翡翠與水蜜桃青烏龍，讓消費者在便利商店就能輕鬆享受多層次果茶（皆售價35元）。

奶茶控則可選擇全新上市的紅茶牛乳與抹茶牛乳，兩款牛乳成分皆達50%以上，茶香與奶香濃醇順口（皆售價39元），滿足消費者不同飲茶喜好。最後，夏夜想來點微醺滋味，則推薦上市初期單日銷售逾2萬杯的四季檸檬酷繽球，此次攜手三得利HOROYOI微醉雞尾酒推出限定活動，酷繽球全品項搭配微醉葡萄沙瓦、白色沙瓦或乳酸沙瓦，合購價只要88元，再贈可愛防塵蓋乙個（三款隨機，數量有限，送完為止），讓消費者自由搭配專屬的夏日微醺冰飲。

同時，全家再度邀請圭賢擔任「全家夏初雪-圭賢揪你了！」飲料冰品活動大使。8/5~9/1活動期間，購買指定飲料任6件，即可免費獲得限定「圭賢小卡」乙張，小卡背面除印有圭賢簽名，更收錄由他親筆寫下的驚喜小語，共3款隨機贈送；另外，購買指定冰品任6件，則可獲得限定「圭賢杯墊」乙個，杯墊附有高達10公分的圭賢立牌，喝冷飲時都有圭賢溫暖陪伴，共2款隨機贈送。同時，活動期間購買20元（含）以上指定飲料或冰品任6件，即可於全家APP「抽獎趣」獲得一張抽獎券，有機會將圭賢親筆簽名海報帶回家。

而今年適逢圭賢出道20周年，全家同步將台發店打造為「你的圭屬」主題店、忠孝延吉店化身「滿載而圭」主題店，店內各處藏有圭賢給圭比特們的悄悄話，這些文字都是圭賢親筆寫下後進行印刷布置，邀請圭比特們一同朝聖打卡，收藏屬於彼此的夏日回憶。

圭賢 全家 飲料

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