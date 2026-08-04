快訊

「午休時間」自動迴避！台灣獨特職場文化 日本人從驚訝變習慣

走不到1萬步別焦慮！每日健走5000步 可降低37%死亡風險

中聯致癌油品4月蓋牌？員工群組反映「豆子怪怪」 高層6月才急開會

聽新聞
0:00 / 0:00

Coupang酷澎「爸氣父親節」準時送心意　官方品牌手機、健康生活好禮一次備齊

文／ 張瑞文 提供

Coupang酷澎為父親節增添心意，「爸氣父親節」集結Apple、Samsung、PlayStation、MSI、ECOVACS、Haier、Bose、Laifen等國際品牌，還有本土及國際品牌保健品、營養補充品，豐富選品快速挑中爸爸最愛，搭配「火箭速配」最快隔日到貨，輕鬆挑選父親節好禮，把關心準時送達。

Coupang酷澎「爸氣父親節」國際官方品牌齊聚，科技潮牌、健康生活好禮一次備齊。 圖／Coupang 提供
Coupang酷澎「爸氣父親節」國際官方品牌齊聚，科技潮牌、健康生活好禮一次備齊。 圖／Coupang 提供

Coupang酷澎作為Apple、Samsung、OPPO等品牌官方授權通路，提供品牌正品與多元優惠。送禮推薦iPhone 17 Pro 256GB，購機再享價值1,000元酷澎幣回饋，可折抵日後消費；Samsung Galaxy Watch Ultra2 47mm現正預購中，具備最長60小時續航力及睡眠、心率等健康監測功能；Bose QuietComfort無線耳機支援藍牙多點連線，8月9日前享父親節優惠價4,990元，滿足工作與娛樂需求。

實用小家電結合新科技與設計，為日常增添效率。Laifen徠芬高速負離子吹風機提供10種模式，滿足不同吹整需求；ECOVACS科沃斯DEEBOT X12 PRO掃地機器人具備上下水功能，打造更省力的清潔體驗；Haier海爾裝滿鍋大容量透視氣炸鍋A3內建多種烹調模式，透過透明視窗即可掌握料理進度，8月31日前限量優惠價990元。打理面子多款電動刮鬍刀符合不同需求，PHILIPS飛利浦S5880/20 AI智能感應電鬍刀、Panasonic掌上型充電式電鬍刀，以及支援全機水洗的小米電動刮鬍刀，都是貼心又實用的父親節好禮。

Coupang酷澎也集結多項品牌保健商品，陪伴爸爸維持健康。包括補體素優蛋白高鈣配方、白蘭氏順口回甘養蔘飲、葡萄王樟芝王菌絲體膠囊，以及適合乳糖不耐族群的The Vegan樂維根經典植物優蛋白，還有DHC台灣公司貨維他命C+B2 30日份，滿足日常蛋白質及維生素補充需求，透過「火箭速配」最快隔日到貨，健康補給不中斷。

父親節送禮之餘，家中日常用品也能一次補足。Coupang酷澎WOW會員祭即日起至8月8日推出指定商品免領券優惠，每日單筆最高現折200元，食品、飲品、個人及家庭清潔等豐富商品。8月份再享王道銀行簽帳金融卡及聯邦銀行信用卡滿額優惠，活動內容依Coupang酷澎及各銀行公告為準。

相關新聞

Coupang酷澎「爸氣父親節」準時送心意　官方品牌手機、健康生活好禮一次備齊

Coupang酷澎為父親節增添心意，「爸氣父親節」集結Apple、Samsung、PlayStation、MSI、ECOVACS、Haier、Bose、Laifen等國際品牌，還有本土及國際品牌保健品、營養補充品，豐富選品快速挑中爸爸最愛，搭配「火箭速配」最快隔日到貨，輕鬆挑選父親節好禮，把關心準時送達。 Coupang酷澎作為Apple、Samsung、OPPO等品牌官方授權通路，提供品牌正品與多元優惠。送禮推薦iPhone 17 Pro 256GB，購機再享價值1,000元酷澎幣回饋，可折抵日後消費；Samsung Galaxy Watch Ultra2 47mm現正預購中，具備最長60小時續航力及睡眠、心率等健康監測功能；Bose QuietComfort無線耳機支援藍牙多點連線，8月9日前享父親節優惠價4,990元，滿足工作與娛樂需求。 實用小家電結合新科技與設計，為日常增添效率。Laifen徠芬高速負離子吹風機提供10種模式，滿足不同吹整需求；ECOVACS科沃斯DEEBOT X12 PRO掃地機器人具備上下水功能，打造更省力的清潔體驗；Haier海爾裝滿鍋大容量透視氣

阿里山前5月逾50萬人次 流星雨接棒搶夏末觀星潮

2026年1至5月阿里山國家森林遊樂區累計吸引逾50萬人次造訪，隨著8月英仙座流星雨等天象接連登場，觀星也成為夏末遊阿里山另一賣點。阿里山賓館看好避暑、觀星旅遊商機，串聯鄒族文化、森林步道及小笠原觀星，搶攻暑假最後一波旅遊人潮。

Bottega Veneta發表2026七夕情人節系列 以天地星辰為經緯任情意蔓延

Bottega Veneta於七夕佳節發表了《愛意有跡 A Thread of Love》形象廣告與文化計畫，以雙篇章細膩刻畫美好的浪漫邂逅。由創意總監Louise Trotter親自指導、攝影師李思浩操刀掌鏡，鏡頭聚焦於交錯步伐與光影流轉，體現品牌對極致工藝的承諾。

王世偉導諾貝爾文學獎佛瑟代表作 探問孤獨與存在

旅法導演王世偉將執導諾貝爾文學獎得主佛瑟劇本「我是風」，邀金馬影帝莫子儀與台北戲劇獎最佳戲劇類男演員獎林子恆同台，從佛瑟...

SUBWAY變貴了！15款潛艇堡貴8～12元 早餐系列、沙拉通通也調漲

荷包越來越薄了！連鎖速食「SUBWAY」近日被網友發現，自8月1日起悄悄調漲，其中15款「潛艇堡」，還有沙拉、隨手點捲餅、早餐系列等品項都有漲幅，價差3～12元，平均漲幅約1.95%。

鑲嵌上千片珍珠母貝！ LV全新High Trunks至臻硬箱打造奢華收藏巔峰

適逢品牌標誌性的Monogram誕生 130 週年，路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）推出全新廣告特輯致敬歷史經典，以動畫線條呈Malle Courrier平頂硬箱、Malle Fleurs花箱及Malle Armoire衣櫥箱等傳奇作品，展現雋永工藝。同時，路易威登再也在此繼往開來之際，推出由男裝創意總監Pharrell Williams操刀的「High Trunks至臻硬箱系列」，以現代視角重新定義旅行藝術。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。