Coupang酷澎「爸氣父親節」準時送心意　官方品牌手機、健康生活好禮一次備齊

Coupang酷澎為父親節增添心意，「爸氣父親節」集結Apple、Samsung、PlayStation、MSI、ECOVACS、Haier、Bose、Laifen等國際品牌，還有本土及國際品牌保健品、營養補充品，豐富選品快速挑中爸爸最愛，搭配「火箭速配」最快隔日到貨，輕鬆挑選父親節好禮，把關心準時送達。

Coupang酷澎「爸氣父親節」國際官方品牌齊聚，科技潮牌、健康生活好禮一次備齊。 圖／Coupang 提供

Coupang酷澎作為Apple、Samsung、OPPO等品牌官方授權通路，提供品牌正品與多元優惠。送禮推薦iPhone 17 Pro 256GB，購機再享價值1,000元酷澎幣回饋，可折抵日後消費；Samsung Galaxy Watch Ultra2 47mm現正預購中，具備最長60小時續航力及睡眠、心率等健康監測功能；Bose QuietComfort無線耳機支援藍牙多點連線，8月9日前享父親節優惠價4,990元，滿足工作與娛樂需求。

實用小家電結合新科技與設計，為日常增添效率。Laifen徠芬高速負離子吹風機提供10種模式，滿足不同吹整需求；ECOVACS科沃斯DEEBOT X12 PRO掃地機器人具備上下水功能，打造更省力的清潔體驗；Haier海爾裝滿鍋大容量透視氣炸鍋A3內建多種烹調模式，透過透明視窗即可掌握料理進度，8月31日前限量優惠價990元。打理面子多款電動刮鬍刀符合不同需求，PHILIPS飛利浦S5880/20 AI智能感應電鬍刀、Panasonic掌上型充電式電鬍刀，以及支援全機水洗的小米電動刮鬍刀，都是貼心又實用的父親節好禮。

Coupang酷澎也集結多項品牌保健商品，陪伴爸爸維持健康。包括補體素優蛋白高鈣配方、白蘭氏順口回甘養蔘飲、葡萄王樟芝王菌絲體膠囊，以及適合乳糖不耐族群的The Vegan樂維根經典植物優蛋白，還有DHC台灣公司貨維他命C+B2 30日份，滿足日常蛋白質及維生素補充需求，透過「火箭速配」最快隔日到貨，健康補給不中斷。

父親節送禮之餘，家中日常用品也能一次補足。Coupang酷澎WOW會員祭即日起至8月8日推出指定商品免領券優惠，每日單筆最高現折200元，食品、飲品、個人及家庭清潔等豐富商品。8月份再享王道銀行簽帳金融卡及聯邦銀行信用卡滿額優惠，活動內容依Coupang酷澎及各銀行公告為準。