王世偉導諾貝爾文學獎佛瑟代表作 探問孤獨與存在

旅法導演王世偉將執導諾貝爾文學獎得主佛瑟劇本「我是風」，邀金馬影帝莫子儀與台北戲劇獎最佳戲劇類男演員獎林子恆同台，從佛瑟文字裡的詩性與大量沉默，探問人孤獨與存在的本質。

王世偉接受中央社記者專訪時表示，2023年，挪威劇作家佛瑟（Jon Fosse）榮獲諾貝爾文學獎，「佛瑟的文字為無聲發出了聲音。他的劇本包含了非常多的停頓、沉默；他認為這些在話語之間不能夠表達的，或者完全說不出話來的片段，這種留白才是真正表達的開始，這讓我非常著迷。」

王世偉在台北藝術大學主修導演畢業後，前往法國鑽研劇場美學，拿到巴黎新索邦第三大學完成劇場藝術博士、碩士學業。深諳歐陸劇場文化，2019年以「群眾」榮獲台新藝術獎的肯定。2020年遇到疫情，王世偉陸續與真快樂掌中劇團、微光製造等表團合作，擔任導演與戲劇構作等工作。

2011年王世偉在巴黎看了法國已故電影大師、曾執導「瑪歌皇后」的導演巴特斯（Patrice Chéreau）的劇場版本，非常感動，「腦海突然浮現大學同學莫子儀的臉，那時就買了文本，心想有一天一定要給小莫演。」2025年，北藝中心邀請王世偉開設戲劇工作坊介紹佛瑟，促成了王世偉將這齣作品搬上舞台。

王世偉表示，「我是風」的文本極其純粹，舞台上只有2個沒有具體背景的名字，在一艘船上展開漫無目的的漂流與對話。王世偉認為，這部作品帶來的不只是觸動，而是人一直身在這個人世間所承受的「孤獨」這件事，「這個孤獨感伴隨著生活，可能在日常的一個瞬間片段就會感受。」

面對「我是風」這樣一個高度虛無、缺乏傳統情節與寫實角色的挪威劇本，王世偉在空間調度翻轉了藍盒子，觀眾席置放於舞台區，觀眾宛如像是在海底下，看著這2個主角在船上對話。觀眾可以坐在階梯，也可以在舞台中央，演員則會穿越，讓觀眾與演員共享劇場黑暗，互相體會劇作裡的細微變化。

2026台北藝術節王世偉「我是風」將於9月18日到20日演出，地點在台北表演藝術中心藍盒子劇場。