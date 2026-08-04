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SUBWAY變貴了！15款潛艇堡貴8～12元　早餐系列、沙拉通通也調漲

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
SUBWAY。記者陳睿中／攝影
SUBWAY。記者陳睿中／攝影

荷包越來越薄了！連鎖速食「SUBWAY」近日被網友發現，自8月1日起悄悄調漲，其中15款「潛艇堡」，還有沙拉、隨手點捲餅、早餐系列等品項都有漲幅，價差3～12元，平均漲幅約1.95%。

本次SUBWAY調漲內容中，共15種口味的潛艇堡調漲，包括照燒雞肉、厚切嫩牛等品項。以「鮮嫩雞柳」為例，6吋原價125元，調漲後為128元，12吋原價125元，調漲後為230元。另外「燒烤牛肉」6吋與12吋的原價各為149、250元，調漲後為157元、280元，各有8元、12元的漲幅。

除了潛艇堡系列，4款沙拉也從原價163～188元，調整為166～195元；另外「早餐系列」的品項，也有3元價差，至於「隨心點捲餅」原價94～102，調整為99～105元，漲價3～5元。根據官方資訊，套餐加點、附餐與飲料價格維持不變，平均調整幅度約1.95%。

早餐 調漲 速食

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