鑲嵌上千片珍珠母貝！ LV全新High Trunks至臻硬箱打造奢華收藏巔峰

適逢品牌標誌性的Monogram誕生 130 週年，路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）推出全新廣告特輯致敬歷史經典，以動畫線條呈Malle Courrier平頂硬箱、Malle Fleurs花箱及Malle Armoire衣櫥箱等傳奇作品，展現雋永工藝。同時，路易威登再也在此繼往開來之際，推出由男裝創意總監Pharrell Williams操刀的「High Trunks至臻硬箱系列」，以現代視角重新定義旅行藝術。

回顧歷史硬箱的形象廣告以現代視角重新解讀經典之作硬箱的功能、結構以及蘊含其中的想像力。Malle Courrier是對1870年推出的平頂硬箱的現代詮釋，體現了從火車站盛大啟程的精神；1910年發明的Malle Fleurs原為向品牌最忠實的顧客遞送花束而設計，如今被安置於典型花店報亭旁的一輛自行車上；Malle Secrétaire Stokowski最初於1929年為指揮家Leopold Stokowski打造，作為一個完整的行動辦公空間，現靜謐地置於一座私人宅邸（Hôtel Particulier）中。首創於1880年代、專為品味高雅的旅行者設計的Malle Lit床箱，正乘著駁船漂浮於塞納河上。最後，於1875年問世、將家居收納轉化為可攜帶形式的Malle Armoire衣櫥箱，則巍然傲立於俯瞰巴黎的屋頂之上。

首度亮相於2027春夏男裝大秀的全新「High Trunks至臻硬箱系列」，靈感源自浩瀚的海洋宇宙。其中「Under the Sea海底皮革鑲嵌硬箱」耗費數百小時，運用35種以上皮革與1,500個手工切割元件，交織出栩栩如生且各具景致的水下世界，並輔以貝殼狀金屬包角，彰顯頂級細節。另一矚目焦點「Mother of Pearl Marquetry珍珠母貝鑲嵌硬箱」，攜手法國鑲嵌工匠，將逾2,000塊永續採購的珍珠母貝鑲嵌於煙燻落葉松木上，隨光線變化折射出夢幻虹彩。

「Chrome Wave鍍鉻波浪硬箱」則以流動波浪雕塑為概念，壓克力材質經雷射雕刻Monogram並塗覆雙層鍍鉻，呈現鏡面光澤，內部再搭配經典奶油色 VVN 皮革，完美交融前衛與傳統。系列亦涵蓋流動蟒蛇皮硬箱、LV Turtle 海龜箱及迷你珠寶箱等新輪廓。部分作品提供訂製服務，交貨期為十個月，並將於品牌年度典藏工藝展Savoir Rêver展出。

1910年發明的Malle Fleurs原為向品牌最忠實的顧客遞送花束而設計。圖／路易威登提供

首創於1880年代、專為品味高雅的旅行者設計的Malle Lit床箱。圖／路易威登提供

「High Trunks至臻硬箱系列」Mother of Pearl Marquetry珍珠母貝鑲嵌硬箱製作工藝。圖／路易威登提供

Malle Secrétaire Stokowski最初於1929年為指揮家Leopold Stokowski打造的完整的行動辦公空間。圖／路易威登提供

於1875年問世、將家居收納轉化為可攜帶形式的Malle Armoire衣櫥箱。圖／路易威登提供

「High Trunks至臻硬箱系列」Chrome Wave鍍鉻波浪硬箱製作工藝。圖／路易威登提供

「High Trunks至臻硬箱系列」Chrome Wave鍍鉻波浪硬箱。圖／路易威登提供

「High Trunks至臻硬箱系列」流動蟒蛇皮硬箱製作工藝。圖／路易威登提供