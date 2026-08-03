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鑲嵌上千片珍珠母貝！ LV全新High Trunks至臻硬箱打造奢華收藏巔峰

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Malle Courrier是對1870年推出的平頂硬箱的現代詮釋，體現了從火車站盛大啟程的精神。圖／路易威登提供
Malle Courrier是對1870年推出的平頂硬箱的現代詮釋，體現了從火車站盛大啟程的精神。圖／路易威登提供

適逢品牌標誌性的Monogram誕生 130 週年，路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）推出全新廣告特輯致敬歷史經典，以動畫線條呈Malle Courrier平頂硬箱、Malle Fleurs花箱及Malle Armoire衣櫥箱等傳奇作品，展現雋永工藝。同時，路易威登再也在此繼往開來之際，推出由男裝創意總監Pharrell Williams操刀的「High Trunks至臻硬箱系列」，以現代視角重新定義旅行藝術。

回顧歷史硬箱的形象廣告以現代視角重新解讀經典之作硬箱的功能、結構以及蘊含其中的想像力。Malle Courrier是對1870年推出的平頂硬箱的現代詮釋，體現了從火車站盛大啟程的精神；1910年發明的Malle Fleurs原為向品牌最忠實的顧客遞送花束而設計，如今被安置於典型花店報亭旁的一輛自行車上；Malle Secrétaire Stokowski最初於1929年為指揮家Leopold Stokowski打造，作為一個完整的行動辦公空間，現靜謐地置於一座私人宅邸（Hôtel Particulier）中。首創於1880年代、專為品味高雅的旅行者設計的Malle Lit床箱，正乘著駁船漂浮於塞納河上。最後，於1875年問世、將家居收納轉化為可攜帶形式的Malle Armoire衣櫥箱，則巍然傲立於俯瞰巴黎的屋頂之上。

首度亮相於2027春夏男裝大秀的全新「High Trunks至臻硬箱系列」，靈感源自浩瀚的海洋宇宙。其中「Under the Sea海底皮革鑲嵌硬箱」耗費數百小時，運用35種以上皮革與1,500個手工切割元件，交織出栩栩如生且各具景致的水下世界，並輔以貝殼狀金屬包角，彰顯頂級細節。另一矚目焦點「Mother of Pearl Marquetry珍珠母貝鑲嵌硬箱」，攜手法國鑲嵌工匠，將逾2,000塊永續採購的珍珠母貝鑲嵌於煙燻落葉松木上，隨光線變化折射出夢幻虹彩。

「Chrome Wave鍍鉻波浪硬箱」則以流動波浪雕塑為概念，壓克力材質經雷射雕刻Monogram並塗覆雙層鍍鉻，呈現鏡面光澤，內部再搭配經典奶油色 VVN 皮革，完美交融前衛與傳統。系列亦涵蓋流動蟒蛇皮硬箱、LV Turtle 海龜箱及迷你珠寶箱等新輪廓。部分作品提供訂製服務，交貨期為十個月，並將於品牌年度典藏工藝展Savoir Rêver展出。

1910年發明的Malle Fleurs原為向品牌最忠實的顧客遞送花束而設計。圖／路易威登提供
1910年發明的Malle Fleurs原為向品牌最忠實的顧客遞送花束而設計。圖／路易威登提供

首創於1880年代、專為品味高雅的旅行者設計的Malle Lit床箱。圖／路易威登提供
首創於1880年代、專為品味高雅的旅行者設計的Malle Lit床箱。圖／路易威登提供

「High Trunks至臻硬箱系列」Mother of Pearl Marquetry珍珠母貝鑲嵌硬箱製作工藝。圖／路易威登提供
「High Trunks至臻硬箱系列」Mother of Pearl Marquetry珍珠母貝鑲嵌硬箱製作工藝。圖／路易威登提供

Malle Secrétaire Stokowski最初於1929年為指揮家Leopold Stokowski打造的完整的行動辦公空間。圖／路易威登提供
Malle Secrétaire Stokowski最初於1929年為指揮家Leopold Stokowski打造的完整的行動辦公空間。圖／路易威登提供

於1875年問世、將家居收納轉化為可攜帶形式的Malle Armoire衣櫥箱。圖／路易威登提供
於1875年問世、將家居收納轉化為可攜帶形式的Malle Armoire衣櫥箱。圖／路易威登提供

「High Trunks至臻硬箱系列」Chrome Wave鍍鉻波浪硬箱製作工藝。圖／路易威登提供
「High Trunks至臻硬箱系列」Chrome Wave鍍鉻波浪硬箱製作工藝。圖／路易威登提供

「High Trunks至臻硬箱系列」Chrome Wave鍍鉻波浪硬箱。圖／路易威登提供
「High Trunks至臻硬箱系列」Chrome Wave鍍鉻波浪硬箱。圖／路易威登提供

「High Trunks至臻硬箱系列」流動蟒蛇皮硬箱製作工藝。圖／路易威登提供
「High Trunks至臻硬箱系列」流動蟒蛇皮硬箱製作工藝。圖／路易威登提供

「High Trunks至臻硬箱系列」Mother of Pearl Marquetry珍珠母貝鑲嵌硬箱。圖／路易威登提供
「High Trunks至臻硬箱系列」Mother of Pearl Marquetry珍珠母貝鑲嵌硬箱。圖／路易威登提供

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