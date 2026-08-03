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KlassiC.聯手Crosby Studios 信義威秀旗艦店打造極簡未來感設計空間
台灣生活風格品牌KlassiC.與國際知名創意藝術空間團隊Crosby Studios聯手，於信義威秀打造全新旗艦形象店。
Crosby Studios曾與Balenciaga、Gucci和Delvaux等一線精品合作，近期首爾聖水洞引發話題的快閃空間NikeSKIMS同樣出自其手。這次由創辦人Harry Nuriev親自操刀設計KlassiC.旗艦店，將藝術裝置打造為一座向城市開放的日常空間。
搶眼的大片透明落地窗讓品牌的新面貌面向信義威秀街頭，整體空間以銀灰與白色為基調，在商圈熱點呈現一處冷調未來感空間。店內整面弧形天花板與牆體密布大小不一的圓形開孔，光線從孔洞間透出，在空間裡形成流動的光影層次。
走近孔洞牆面會發現眼鏡就嵌在大大小小的孔洞之間。設計師Harry Nuriev說：「我希望第一個驚喜是，人們不會立刻意識到商品在哪裡。建築本身成為陳列，讓尋找眼鏡的過程，變成一種探索經驗。」
KlassiC. 信義旗艦店
地址：台北市信義區松壽路18號1F
營業時間：11:00–22:00
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