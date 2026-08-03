半數員工都是柯南鐵粉 劍湖山奪海外獨家授權、20間主題房今開搶

交通部觀光署規畫平日國旅補助最快9月上路，每房最高補助2000元，各地觀光業者積極搶客。雲林劍湖山渡假大飯店今宣布取得日本經典動漫「名偵探柯南」海外獨家官方授權，打造20間主題房，即日起開放訂房，並有解謎活動及限定下午茶，9月下旬劍湖山世界也將同步推出柯南主題園區，盼吸引全台柯南迷朝聖。

劍湖山渡假大飯店今天舉辦「名偵探柯南」主題房發表會，由董事長尤義賢、總經理曾慶欑、雲林縣副縣長謝淑亞、陳璧君等人共同宣布主題房亮相。

連載超過32年的「名偵探柯南」擁有龐大粉絲群。曾慶欑表示，劍湖山自去年起便積極向日方爭取授權，全台多家大型主題樂園同步競逐，最終由劍湖山取得日本海外唯一官方授權。他笑說，超過半數員工都是柯南迷，對角色設定、劇情細節如數家珍，也許就是這份熱情，獲得日方青睞。

劍湖山渡假大飯店共推出20間主題房，分為「少年偵探團」、「怪盜基德」、「關東高中生名偵探」、「關西高中生名偵探」及「安室透」等5種房型，每間均融入角色故事場景，入住除可獲得限定房卡、角色透卡等收藏特典，房內也設計解謎遊戲，完成任務還可獲得限定禮物；8月底前完成訂房，再加贈聯名版柯南毛氈提袋。

除了住宿，飯店同步推出角色主題下午茶，以柯南、小蘭、安室透等人氣角色設計專屬餐點與飲品，隨餐附贈角色立卡、收藏卡及限定杯墊；館內也規畫拍照打卡區、角色見面會、握手會及周邊商品專區，打造沉浸式體驗。

曾慶欑表示，主題房只是合作第一步，9月底起劍湖山世界將全面導入柯南主題，包括摩天輪、餐廳及園區設施都將結合柯南元素，打造日本海外最大規模的柯南主題樂園，希望吸引動漫迷安排兩天一夜深度旅遊。

謝淑亞表示，劍湖山跟名偵探柯南合作是強強聯手，呼籲粉絲訂房要快。陳璧君表示，「名偵探柯南」在全球擁有廣大粉絲，這次與劍湖山合作，不僅提升雲林觀光話題，也有助帶動住宿、餐飲及伴手禮等周邊產業發展。

飯店表示，「名偵探柯南」主題房將於8月7日起開放入住，相關活動及住房優惠資訊，請上劍湖山渡假大飯店官網查詢。

雲林劍湖山渡假大飯店今宣布取得日本經典動漫「名偵探柯南」海外獨家官方授權，打造20間主題房，即日起開放訂房，並有解謎活動及限定下午茶。記者陳雅玲／攝影

雲林劍湖山渡假大飯店今宣布取得日本經典動漫「名偵探柯南」海外獨家官方授權，打造20間主題房，即日起開放訂房，並有解謎活動及限定下午茶。記者陳雅玲／攝影

雲林劍湖山渡假大飯店今宣布取得日本經典動漫「名偵探柯南」海外獨家官方授權，打造20間主題房，即日起開放訂房，並有解謎活動及限定下午茶。記者陳雅玲／攝影

雲林劍湖山渡假大飯店今宣布取得日本經典動漫「名偵探柯南」海外獨家官方授權，打造20間主題房，即日起開放訂房，並有解謎活動及限定下午茶。記者陳雅玲／攝影

雲林劍湖山渡假大飯店今宣布取得日本經典動漫「名偵探柯南」海外獨家官方授權，打造20間主題房，即日起開放訂房，並有解謎活動及限定下午茶。記者陳雅玲／攝影

雲林劍湖山渡假大飯店今宣布取得日本經典動漫「名偵探柯南」海外獨家官方授權，打造20間主題房，即日起開放訂房，並有解謎活動及限定下午茶。記者陳雅玲／攝影

雲林劍湖山渡假大飯店今宣布取得日本經典動漫「名偵探柯南」海外獨家官方授權，打造20間主題房，即日起開放訂房，並有解謎活動及限定下午茶。記者陳雅玲／攝影