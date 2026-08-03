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網熱議「GU真的變了！」 前Marni創意總監掌舵首發秋冬系列帶來6大風格

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
GU創意總監Francesco Risso上任後首個2026秋冬系列，「GU Sport」。圖／GU提供
GU創意總監Francesco Risso上任後首個2026秋冬系列，「GU Sport」。圖／GU提供

最近社群有一股討論：「GU變得不一樣了！」、「差點以為走錯店」。GU今夏發表由創意總監Francesco Risso上任後首次推出的2026秋冬系列，

而Francesco Risso的精品圈資歷包括在Prada累積近10年資歷，後來又到Marni擔任創意總監。從精品圈到平價時尚，確實為GU帶來風格內容的煥然一新。

在Francesco Risso掌舵下，為GU設計了六種生活風格。

「GU Minimal」：以黑色構築的風格，簡潔俐落、適應各種生活場景。

「GU Classic」：以現代視角重新演繹1970年代風格，打造帶有懷舊韻味的經典休閒穿搭。

「GU Playful」：充滿表現力與玩味的風格，以自由的方式，盡情玩轉鮮明色彩與多元圖案的層次搭配。

「GU Utility」：兼具功能性與實穿性的風格，自在切換於城市與戶外之間，輕鬆融入各種日常場景。

「GU Sport」：以1980至1990年代運動服飾為靈感，打造充滿色彩與個性的街頭風格。

「GU Cozy」：以居家服與內著為核心，運用柔和的粉彩色調，呈現親膚舒適的穿著體驗。

而網友的反應與回饋是包括「我就說Francesco Risso一定會讓GU變超好玩」、「終於變得有趣了」、「這季針織包色都好看」、「被種草很多件」、「我要去逛GU了」。

GU創意總監Francesco Risso上任後首個2026秋冬系列，「GU Minimal」。圖／GU提供
GU創意總監Francesco Risso上任後首個2026秋冬系列，「GU Minimal」。圖／GU提供

GU創意總監Francesco Risso上任後首個2026秋冬系列，「GU Playful」。圖／GU提供
GU創意總監Francesco Risso上任後首個2026秋冬系列，「GU Playful」。圖／GU提供

GU創意總監Francesco Risso上任後首個2026秋冬系列，「GU Classic」。圖／GU提供
GU創意總監Francesco Risso上任後首個2026秋冬系列，「GU Classic」。圖／GU提供

GU創意總監Francesco Risso上任後首個2026秋冬系列，「GU Cozy」。圖／GU提供
GU創意總監Francesco Risso上任後首個2026秋冬系列，「GU Cozy」。圖／GU提供

GU創意總監Francesco Risso上任後首個2026秋冬系列，「GU Utility」。圖／GU提供
GU創意總監Francesco Risso上任後首個2026秋冬系列，「GU Utility」。圖／GU提供

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