吉豚屋「3大人氣豬排餐」限時199元起！福勝亭「開運豬排」199元

隨著2026秋冬系列陸續上市，各大精品品牌也發布全新形象廣告。今年秋冬不約而同走向更成熟且帶有神秘氛圍的敘事手法，從超現實藝術、電影式光影到角色心理描寫，皆以充滿戲劇張力的影像塑造品牌新面貌。Ferragamo與McQueen最新秋冬形象便分別透過藝術裝置與電影語言，展現各自對當代奢華美學的全新詮釋。

2026-08-03 17:07