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吉豚屋「3大人氣豬排餐」限時199元起！福勝亭「開運豬排」199元

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
福勝亭「和風咖哩雞肉定食」，原價230元，特惠價199元。圖／福勝亭提供
福勝亭「和風咖哩雞肉定食」，原價230元，特惠價199元。圖／福勝亭提供

喜歡吃炸豬排嗎？日本連鎖豬排「吉豚屋」歡慶來台11週年，自8月5日至8月8日，集結旗下人氣商品，限時四天舉辦「11週年感謝祭」。其中「吉豚豬排丼(竹)」原價239元，優惠價199元；「里肌豬排定食」原價269元，優惠價239元。「豬排咖哩(竹)」原價289元，優惠價249元。

適逢暑假旺季，吉豚屋也同步推出學生限定優惠。即日起至12月31日，每週一至週五，凡出示有效學生證或穿著校服，即可享用學生限定套餐，「吉豚豬排丼(梅)＋柚香漬蘿蔔＋果漾芭芒柳組合」，組合優惠價199元，讓學生們輕鬆用餐。

同樣主打大眾化的日式豬排，連鎖豬排「福勝亭」自8月3日至8月9日推出限時優惠活動，包括「開運豬排定食」、「和風咖哩雞肉定食」，原價230元，特惠價199元，現省31元，全台78間門市均可適用。

福勝亭「開運豬排定食」，原價230元，特惠價199元。圖／福勝亭提供
福勝亭「開運豬排定食」，原價230元，特惠價199元。圖／福勝亭提供

吉豚屋「吉豚豬排丼」、「里肌豬排定食」、「豬排咖哩」均享限時優惠。圖／吉豚屋提供
吉豚屋「吉豚豬排丼」、「里肌豬排定食」、「豬排咖哩」均享限時優惠。圖／吉豚屋提供

開運 咖哩 暑假

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