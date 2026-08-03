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黃景瑜帥出新高度、張鈞甯神祕黑化！Ferragamo、McQueen藝術風新形象

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
McQueen 2026秋冬廣告大片由Glen Luchford掌鏡拍攝。圖／McQueen提供
McQueen 2026秋冬廣告大片由Glen Luchford掌鏡拍攝。圖／McQueen提供

隨著2026秋冬系列陸續上市，各大精品品牌也發布全新形象廣告。今年秋冬不約而同走向更成熟且帶有神秘氛圍的敘事手法，從超現實藝術、電影式光影到角色心理描寫，皆以充滿戲劇張力的影像塑造品牌新面貌。Ferragamo與McQueen最新秋冬形象便分別透過藝術裝置與電影語言，展現各自對當代奢華美學的全新詮釋。

Ferragamo 2026秋冬形象由攝影師Johnny Dufort掌鏡，延續品牌近年融合藝術與時尚的視覺風格，以超現實手法重新演繹品牌深厚的製鞋工藝。整組畫面圍繞美國當代藝術家Willie Cole於1994年創作、由鞋履組成的雕塑作品展開，化作模特兒Anok Yai的王座，讓鞋履不只是配件，更成為藝術與文化象徵，也呼應創意總監Maximilian Davis近年深受超現實主義與達達藝術啟發的創作方向。

此次全新Ferragamo全球品牌大使張鈞甯與黃景瑜也都雙雙入鏡。黃景瑜以沉穩俐落的造型詮釋品牌男士正裝鞋履與全新郵差包，展現現代紳士兼具都會感與工藝質感的形象；張鈞甯則透過極具戲劇性的鏡頭語言，演繹女性鞋履與包款系列，在神秘光影之中散發優雅而堅定的氣質，兩人共同為品牌注入更鮮明的亞洲辨識度。

McQueen則以截然不同的方式描繪秋冬氣息。由Glen Luchford掌鏡的2026秋冬廣告大片，以近似黑色電影的光影氛圍，探索人物內在真實與外在形象之間的心理張力。品牌形容「表象之下，衝動湧動；矯飾褪去」，鏡頭刻意打破第四道牆，讓角色在表演與真實之間游移，營造神秘且充滿戲劇性的視覺效果。

在創意總監Seán McGirr帶領下，Karen Elson、Paloma Elsesser、Jacqui Hooper及雎曉雯共同演繹系列作品，以極具力量的凝視串聯品牌精神。服裝則延續McQueen最具代表性的Savile Row剪裁，結合雕塑感晚裝、真絲喬其紗、錯視羽毛刺繡與繁複蕾絲，在剛柔對比之間展現品牌兼具力量與詩意的美學，也為2026秋冬揭開充滿神秘成熟氣息的新篇章。

超模雎曉雯擔綱McQueen 2026秋冬廣告大片。圖／McQueen提供
超模雎曉雯擔綱McQueen 2026秋冬廣告大片。圖／McQueen提供

黃景瑜演繹Ferragamo 2026秋冬全新郵差包。圖／Ferragamo提供
黃景瑜演繹Ferragamo 2026秋冬全新郵差包。圖／Ferragamo提供

McQueen 2026秋冬廣告大片由Glen Luchford掌鏡拍攝。圖／McQueen提供
McQueen 2026秋冬廣告大片由Glen Luchford掌鏡拍攝。圖／McQueen提供

Ferragamo 2026秋冬形象由攝影師Johnny Dufort掌鏡。圖／Ferragamo提供
Ferragamo 2026秋冬形象由攝影師Johnny Dufort掌鏡。圖／Ferragamo提供

全新Ferragamo全球品牌大使張鈞甯擔綱演繹Ferragamo 2026秋冬形象。圖／Ferragamo提供
全新Ferragamo全球品牌大使張鈞甯擔綱演繹Ferragamo 2026秋冬形象。圖／Ferragamo提供

全新Ferragamo全球品牌大使張鈞甯擔綱演繹Ferragamo 2026秋冬形象。圖／Ferragamo提供
全新Ferragamo全球品牌大使張鈞甯擔綱演繹Ferragamo 2026秋冬形象。圖／Ferragamo提供

全新Ferragamo全球品牌大使張鈞甯擔綱演繹Ferragamo 2026秋冬形象。圖／Ferragamo提供
全新Ferragamo全球品牌大使張鈞甯擔綱演繹Ferragamo 2026秋冬形象。圖／Ferragamo提供

Ferragamo 2026秋冬形象由攝影師Johnny Dufort掌鏡。圖／Ferragamo提供
Ferragamo 2026秋冬形象由攝影師Johnny Dufort掌鏡。圖／Ferragamo提供

Ferragamo 2026秋冬形象由攝影師Johnny Dufort掌鏡。圖／Ferragamo提供
Ferragamo 2026秋冬形象由攝影師Johnny Dufort掌鏡。圖／Ferragamo提供

黃景瑜擔綱演繹Ferragamo 2026秋冬形象。圖／Ferragamo提供
黃景瑜擔綱演繹Ferragamo 2026秋冬形象。圖／Ferragamo提供

McQueen 2026秋冬廣告大片由Glen Luchford掌鏡拍攝。圖／McQueen提供
McQueen 2026秋冬廣告大片由Glen Luchford掌鏡拍攝。圖／McQueen提供

全新Ferragamo全球品牌大使張鈞甯擔綱演繹Ferragamo 2026秋冬形象。圖／Ferragamo提供
全新Ferragamo全球品牌大使張鈞甯擔綱演繹Ferragamo 2026秋冬形象。圖／Ferragamo提供

張鈞甯 美國 藝術

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