黃景瑜帥出新高度、張鈞甯神祕黑化！Ferragamo、McQueen藝術風新形象

隨著2026秋冬系列陸續上市，各大精品品牌也發布全新形象廣告。今年秋冬不約而同走向更成熟且帶有神秘氛圍的敘事手法，從超現實藝術、電影式光影到角色心理描寫，皆以充滿戲劇張力的影像塑造品牌新面貌。Ferragamo與McQueen最新秋冬形象便分別透過藝術裝置與電影語言，展現各自對當代奢華美學的全新詮釋。

Ferragamo 2026秋冬形象由攝影師Johnny Dufort掌鏡，延續品牌近年融合藝術與時尚的視覺風格，以超現實手法重新演繹品牌深厚的製鞋工藝。整組畫面圍繞美國當代藝術家Willie Cole於1994年創作、由鞋履組成的雕塑作品展開，化作模特兒Anok Yai的王座，讓鞋履不只是配件，更成為藝術與文化象徵，也呼應創意總監Maximilian Davis近年深受超現實主義與達達藝術啟發的創作方向。

此次全新Ferragamo全球品牌大使張鈞甯與黃景瑜也都雙雙入鏡。黃景瑜以沉穩俐落的造型詮釋品牌男士正裝鞋履與全新郵差包，展現現代紳士兼具都會感與工藝質感的形象；張鈞甯則透過極具戲劇性的鏡頭語言，演繹女性鞋履與包款系列，在神秘光影之中散發優雅而堅定的氣質，兩人共同為品牌注入更鮮明的亞洲辨識度。

McQueen則以截然不同的方式描繪秋冬氣息。由Glen Luchford掌鏡的2026秋冬廣告大片，以近似黑色電影的光影氛圍，探索人物內在真實與外在形象之間的心理張力。品牌形容「表象之下，衝動湧動；矯飾褪去」，鏡頭刻意打破第四道牆，讓角色在表演與真實之間游移，營造神秘且充滿戲劇性的視覺效果。

在創意總監Seán McGirr帶領下，Karen Elson、Paloma Elsesser、Jacqui Hooper及雎曉雯共同演繹系列作品，以極具力量的凝視串聯品牌精神。服裝則延續McQueen最具代表性的Savile Row剪裁，結合雕塑感晚裝、真絲喬其紗、錯視羽毛刺繡與繁複蕾絲，在剛柔對比之間展現品牌兼具力量與詩意的美學，也為2026秋冬揭開充滿神秘成熟氣息的新篇章。

超模雎曉雯擔綱McQueen 2026秋冬廣告大片。圖／McQueen提供

黃景瑜演繹Ferragamo 2026秋冬全新郵差包。圖／Ferragamo提供

McQueen 2026秋冬廣告大片由Glen Luchford掌鏡拍攝。圖／McQueen提供

Ferragamo 2026秋冬形象由攝影師Johnny Dufort掌鏡。圖／Ferragamo提供

全新Ferragamo全球品牌大使張鈞甯擔綱演繹Ferragamo 2026秋冬形象。圖／Ferragamo提供

全新Ferragamo全球品牌大使張鈞甯擔綱演繹Ferragamo 2026秋冬形象。圖／Ferragamo提供

全新Ferragamo全球品牌大使張鈞甯擔綱演繹Ferragamo 2026秋冬形象。圖／Ferragamo提供

Ferragamo 2026秋冬形象由攝影師Johnny Dufort掌鏡。圖／Ferragamo提供

Ferragamo 2026秋冬形象由攝影師Johnny Dufort掌鏡。圖／Ferragamo提供

黃景瑜擔綱演繹Ferragamo 2026秋冬形象。圖／Ferragamo提供

McQueen 2026秋冬廣告大片由Glen Luchford掌鏡拍攝。圖／McQueen提供