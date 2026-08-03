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超薄掃拖機器人對決！石頭科技活水清潔無水痕 MOVA雙機械臂零死角

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Qrevo Edge 2 Flow搭配75°可拆式滾筒與易清洗污水盒設計，讓滾筒拆卸、污水盒清潔更加便利，大幅降低後續清理與維護負擔。圖／石頭科技提供
Qrevo Edge 2 Flow搭配75°可拆式滾筒與易清洗污水盒設計，讓滾筒拆卸、污水盒清潔更加便利，大幅降低後續清理與維護負擔。圖／石頭科技提供

掃拖機器人已成為目前清潔家電主流，基本掃拖功能之外，為了解決過往滾筒機種常因機身厚度無法深入低矮家具底部，以及無法緊貼清潔牆壁邊緣死角的痛點，近期石頭科技與MOVA紛紛在台推出全新旗艦掃拖機器人，以超薄機身與強悍清潔科技，重新定義居家清潔標準。

Roborock石頭科技全新Qrevo Edge 2 Flow超薄滾筒活水掃拖機器人，擁有8.98公分超薄機身，搭載RetractSense升降式LDS導航系統，能順暢穿梭於沙發與床底等低矮空間，讓清潔不再有死角。核心技術方面全面升級為SpiraFlow 2.0活水強壓滾筒拖地技術，具備16個精密補水口，並以240RPM高速旋轉滾筒與2.5倍向下壓力進行深層清潔，搭配內建刮刀有效減少30%地面水痕。清潔覆蓋率也全面升級，自適應伸縮滾筒極致貼邊設計讓滾筒主動貼合牆角，結合雙升降雙向旋轉邊刷，大幅提升角落清潔力。針對地毯環境則加入滾筒遮罩設計，避免沾濕織物。此外機體具備35,000Pa強勁吸力，並延續DuoDivide雙懸臂零纏繞主刷設計，有效解決毛髮纏繞困擾。全新增壓自清潔基站更提供75°C高溫清潔與63°C熱風烘乾功能，從滾筒清潔、烘乾到後續維護皆可自動完成。

由恆隆行全新代理的智慧家電品牌MOVA正式在台推出旗艦新機V70 Ultra Complete X雙極致外擴全能掃拖機器人，同為解決居家邊角死角與低矮空間適應力不足而生。最大亮點在於業界首創的MaxiReachX雙機械臂系統，拖布可外擴達17公分以貼合障礙物邊緣，邊刷則能彈性外擴12公分深入直角縫隙掃出灰塵。為適應台灣複雜居家地形，機身厚度大幅壓縮至8.8公分，並配備StepMaster雙階越障系統，最高能跨越9公分的門檻與高低差。在清潔性能上，此機型搭載品牌自研第10代TurboForce高速馬達，釋放高達42,000Pa極致吸力，搭配300RPM高速旋轉拖拭，能瞬間吸除地毯深層毛髮及頑固污漬。智慧避障功能採用InfiniteEye AI智慧避障技術，結合雙線雷射與RGB AI視覺辨識，可精準繞行超過300種居家障礙物。其全能基座更導入100°C高溫熱水洗拖布技術及EcoCyclone環保集塵系統，透過可水洗集塵桶結構實現零塵袋耗材體驗，完美兼顧強悍清潔力與長期使用的環保經濟效益。

Qrevo Edge 2 Flow滾筒遮罩設計，避免沾濕的滾筒直接接觸地毯，降低濕氣殘留對地毯及織物材質的影響，讓硬地與地毯間的清潔切換更加安心。圖／石頭科技提供
Qrevo Edge 2 Flow滾筒遮罩設計，避免沾濕的滾筒直接接觸地毯，降低濕氣殘留對地毯及織物材質的影響，讓硬地與地毯間的清潔切換更加安心。圖／石頭科技提供

Roborock石頭科技全新超薄滾筒活水掃拖機器人Qrevo Edge 2 Flow「搖滾天王」，8.98公分超薄機身突破滾筒掃拖限制。圖／石頭科技提供
Roborock石頭科技全新超薄滾筒活水掃拖機器人Qrevo Edge 2 Flow「搖滾天王」，8.98公分超薄機身突破滾筒掃拖限制。圖／石頭科技提供

MOVA V70 Ultra Complete X雙極致外擴全能掃拖機器人，官網新品首發優惠價28,888元。圖／恆隆行提供
MOVA V70 Ultra Complete X雙極致外擴全能掃拖機器人，官網新品首發優惠價28,888元。圖／恆隆行提供

Qrevo Edge 2 Flow搖滾天王，全新SpiraFlow 2.0活水強壓滾筒拖地技術全面升級，補水更均勻、拖地更有力、水漬更少，實現「以淨洗淨」的深層潔淨體驗。圖／石頭科技提供
Qrevo Edge 2 Flow搖滾天王，全新SpiraFlow 2.0活水強壓滾筒拖地技術全面升級，補水更均勻、拖地更有力、水漬更少，實現「以淨洗淨」的深層潔淨體驗。圖／石頭科技提供

Qrevo Edge 2 Flow自適應伸縮滾筒極致貼邊設計 ，讓滾筒可主動貼近牆角及家具邊緣，提升貼邊清潔覆蓋率。圖／石頭科技提供
Qrevo Edge 2 Flow自適應伸縮滾筒極致貼邊設計 ，讓滾筒可主動貼近牆角及家具邊緣，提升貼邊清潔覆蓋率。圖／石頭科技提供

MOVA V70 Ultra Complete X首創雙機械臂技術，結合42,000Pa超強吸力與90mm越障，輕鬆搞定清潔死角。圖／恆隆行提供
MOVA V70 Ultra Complete X首創雙機械臂技術，結合42,000Pa超強吸力與90mm越障，輕鬆搞定清潔死角。圖／恆隆行提供

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